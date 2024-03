5 nhãn thời trang mới nổi khiến giới fashionista phát cuồng

Florania

Được thành lập bởi Flora Rabitti vào năm 2021, Florania là một thương hiệu quần áo ready to wear độc lập, không phân biệt giới tính và không theo mùa, được sản xuất thủ công giữa Milan và Mantua với phương châm rất đặc biệt là "solar punk" hoặc punk. Bộ sưu tập "Two Moons" thu đông 2024 của Florania gợi lên một thế giới kỳ ảo và bí ẩn, lấy cảm hứng từ câu chuyện của Haruki Murakami và điện ảnh Nhật Bản, nơi những nhân vật bí ẩn hòa quyện với các yếu tố tự nhiên và kỳ cục. Hình in được nhà thiết kế vẽ bằng tay trong khi các sản phẩm bao gồm áo khoác được thiết kế riêng, bộ vest chắp vá bằng đường khâu, áo len cashmere tái chế và vải denim. Các mặt hàng thời trang streetwear mới được hợp tác với SPAARKD được chứng nhận là có tính đổi mới và được làm bằng vật liệu bền vững. Các phụ kiện được thiết kế bởi nhà thiết kế trang sức Margherita Potenza bao gồm các chi tiết kim loại tái chế. Các loại vải đến từ các đối tác Nhật Bản như Sakura Collection và Kyocera Corporation, kể những câu chuyện về sự tái sinh và biến đổi. Mỗi sản phẩm may mặc đều được sản xuất tại Ý theo triết lý thiết kế tái tạo, với dây chuyền sản xuất dựa trên Social Ateliers.

Institution

Institution là dự án sáng tạo mới của Galib Gassanoff, một nhà thiết kế gốc Georgia, người đã đồng sáng lập và đồng thiết kế ACT N°1 vào năm 2016 cho đến buổi trình diễn thời trang SS 2023. Sự ra đời của thương hiệu là một dự án đa ngành và sẽ hoạt động như một tổ chức nghệ thuật xã hội có nền tảng đạo đức. Buổi ra mắt của dự án diễn ra với buổi thuyết trình bên trong Phòng trưng bày nghệ thuật Secci, với quần áo treo trên tường để mang đến cái nhìn chi tiết về tay nghề và cấu tạo của các tác phẩm, hầu hết đều do chính nhà thiết kế tự thực hiện. Hầu hết các bộ sưu tập đều được làm từ sợi tự nhiên như lụa, cotton, len và da. Nguyên liệu được lấy từ kho và tồn kho của các nhà sản xuất cao cấp nên số lượng mỗi mặt hàng đều có hạn. Kỹ thuật dệt tay được sử dụng được lấy từ cộng đồng nơi xuất xứ của nhà thiết kế, Azeris của Georgia, và sử dụng dây buộc bằng bông thay vì sợi len của thảm truyền thống. Vì kỹ năng này có nguy cơ bị mất đi nên nhà thiết kế dự định hỗ trợ quá trình chuyển đổi thế hệ bằng cách thu hút sự tham gia của cộng đồng phụ nữ địa phương vào việc tạo ra các bộ sưu tập, đảm bảo việc sử dụng chúng.

Zomer

Zomer, một cái tên bắt nguồn từ từ tiếng Hà Lan có nghĩa là "mùa hè", là một thương hiệu Hà Lan được thành lập bởi Danial Aitouganov và Imruh Asha, đặc trưng bởi màu sắc vạn hoa, kết cấu bất ngờ và kiểu dáng thử nghiệm, cân bằng giữa cảm giác vui tươi như trẻ thơ với sự tinh tế cao độ. Đối với bộ sưu tập thứ hai, họ khám phá thế giới của màu sắc rực rỡ và sự kết hợp giữa các yếu tố 2D và 3D. Cuộc khám phá này là điểm khởi đầu đã tạo ra một dòng sản phẩm phản ánh sự ngưỡng mộ của các nhà thiết kế đối với sự thể hiện và thiết kế nghệ thuật. Thương hiệu này cung cấp một bộ sưu tập hoàn chỉnh về quần áo ready to wear, tập trung vào tay nghề, màu sắc và hình dạng. ECCO Leather cung cấp da được sử dụng cho toàn bộ bộ sưu tập trong khi Knitwearlab cung cấp áo jeysey.

Duran lantink

Có trụ sở tại Amsterdam và Paris, Duran Lantink kết hợp các vật liệu hiện có với các vật liệu cải tiến có tác động thấp, tạo ra các hình dạng và kiểu dáng ngày càng phát triển. Bộ sưu tập thu đông 2024 "Duran-ski" được trình bày tại Palais de Tokyo ở Paris là một cách giải thích mang tính khái niệm về quần áo mặc trong thời gian rảnh rỗi dành cho những người tập luyện các môn thể thao mùa đông sang trọng. Hình dáng của hàng dệt kim và áo khoác ngoài được cải tiến đến mức tối đa và nhờ sự hợp tác với Knitwear Lab, các loại sợi đã được chế tạo để tạo ra những bộ áo liền quần có vai phồng và bốt cao đến đùi lấy cảm hứng từ những bộ đồ mà lính cứu hỏa Hà Lan đã mặc trong nhiều năm qua '70. Hình dáng và đường cắt của thập niên 80 được thể hiện lại với vai rộng, hướng về phía trước, trái ngược với áo khoác vải được ghép lại từ áo khoác trượt tuyết đã qua sử dụng và áo khoác lông cừu làm từ da cừu bỏ đi. Thương hiệu này thường thử nghiệm những thiết kế kết hợp và những món đồ cổ điển của Loewe và Margiela để tạo nền tảng cho những hình dáng mới.

Meryll rogge

Có trụ sở tại Bỉ, Meryll Rogge kết hợp sự đơn giản của trang phục nam với trang phục dạ hội của phụ nữ, thể hiện phong cách đa dạng. Nữ tính là nền tảng của thương hiệu, dành cho những người phụ nữ có tinh thần tự do, ủng hộ sự khẳng định cá nhân. Meryll Rogge học tại Học viện Mỹ thuật Hoàng gia ở Antwerp và sau khi làm việc cho Marc Jacobs ở New York và Dries Van Noten ở Antwerp, cô quyết định thành lập thương hiệu của riêng mình. Năm 2021, cô nhận được Giải thưởng Thời trang Bỉ với tư cách là một nhà thiết kế mới nổi và năm sau đó, cô được đề cử cho Giải thưởng LVMH 2022. Bộ sưu tập thu đông 2024 của Meryll Rogge là lần ra mắt thứ tư của thương hiệu và gợi lên khát khao tiệc tùng. Kiểu dáng kết hợp phong cách ngầm với những bối cảnh nhịp điệu mới, từ họa tiết hoa cho đến áo khoác và váy đính sequin, từ những món đồ thể thao như mũ trùm đầu cho đến váy Lurex sáng bóng. Sự quyến rũ của họa tiết xen kẽ với sự chồng chéo của khăn quàng cổ, áo mưa và váy vinyl. Bộ sưu tập là sự nối tiếp của những bộ trang phục quyến rũ và giản dị hơn, với áo sơ mi sa tanh hình cánh hoa và áo len đan dệt kim thêu kim cương.

