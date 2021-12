Cô gái để tuột mất vương miện hoa hậu do tiếng Anh kém, ai cũng tiếc vì quá xinh đẹp

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 10:30 AM (GMT+7)

Người đẹp Paraguay quá xinh đẹp khiến dân tình tiếc nuối khi không thể chạm tay đến vương miện hoa hậu.

Nadia Ferreira sinh năm 1999, là Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay 2021. Cô vừa mang về thành tích cao nhất cho Paraguay tại đấu trường nhan sắc Miss Universe 2021 với danh hiệu Á hậu 1. Nadia khiến dân tình tiếc nuối khi để tuột mất vương miện hoa hậu vì khả năng thuyết trình và vốn tiếng Anh còn hạn chế. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi MU kết thúc, mỹ nhân Paraguay vẫn đang là cái tên thu hút sự chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng với số người theo dõi trang Instagram tăng chóng mặt, chạm mốc 1 triệu lượt follower.

Nadia Ferreira đang là cái tên hot sau khi cuộc thi MU 2021 kết thúc.

Mỹ nhân Puerto Rico - Michelle Colón lấp lửng nói rằng, cô và dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2021 cho rằng Á hậu 1, người đẹp Paraguay - Nadia Ferreira mới là người xứng đáng với danh hiệu cao nhất cuộc thi.

Ở ngoài đời, Nadia gây ấn tượng bởi chiều cao 1m75 cùng gương mặt xinh đẹp như búp bê, pha trộn Âu - Mỹ đặc biệt là đôi mắt xanh, sâu hút hồn. Trước đó, cô từng giành giải Miss Teen Universe Paraguay 2015 và Á hậu 3 Miss Teen Universe 2015. Nhờ lợi thế ngoại hình đẹp, Nadia Ferreira tự tin theo đuổi nhiều xu hướng thời trang hot.

Nadia từng giành giải Miss Teen Universe Paraguay 2015 và Á hậu 3 Miss Teen Universe 2015

Năm 2018, cô ký hợp đồng với công ty người mẫu nổi tiếng Wilhelmina ở New York, nhiều lần sải bước tại các tuần lễ thời trang quốc tế như New York Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, cũng như tại Santiago, Brasil, Uruguay, Paraguay và được mời chụp hình cho các tạp chí thời trang nổi tiếng như Harper's Bazaar, Cosmopolitan, L'Officiel and Robb Report Singapore, Marie Claire,...

Hiện tại, Nadia đang làm CEO của một công ty gia đình, nhằm tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ, nhất là những người bị bạo lực gia đình. Được biết, vào năm 10 tuổi, cô bị chẩn đoán mắc chứng Susac (mất thị lực, thính giác) và tưởng chừng không qua khỏi.

Nadia sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng chuẩn mực: 83-60-90 (cm).

Người đẹp có gương mặt sắc sảo, pha trộn Âu - Mỹ đặc biệt là đôi mắt xanh, sâu hút hồn.

Cô từng trình diễn cho các tuần lễ thời trang quốc tế như New York Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week đồng thời xuất hiện trên trang bìa nhiều tạp chí thời trang danh tiếng.

Trước khi đến với cuộc thi MU 2021, Nadia luôn cố gắng duy trì thân hình gọn gàng, săn chắc bằng cách tập luyện ít nhất ba buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài từ 1 - 2 giờ đồng hồ. Không chỉ thế, cô còn tham gia một số lớp khiêu vũ, dance, để giải phóng hình thể, đòi hỏi cơ bắp và cơ hông phải kết hợp với nhau một cách hoàn hảo nhất. Cô tập cùng huấn luyện viên riêng để có sự hướng dẫn bài bản, tránh tối đa chấn thương, hỏng dáng. Đặc biệt, những bài tập này cũng giúp người đẹp rèn luyện sức bền cao, độ dẻo dai, linh hoạt, đồng thời khiến cho những bước catwalk của Nadia trở nên uyển chuyển và chắc chắn hơn.

Ngoài tập luyện, thì chế độ dinh dưỡng cũng vô cùng quan trọng, cô duy trì những bữa ăn lành mạnh, không tiêu thụ quá nhiều tinh bột mà thay vào đó là khoai lang. Sau mỗi buổi tập, cô có thói quen uống sữa tươi không đường với bột protein để phục hồi cơ bắp. Người đẹp hiếm khi ăn khuya hay ngủ muộn.

Năm 2018, Nadia ký hợp đồng với công ty người mẫu nổi tiếng Wilhelmina ở New York.

