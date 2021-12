Khoe thân hình đẹp như "búp bê sống", Kỳ Duyên vẫn bị chê "như đàn ông"

Thứ Ba, ngày 14/12/2021 10:30 AM (GMT+7)

Những hình ảnh diện áo ba lỗ kết hợp quần jean ống rộng theo phong cách bụi bặm, cá tính được Kỳ Duyên đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau khi giảm cân thành công, Kỳ Duyên tự tin diện trang phục gợi cảm, khoe khéo thân hình đẹp như "búp bê sống". Cô gây ấn tượng bởi vòng eo không chút mỡ thừa và vô cùng săn chắc. Không chỉ thế, cô nàng còn nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng bởi sắc vóc quyến rũ cùng gu thời trang gợi cảm hơn hẳn thời điểm mới đăng quang. Trên trang cá nhân, người đẹp Nam Định cũng thường xuyên chia sẻ những bí quyết làm đẹp, giữ dáng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các chị em.

Mới đây, những hình ảnh diện áo ba lỗ kết hợp quần jean ống rộng theo phong cách bụi bặm, cá tính được Kỳ Duyên đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý là có 1 tài khoản dường như không hài lòng với style mạnh mẽ của Kỳ Duyên nên đã để lại bình luận có phần kém duyên dưới phần comment của bài đăng: "Nhìn chán quá. Giống như đàn ông".

Khoe vóc dáng đẹp như "búp bê sống" sau giảm cân, Kỳ Duyên vẫn bị chê "nhìn như đàn ông".

Rất nhanh chóng, Kỳ Duyên để lại bình luận đáp trả vị khán giả nói trên: "Ý anh là đàn ông như anh chán ạ?". Phản hồi ngắn gọn nhưng cực kỳ sắc sảo của Kỳ Duyên đã nhận được sự ủng hộ từ phía cư dân mạng. Không ít người bênh vực Hoa hậu Việt Nam 2014 và cho rằng vị khán giả nam này thiếu tinh tế khi đưa ra nhận xét như thế về cô.

Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, người đẹp thành Nam cho biết, cô đã giảm được 5kg chỉ trong vòng 1 tháng mà không áp dụng bất kỳ phương pháp giảm cân detox nào.

"Lý do giảm cân trong thời điểm này là vì lúc giãn cách ở nhà Duyên xem lại những hình ảnh cũ rất nhiều, từ năm 2017 đến nay. Và Duyên thấy lúc đó so với bây giờ Duyên có da có thịt hơn, có sức sống hơn. Nhưng bản thân Duyên đến thời điểm bây giờ lại muốn lấy lại vóc dáng mảnh mai so với trước đây nên Duyên quyết tâm giảm cân. Cách Duyên giảm cân ở nhà đều tự nhiên hết, không nhờ phương pháp detox nào mà chỉ thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện", Kỳ Duyên tiết lộ.

Không chỉ sở hữu phong cách thời trang cá tính, thời thượng mà còn bởi sắc vóc của Kỳ Duyên cũng thay đổi rõ rệt, đẹp hơn và gợi cảm hơn với số đo 3 vòng hoàn hảo: 92 - 60 - 90 (cm).

Trước đây, Kỳ Duyên rất thích ăn vặt lại có khẩu vị khá đậm đà nên dễ tăng cân. Chính vì thế, cô bắt đầu thực hiện chế độ ăn không tinh bột, không gia vị mặn - ngọt, đồng thời, thực phẩm trong khẩu phần ăn hàng ngày cũng được Kỳ Duyên lực chọn kỹ càng để đảm bảo lượng calo nạp vào cơ thể luôn ít hơn lượng calo tiêu thụ.

"Những sản phẩm thịt mà Duyên có thể sử dụng trong lúc ăn kiêng là thịt trắng. 2 tuần đầu tiên Duyên chỉ ăn cá và ức gà, còn những hải sản khác như mực, tôm, cua sẽ dành cho những tuần tiếp theo.

Tất cả các loại thịt đỏ không được ăn trong quá trình giảm cân vì trong những loại thịt này không có quá nhiều chất béo nhưng vẫn sẽ tăng 1 lượng calo đáng kể cho cơ thể nên sẽ không giảm cân được nhiều. Ngoài ra, đậu hũ và rau là hai món có thể ăn trong thực đơn giảm cân. Đặc biệt là rau có thể ăn thoả thích bao nhiêu cũng được. Riêng trứng thì 1 ngày chỉ có thể ăn 2 quả, không nhiều hơn.

Trong suốt quá trình giảm cân chúng ta cũng nên chọn những trái cây ít ngọt, ít lượng đường như: bơ, kiwi, thanh long, táo xanh…Tôi hạn chế ăn trái cây sau bữa chính, chỉ nên ăn một ít trước bữa chính. Bên cạnh đó Duyên cũng sử dụng 1 vài loại hạt khô cho thực đơn của mình", Kỳ Duyên bật mí.

Cô thực hiện chế độ ăn không tinh bột, không gia vị mặn - ngọt.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, phương pháp tập luyện khoa học cũng là một trong những yếu tố giúp Kỳ Duyên giảm cân thành công. Cô kết thân với các bài tập cardio, chạy bộ, nhảy dây,...

"Bình thường Duyên chạy ở tốc độ 8.0, mỗi lần chạy từ 10-12 phút. Sau đó sẽ đi bộ từ 3-5 phút và bắt đầu chạy tiếp. Và mình cứ làm liên tục như thế để ra mồ hôi. Sau khoảng 45 phút thì Duyên sẽ ngừng quá trình Cardio của mình. Và trong suốt quá trình chạy sẽ không chạy dốc, độ dốc luôn để ở mức 0.0, chủ yếu là chạy nhanh và chạy bền. Thì khi chạy như vậy, tất cả những phần trên cơ thể như bắp tay, bụng, đùi, chân sẽ nhỏ đi. Bên cạnh chạy Duyên còn tập thêm những bài tập khác như Squat mông, đạp co gối, tập bụng, tập bụng dưới, kéo dây gập người với tạ tuỳ theo sức", Kỳ Duyên chia sẻ.

Cô kết thân với các bài tập cardio, chạy bộ, nhảy dây,...

