Anh chồng Đỗ Mỹ Linh mua cho con trai giày chục triệu đồng, mẫu giống bố

Trên trang cá nhân, Đỗ Quang Vinh đăng ảnh đưa con trai đi mua sắm tại cửa hàng Gucci và chú thích: "Giày đôi". Thiết kế anh chọn cho bé Gấu là sneakers trắng điểm xuyết dải màu xanh - đỏ đặc trưng của nhà mốt Italy, được bán ở mức 570 USD (khoảng 15 triệu đồng). Còn phó chủ tịch SHB sắm mẫu phụ kiện tương tự với giá 1.010 USD (gần 27 triệu đồng). Cả hai sản phẩm đều làm từ da thật, phần đế chunky chất liệu cao su giúp tổng thể thêm trẻ trung.

Đi chơi cùng bố, cậu nhóc 6 tuổi cũng mặc quần jeans Gucci sành điệu, còn doanh nhân 8X kết hợp áo thun Loewe với quần jeans cùng hãng, giá 1.150 USD (khoảng 30 triệu đồng).

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh mua giày cặp cho mình và quý tử.

Thiết kế Gucci hai bố con mới sắm.

Bé Gấu tên thật Kingston Minh Đỗ, chào đời ngày 5/12/2019 cùng chị gái song sinh Kylie Linh Đỗ (tên thân mật là Thỏ). Ngay từ khi lọt lòng, hai nhóc luôn được gia đình chăm chút phong cách, đầu tư loạt sản phẩm từ các thương hiệu cao cấp. Bé Gấu thường được bố chọn trang phục và phụ kiện Gucci cả khi dự event lẫn trong cuộc sống đời thường.

Cuối năm 2019, Đỗ Quang Vinh cùng mẹ - bà Lê Thanh Hòa - sang Mỹ đón hai bé về Việt Nam. Dịp các nhóc tròn 6 tuổi vào tháng trước, anh trải lòng: "Thỏ đã ra dáng chị cả với những suy nghĩ trộm vía đôi khi hơn cả người lớn, quán xuyến, lo toan cho gia đình. Còn Gấu luôn cư xử rất nam tính, quý ông đích thực, đã biết khoe có bạn gái. Cảm ơn các em đã đến và mang lại sự kỳ diệu cho cuộc sống của ba".

Tháng 5/2025, lãnh đạo ngân hàng chào đón con thứ ba - bé Bông - tại Mỹ. Anh cho biết nhóc út có đôi mắt xanh và làn da trắng nhất nhà, được chị Thỏ cũng như anh Gấu yêu thương, quấn quýt chơi đùa mỗi ngày.

Gấu diện nguyên "cây" Gucci tại tiệc sinh nhật tuổi 30 của chú ruột - doanh nhân Đỗ Vinh Quang, chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, hôm 5/2/2025.

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thường gọi Bầu Hiển) - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và đứng đầu tập đoàn T&T. Quang Vinh cũng là anh trai doanh nhân Đỗ Vinh Quang - phó chủ tịch hội đồng quản trị T&T Group và Vietravel Airlines, kiêm chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội.

Đỗ Quang Vinh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia, Anh. Hiện doanh nhân 8X đảm nhiệm chức phó chủ tịch SHB. Tháng 10/2022, Enterprise Asia vinh danh anh là "Doanh nhân châu Á xuất sắc ngành dịch vụ tài chính".