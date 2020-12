Sinh viên đến lớp vì "cô giáo mặc đẹp": Cô giáo "hàng hiệu", "áo quây" có nên chăng?

Thứ Năm, ngày 03/12/2020 11:34 AM (GMT+7)

Có câu nói vui như thế này: "Cô giáo không đẹp, thì học sinh không đi học" chắc là cũng có đến dăm bảy phần đúng.

Nhà giáo thường gắn với nhân cách cao quý, đạo đức tốt đẹp của con người nên xưa kia, dù biết làm nghề "gõ đầu trẻ" chẳng kiếm được mấy đồng nhưng chỉ cần trong nhà có người thân là thầy giáo, cô giáo là cả họ "nở mày nở mặt" lắm! Ông A nói với ông B: "Con gái nhà bà X là giáo viên dạy trường Y trên phố huyện đấy!". Nghe mà "sung sướng cả cái lỗ tai"!

Hình ảnh ông đồ vốn giản dị với chiếc áo the, khăn xếp cùng đôi guốc mộc cũ kĩ đã in hằn trong tiềm thức của bao thế hệ Việt. Dáng vẻ người thầy trong chiếc áo the vô cùng mộc mạc bên chiếc nghiên mực và những con chữ càng tôn lên vẻ nghiêm nghị, sự tận tâm với nghề.

Thời xưa, sinh viên lên giảng đường thì chỉ quan tâm xem hôm nay học môn gì, của giảng viên nào rồi "cắm đầu, cắm cổ" vào học. Còn ngày nay, nhiều em lại chỉ để ý xem hôm nay cô giáo mặc quần áo gì, của thương hiệu nào, trang điểm tông trầm tông tươi ra sao. Vậy nên, cách ăn mặc của giáo viên đặc biệt là các cô giáo, vô hình chung cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều học sinh, sinh viên. Có câu nói như thế này: "Cô giáo không đẹp, thì học sinh không đi học" chắc là cũng có đến bảy phần đúng. Nhất là, thời buổi công nghệ 4.0 như bây giờ, dù không lên lớp thì kiến thức cũng có thể "google search" là gõ ra cả dãy.

Lê Âu Ngân Anh được mệnh danh là "Cô giáo hàng hiệu" của showbiz Việt

Còn nhớ có nữ giảng viên nọ nổi danh là "cô giáo hot nhất nhì Showbiz Việt", vốn xuất thân là con nhà giàu nên mỗi ngày đi dạy, cô đều dát hàng hiệu phủ kín người từ váy, áo, cho đến túi, giày dễ đến cả mấy trăm triệu chứ không ít. Cứ bộ váy nào mà kín trên một tí thì y như rằng là phải "ngắn dưới". Ngắn nhiều thì 30 phân mà ngắn ít thì cũng dăm bảy phân. Còn bộ nào mà dài dài quá bắp chân là kiểu gì phải "hở" ở trên một xíu cho nó "dễ thở". "Ngắn" và "hở" là hai trường phái được cô ưu tiên hàng đầu.

Những thiết kế quá ngắn khi đi dạy của Lê Âu Ngân Anh có thể là nguyên nhân dẫn đến sự xao nhãng của các sinh viên, đặc biệt là các nam sinh.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cô đã biến nơi giảng đường thành sàn diễn thời trang của riêng mình. Nếu ví von nhẹ nhàng, thì cô chính là vedette của tất cả các tiết học mà cô đứng lớp trong ngày.

Trong giờ học thì nữ sinh thì bàn ra tán vào: "Cái váy hôm nay của Gucci đấy các bà ạ, tui mới search nè, 90 triệu đồng đó!", ở dưới các nam sinh thì mải ngắm cô, chẳng biết có ghi được chữ nào vào vở không.

Có lần, cô chia sẻ với báo giới như thế này: "Tôi cũng có đi dạy vì thu nhập đâu. Thực ra tôi vẫn làm nhiều việc cùng một lúc mà. Trong 3 công việc hiện tại tôi làm thì công việc ở công ty đầu tư đem lại cho tôi nguồn thu nhập lớn nhất, còn việc đi dạy tuy thu nhập không cao nhưng những giá trị đem lại cho tôi rất lớn".

