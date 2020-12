Chẳng cần xài app thần thánh, Huyền My vẫn sở hữu vòng eo con kiến nhờ món đồ này

Thứ Bảy, ngày 12/12/2020 15:16 PM (GMT+7)

Huyền My tung ảnh diện corset "táo bạo" đón tuổi mới

Sau khi đăng quang, Á hậu Huyền My ghi điểm trong mắt công chúng với gout thời trang gợi cảm, tinh tế. Cô luôn biết cách tôn vinh triệt để 3 vòng gợi cảm cùng thân hình mảnh mai. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Huyền My được giới điệu mộ đánh giá cao nhờ hình tượng ngọt ngào, trẻ trung nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Quả thật không ngoa khi nói rằng, so với những nàng Á hậu cùng trang lứa, Huyền My sở hữu gout thời trang ổn định nhất.

Mới đây, Huyền My đã đăng tải bức ảnh diện áo corset đen kết hợp với quần tất sexy đón tuổi mới với dòng status: "Happy birthday to me - bé Mỳ 26 tuổi. Tuổi mới dữ dội hơn tuổi cũ nhé!" thu hút "bão" like từ cư dân mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều fan hâm mộ không tiếc lời khen ngợi cho sự gợi cảm của Á hậu: "Đẹp xuất sắc luôn Mỳ ơi", "bạn mỳ hôm nay hở bạo quá nha", "Wow, sexy quá chị Mỳ". Có thể thấy, đây cũng là hình ảnh "táo bạo" nhất của Huyền My kể từ khi đăng quang cho tới nay.

Bức ảnh diện corset táo bạo của Huyền My thu hút hàng ngàn lượt yêu thích trên trang Instagram cá nhân.

Theo dõi trang cá nhân của Huyền My, dễ thấy corset là một món phụ kiện được cô ưa chuộng nhất trong thời gian gần đây. Không chỉ diện khi ở nhà hay đi tập, Huyền My thường biến tấu những chiếc corset thành nhiều outfit dạo phố cực kì độc lạ, bắt mắt mà không lo đụng hàng.

Trước đó, Huyền My được khán giả khen ngợi bởi cách mix&match độc đáo với chiếc áo corset đính đá và áo cardigan ren két hợp với quần tiệp màu càng khiến cô nàng trở nên huyền bí hơn.

Với set đồ này, cô nàng hoàn toàn ghi điểm với áo corset mặc bên ngoài váy sơ mi trắng, tạo nên một tổng thể vừa lạ mắt lại vừa tinh tế, hài hòa.

Trong các mỹ nhân showbiz Việt, Huyền My là người chăm diện corset nhất với nhiều cách mix đồ tinh tế mà vẫn đảm bảo được sự sexy.

“Corset” bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ “corps” (nghĩa là cơ thể) và được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh từ năm 1785.

Áo corset truyền thống vốn được coi là cơn ác mộng của những người phụ nữ thời kỳ Phục Hưng - một loại áo mặc để định hình cơ thể, siết chặt vùng eo và đẩy cao vùng ngực khiến cho vòng 2 thon gọn hơn và vòng 1 tròn đầy hơn. Sử dụng corset trong một khoảng thời gian nhất định sẽ giúp chị em sở hữu thân hình đồng hồ cát lý tưởng. Ngoài ra, áo corset còn giúp người mặc cải thiện tư thế đứng của mình, giúp cột sống thẳng hơn.

Trước đây, áo corset được những người phụ nữ châu Âu thời kỳ phong kiến mặc như một món phụ kiện để nịt bụng. Sau đó, sẽ khoác thêm váy có khung ra ngoài để tạo sự bồng bềnh nhưng vẫn đảm bảo được độ thon gọn cho "vòng eo con kiến". Song, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang, những chiếc áo corset không chỉ đơn thuần là một món phụ kiện mà còn được nhiều người đẹp nâng tầm thành điểm nhấn đắt giá cho những outfit độc lạ mà không kém phần gợi cảm, cuốn hút.

Là một người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm, những chiếc áo corset là item không thể thiếu trong tủ đồ của Ngọc Trinh.

Hoa hậu Jolie Nguyễn gợi cảm hết cỡ với mẫu thiết kế váy corset đen độc đáo và phần chân váy ren.

Các bức ảnh của Chi Pu luôn có sự xuất hiện của món đồ tạo eo thần kỳ.

