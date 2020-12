Đi dự Tuần Lễ Thời Trang cũng phải đeo khẩu trang xứng tầm như Khánh Linh

Thứ Năm, ngày 03/12/2020 22:54 PM (GMT+7)

Đi dự Tuần Lễ Thời Trang chẳng may lại gặp phải Cô Vy, Khánh Linh đeo khẩu trang "chất chơi", lên đồ cực ngầu như này thì ai đọ nổi.

Ngày 3/11, sự kiện thời trang Vietnam International Fashion Week 2020 đã chính thức diễn ra tại TP Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều celeb tên tuổi trong làng mẫu Việt. Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí - được biết đến là anh cả của làng thời trang Việt Nam là cái tên đầu tiên mở màn cho đêm trình diễn thời trang tối nay với chủ đề "The Future Is Now".

Trong show thời trang của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ấn tượng nhất phải kể đến sự góp mặt của "cô em trendy" Khánh Linh với outfit "cực kỳ chặt chém" trên thảm đỏ. Cô nàng diện một chiếc mini dress tay bồng với khoảng hở ngực cực kì quyến rũ xen màu ánh bạc lấp lánh như những vì sao nhưng chiếc khẩu trang trong suốt cực chất của Khánh Linh mới là tâm điểm thu hút spotlight. Có thể thấy, chiếc khẩu trang trở thành điểm nhấn ấn tượng nhất cho toàn bộ set đồ của Khánh Linh và khiến cô càng nổi bật hơn cả trong đêm nay. Được biết thiết kế mà Khánh Linh diện thuộc bộ sưu tập Cuộc dạo chơi giữa các vì sao đã được trình diễn tại tuần thời trang New York của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí.

Hơn hết, Tuần Lễ Thời Trang hiện đang diễn ra đúng lúc dịch Covid có khả năng sẽ bùng phát trở lại, nên việc chủ động đeo khẩu trang giữa nơi đông người mà vẫn đảm bảo độ thẩm mỹ là như Khánh Linh được giới điệu mộ đánh giá là vừa "hợp thời" lại vừa "hợp mốt".

Trước đó, vào ngày 24/4, trên trang Instagram cá nhân, siêu mẫu đình đám thế giới Heidi Klum cũng đã đăng tải tấm ảnh diện chiếc váy này và xuất hiện bên Tim Gunn trên đường băng catwalk Making The Cut thu hút hàng triệu lượt yêu thích. Công Trí cho biết, đây là thiết kế riêng được anh đặc biệt "đo ni đóng giày" dành cho siêu mẫu Heidi Klum - cô cũng là một thần tượng mà anh cực kỳ ngưỡng mộ.