Phải vậy! cô đi dạy "vì đam mê" chứ "tiền nong quan trọng" gì, cái chữ cô truyền cho sinh viên được bao nhiêu vẫn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ nhưng ánh hào quang "chói lọi" của cô ở trên giảng đường thì còn sáng hơn cả cầu vồng sau cơn mưa.

Đúng là chẳng có quy định nào cấm các cô giáo không được mặc váy khi đứng lớp, nhưng cần phải hiểu môi trường sư phạm - nơi mà trang phục nhất thiết phải phù hợp với văn hóa, chuẩn mực của nhà trường.

Trong một buổi phát biểu tại trường đại học Hoa Sen, Lê Âu Ngân Anh đã diện váy quây đen cùng họa tiết bắt mắt, bên ngoài khoác áo vest thanh lịch, nhưng hình ảnh này vẫn bị đánh giá là không phù hợp với hoàn cảnh.

Lại có vài cô giáo khác, gia đình cũng bề thế không kém, tuy không theo trường phái "ngắn" và "hở", các cô lại thuộc hàng ngũ "giáo viên chính chuyên", "kín cổng cao tường". Nhưng hễ lên lớp, dù là diện áo dài, hay áo sơ mi thì cũng cứ phải gọi là "bó", vòng 1 của các cô dường như chỉ trực để "nhảy" ra ngoài bất cứ lúc nào. Không biết cô mặc vậy có thấy "bí thở" không chứ chắc chắn nam sinh ngồi phía dưới là thấy "tức thở" lắm rồi.

Âu Hà My được mệnh danh là "nữ giảng viên gợi cảm nhất Hà Thành"

Cô ưa chuộng các thiết kế khoe trọn 3 vòng "nảy nở", đặc biệt là vòng 1 "đẫy đà". Nhiều nhận xét cho rằng: Hình ảnh này không phù hợp đối với một giảng viên tại trường đại học danh tiếng.

Mỗi ngày, cô này thường up ảnh lên mạng xã hội khoe váy ngắn cũn ôm sát vòng 3 quyến rũ, lúc thì cô kia up ảnh áo quây khoe khéo vòng 1 căng tràn. Đúng rồi! Có lên lớp dạy đâu, các cô muốn mặc thế nào chả được. Đó là cuộc sống riêng tư của các cô, ai mà dám bình luận, ai có quyền cấm các cô không được "gợi cảm".

Trên trang cá nhân, Âu Hà My thường xuyên đăng tải những hình ảnh "gợi cảm" gắn mác 18+ khoe body "nóng bỏng"

Xét cho cùng, "trẻ" và "đẹp" đâu phải lỗi của giảng viên, cũng có rất nhiều cô giáo là hoa khôi, á khôi đang dạy tại các trường có tiếng tăm nhưng vẫn giữ những hình ảnh chuẩn mực của "nghề giáo" cho dù là trong cuộc sống đời thường hay trên giảng đường. Bởi những hành động, cử chỉ của mỗi cô giáo đều có ảnh hưởng không nhỏ tới các học sinh, sinh viên. Cái đẹp của các cô không nằm ở sự phô trương cơ thể trước bàn dân thiên hạ mà là sự kín đáo, giản dị, phù hợp với môi trường sư phạm.

Midu là một hot girl nổi tiếng, thời trang trên giảng đường của cô được đánh giá cao vì sự giản dị nhưng vẫn làm toát lên khí chất "thần tiên tỷ tỷ" của cô nàng.

Các cụ đã dạy: “Y phục xứng kì đức” hay “Ăn cho mình, mặc cho người” là chính là câu nói nhằm nhắc nhở mỗi chúng ta dù là ở bất kì hoàn cảnh nào, môi trường nào cũng cần chú ý đến "nết ăn, nết mặc" của bản thân.

Nguồn: http://danviet.vn/sinh-vien-den-lop-vi-co-giao-mac-dep-co-giao-hang-hieu-ao-quay-co-nen-chang-50...Nguồn: http://danviet.vn/sinh-vien-den-lop-vi-co-giao-mac-dep-co-giao-hang-hieu-ao-quay-co-nen-chang-5020203121135251.htm