Cô giáo mầm non mặc váy ngắn cũn nhảy múa bị cư dân mạng Việt chỉ trích

Thứ Bảy, ngày 25/06/2022 10:52 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trang phục của cô giáo này gây ra những ý kiến trái chiều, có người cho rằng lỗi do chiếc váy người khác nói là ở suy nghĩ cá nhân.

Hình ảnh cô giáo mầm non Trung Quốc diện ngắn nhảy múa gây tranh cãi.

Cô giáo diện trang phục sắc màu mang phong cách đáng yêu.

Mới đây, cư dân mạng có bàn tán về loạt ảnh của cô giáo mầm non người Trung Quốc. Cô diện những thiết kế váy ngắn theo phong cách "kẹo ngọt" dạy các em nhỏ tập thể dục nhịp điệu. Thực tế, đây không phải hình ảnh mới mà đã được các trang tin nước này đăng tải từ năm 2021.

Có người phản đối cách diện đồ của cô giáo trên cho rằng như vậy là không khéo léo. Điều này dễ khiến trẻ nhỏ có suy nghĩ sai, sớm thích mặc nhưng bộ đồ ngắn, ảnh hưởng thẩm mỹ. Số khác lại khẳng định ăn mặc ra sao là quyền tự do cá nhân, không nên quá khắt khe.

Nhưng nhiều người lại phàn nàn về kiểu đồ ngắn của cô.

Họ sợ nó sẽ ảnh hưởng đến không tốt đến thẩm mỹ của trẻ nhỏ.

Người dùng mạng xã hội Việt Nam cũng lên tiếng về điều này: "Đúng là quyền tự do ăn mặc nhưng không đúng lúc đúng chỗ thành ra thiếu lịch sự. Thường các trường mầm non đều có quy định về đồng phục giáo viên và học sinh. Không ủng hộ việc ăn mặc như vậy đi dạy. Không chỉ đứng nhảy múa thôi còn các hoạt động khác phải tiếp xúc trực tiếp với mấy đứa nhỏ nên thấy không hợp lý tí nào", "ăn mặc là tự do nhưng phải tùy hoàn cảnh nhất là môi trường giáo dục cần sự chỉn chu, nghiêm túc",...

Số khác lại khẳng định điều này hoàn toàn không phải vấn đề.

Trang phục của cô không quá ngắn lại nhiều màu sắc khiến trẻ em thích thú.

Một số người khác viết: "Vấn đề là đây không phải kiểu váy ngắn ôm sát, nếu ai mặc hở hang thì mới nói. Váy áo năng động, màu sắc đẹp đẽ như thế này mình cũng thích chứ đừng nói mấy đứa trẻ", "trẻ mẫu giáo có thật sự bị ảnh hưởng bởi những chiếc váy này không hay chỉ phụ huynh thấy vậy",...

Các bạn nhỏ cũng rất hào hứng với lớp học nhảy này.

Mỗi người đều có lý lẽ riêng nên câu chuyện vẫn tiếp tục gây ra những ý kiến trái chiều. Không phải vô cớ khi người ta thường có cái nhìn khắt khe với trang phục của giáo viên các cấp.

Không chỉ cần có tình yêu thương các em, kiến thức các giáo viên còn cần chỉn chu về hình ảnh do đó việc ăn mặc lòe loẹt hay quá gợi cảm khó lòng được chấp nhận.

Nhưng với những cô trông trẻ việc mặc ăn vận quá cứng nhắc đôi khi sẽ tạo khoảng cách với trẻ nhỏ. Bởi vậy những bộ đồ mang hình ảnh tươi mới, giống như các nhân vật hoạt hình thường được các bé yêu thích.

