Ấn tượng trái ngược từ tuần thời trang quốc tế Việt Nam

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 14:16 PM (GMT+7)

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đã chính thức khép lại với những dấu ấn về sự trở lại của NTK Nguyễn Công Trí. Bên cạnh đó, là những scandal ồn ào của những người mẫu trong làng mốt Việt.

1. NTK Công Trí trở lại VIFW sau 2 năm vắng bóng

Sau 2 năm vắng bóng, NTK Công Trí đã có màn chào sân ấn tượng với BST "Màu của tôi" tại VIFW 2020 - chủ đề "The Future Is Now". Qua những thiết kế mang phong cách nghệ thuật thị giác (Op-art), "anh cả" của làng mốt Việt đã chiêu đãi người hâm mộ những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ thời trang đỉnh cao khiến cả khán đài choáng ngợp. Show trình diễn càng trở nên thăng hoa hơn với màn đổ bộ của hàng loạt các hoa hậu, celebs, siêu mẫu đình đám đã đem lại nhiều cảm xúc ấn tượng nhằm tôn vinh những thiết kế một cách trọn vẹn nhất.

NTK Công Trí đã có những chia sẻ về BST này: "Tôi tự hào với màu sắc của riêng mình. Hãy yêu màu bạn có, bởi đó là màu tươi đẹp, thành thật và kiêu hãnh nhất trên cuộc đời này”.

Dàn hoa hậu "đổ bộ" trong show trình diễn thời trang của NTK Công Trí.

Ngoài ra, trình diễn trong BST của "anh cả" làng mốt còn có sự góp mặt của nhiều người mẫu đình đám như Thanh Hằng, Hoàng Yến, Hoàng Thùy...

2. Scandal hàng ghế đầu: Bộ ba Linh Chi - Ninh Dương Lan Ngọc - Ngọc Trinh "vô lễ" với đàn chị

Theo một clip được lan truyền trên mạng xã hội, bộ ba Linh Chi - Ninh Dương Lan Ngọc - Ngọc Trinh đã có hành động "thất lễ" khi không chào hỏi "đàn chị" Thủy Tiên trong show trình diễn thời trang của NTK Đỗ Long tối ngày 6/12. Ngay lập tức, netizen tỏ ra phẫn nộ vì cho rằng bộ 3 mỹ nhân này đã vô tư cười đùa, lại còn chen lấn, chiếm chỗ của nữ ca sĩ Thủy Tiên, khiến đàn chị phải rời khỏi hàng ghế Front Row.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần gây xôn xao về vụ việc bộ 3 Linh Chi - Ninh Dương Lan Ngọc - Ngọc Trinh chen lấn chỗ của Thủy Tiên khiến cô phải rời khỏi hàng ghế Front Row.

Trên facebook đã xuất hiện group Hội Anti Linh Chi với số lượng thành viên lên đến 10 ngàn người. Không chỉ tấn công trang cá nhân của người đẹp, nhiều khán giả còn comment thậm tệ trên trang Instagram của ông xã cô - Dancer Lâm Vinh Hải.

Ninh Dương Lan Ngọc là cái tên thứ 2 bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề. Một bộ phận khán giả liên tiếp đòi tẩy chay nữ diễn viên khỏi các game show và nhãn hàng mà cô đang làm gương mặt đại diện. Người hâm mộ cho rằng Lan Ngọc cố tình hất váy để chen chỗ của Thủy Tiên khiến giọng ca Ngải tình phải rời đi. Đặc biệt, ánh mắt "sắc như dao cau" của cô bị đánh giá là "vô lễ", "không biết phép tắc", "thiếu tinh tế" hay "thái độ giả trân trên sóng truyền hình".

3. "Vị khách không mời mà đến" gây xôn xao trong show trình diễn của NTK Đỗ Long.

Ngày 8/12 NTK Đỗ Long đã bức xúc đăng tải status trên Facebook cá nhân về một vị khách cố tình mặc sai dresscode đến show trình diễn thời trang của anh. Cụ thể, giữa một dàn khách mời toàn celeb, cô gái này được cho là ngang nhiên ngồi ở hàng front row.

