Cô gái 23 tuổi đăng quang Hoa hậu Mexico

Chung kết Hoa hậu Mexico 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Cassandra García Olea - đại diện bang Morelos. Cô trở thành đại diện Mexico tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức tại Ấn Độ.

Cassandra đã vượt qua 31 cô gái để giành vương miện. Ngay khoảnh khắc Cassandra được xướng tên đăng quang, cô đã nhận được phản ứng ủng hộ, cổ vũ từ hầu hết thí sinh.

Ở tuổi 23, Cassandra có bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế và Khoa học Chính trị và hiện đang theo học chương trình sau đại học về Quan hệ Thương mại Quốc tế.

Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, cô còn có hành trình dài trong lĩnh vực người mẫu và khiêu vũ. Đây là những lĩnh vực đã giúp cô phát triển sự tự tin trên sân khấu và khả năng biểu cảm nghệ thuật.

Tân Hoa hậu Mexico đến từ Morelos, một trong những tiểu bang nhỏ nhất Mexico, nhưng giàu văn hóa, thiên nhiên và lịch sử. Nằm ngay phía nam Thành phố Mexico, Morelos được mệnh danh là vùng đất của mùa xuân vĩnh cửu nhờ khí hậu ấm áp, dễ chịu quanh năm.

"Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu người phụ nữ sẽ mang tên tuổi, câu chuyện và trái tim của các bạn đến với sân khấu lớn nhất hành tinh: Hoa hậu Thế giới. Cô ấy là tân Hoa hậu Mexico, người sẽ trở thành tiếng nói, mục đích và nguồn hy vọng cho hàng triệu người. Hành trình của cô ấy sẽ không chỉ tràn ngập vẻ đẹp, mà còn mang theo sự cống hiến và những ước mơ xuất phát từ chính trái tim của đất nước này", ban tổ chức Miss Mexico giới thiệu về người đẹp.

Cassandra García Olea sinh ra với tình trạng hở môi và vòm miệng, một dị tật bẩm sinh xảy ra khi môi trên và vòm miệng không được hình thành hoàn chỉnh trong những tuần đầu tiên của thai kỳ.

Tình trạng này có thể gây ra một vết hở rõ rệt trên môi, khiến vòm miệng bị tách ra một phần hoặc toàn bộ gây ra những khó khăn khi ăn uống và các vấn đề về phát âm, nói... cần phải phẫu thuật tái tạo.

Ngay từ khi còn nhỏ, García Olea đã phải đối mặt với một quá trình điều trị y tế phức tạp. Cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật đã thay đổi cuộc đời và giúp cô lấy lại sự tự tin.

Trải nghiệm từ thời thơ ấu đã trở thành cảm hứng để cô thành lập 'Vẽ nụ cười trong tâm hồn' - một sáng kiến hỗ trợ những trẻ em mắc phải tình trạng tương tự.

Sáng kiến ​​này thúc đẩy các chiến dịch thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ về mặt tinh thần, cũng như hợp tác với Phòng khám Bệnh viện del Niño Morelense, nơi García Olea được chăm sóc khi còn nhỏ để tạo điều kiện phẫu thuật cho các em nhỏ kém may mắn.

Thông qua các hoạt động tình nguyện và công tác cộng đồng, dự án hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và tăng cường mối quan hệ gắn bó của họ với gia đình.

Mexico là sash mạnh tại Hoa hậu Thế giới với nhiều thành tích ấn tượng. Lần gần đây nhất Mexico đăng quang ở Hoa hậu Thế giới là năm 2018 với thành tích của người đẹp Vanessa Ponce de León. Tuy nhiên, hai mùa giải gần đây, đại diện Mexico đều ra về tay trắng.