Đỗ Long cho biết, dresscode của show diễn này là trắng, bạc nhưng cô gái lại vô tư diện một chiếc váy đỏ nổi bật khiến anh vô cùng bức xúc và cho rằng người đẹp đang cố tình "chơi trội" và không hề tôn trọng mình.

Được biết, cô gái mặc váy đỏ "trong truyền thuyết" tên là Lê Phương Thảo, đã từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ngay sau đó, cô nàng cũng đã lên tiếng nói rõ về việc mặc sai dresscode và gửi lời xin lỗi đến NTK Đỗ Long.

4. NTK Lý Giám Tiền bị tố đạo nhái ý tưởng từ nhà mốt Jeremy Scott 10 năm trước.

NTK Lý Giám Tiền chiêu đãi người hâm mộ những thiết kế độc đáo được lấy cảm hứng từ sự giao thoa văn hóa Đông Tây trong Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020.

Chi tiết "đinh' của BST này chính là “áo dài đôi” như một điểm nhấn "lạ" gây ấn tượng mạnh mẽ trong phần 2 của show diễn. Tuy nhiên, ngày 8/12, một trang Instagram đã đăng tải hình ảnh "tố" NTK Lý Giám Tiền đạo ý tưởng từ nhà mốt Jeremy Scott từ 10 năm trước.

Được biết, phiên bản gốc là chiếc đầm đen cúp ngực đến từ nhà mốt Jeremy Scott trong BST Everything can be fashion 2010.

Ngay sau đó, NTK Lý Giám Tiền đã chia sẻ với truyền thông: "Lúc đầu mình chỉ nghĩ về concept làm thế nào để có thể cho một người mẫu đang mặc áo dài nhưng vẫn cùng lúc cầm được một chiếc áo dài khác, tuy nhiên nếu để tách biệt cả 2 chiếc thì không có gì thú vị nên mình quyết định kết nối và tạo ra mẫu thiết kế có hình dáng đặc biệt. Với ý tưởng ban đầu là như vậy nên mình khá bất ngờ khi thấy một số trang mạng bắt đầu "bóc phốt" thiết kế của mình và cho là nó giống hệt với BST của Jeremy Scott từ 10 năm trước. Vì một chiếc là đầm còn một chiếc là áo dài nên nếu có nói thì đây chỉ là một thiết kế được lấy cảm hứng hoặc vay mượn ý tưởng."

5. Hết tung hoa lại "đăng quang" hoa hậu trên sàn catwalk - NTK Lê Long Dũng "kết hợp" ý tưởng từ nhà mốt Moschino và Jean Paul Gaultier.

BST "Vie actuelle à Saïgon - Sài Gòn thế đó" của NTK Lê Long Dũng được lấy cảm hứng từ thời trang thập niên 1960.

Nổi bật nhất phải kể đến hình ảnh siêu mẫu Võ Hoàng Yến diện áo dài vàng gắn giỏ hoa tươi trước ngực, với kiểu tóc tổ ong vừa trình diễn vừa tung hoa trên sân khấu.

Sau đó, cô cùng 2 đàn em là Á hậu Mâu Thủy và Minh Tú vào vai 3 người đẹp lọt top 3 trong một cuộc thi nhan sắc. Phút cuối, NTK Lê Long Dũng bước ra trao vương miện danh giá cho Võ Hoàng Yến.

Song, chi tiết gắn giỏ hoa được gắn trước ngực của mẫu thiết kế này được cho là mượn ý tưởng từ nhà mốt Moschino trong BST Ready to Wear 2018 và hình ảnh đăng quang trên sàn catwalk cũng được coi là version "đạo" từ BST Election de Miss Jean Paul Gaultier 2015.

Chi tiết gắn giỏ hoa được gắn trước ngực của mẫu áo dài mà Võ Hoàng Yến diện được cho là mượn ý tưởng từ nhà mốt Moschino trong BST Ready to Wear 2018.

Hình ảnh đăng quang trên sàn catwalk cũng được coi là phiên bản "đạo" từ BST Election de Miss Jean Paul Gaultier 2015.

