Các bà mẹ trẻ gây bàn tán vì mặc váy ngắn, biểu diễn văn nghệ ở trường mầm non

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đăng tải đoạn clip những người phụ nữ xinh đẹp diện váy sườn xám, thực hiện các động tác vũ đạo điêu luyện, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, đây là màn biểu diễn văn nghệ trong ngày hội thao của các bà mẹ trẻ đang có con học tại trường mẫu giáo. Tuy nhiên, sườn xám của các hot mom cũng gây lên nhiều ý kiến trái chiều vì kiểu dáng khá ngắn, khi thực hiện các động tác co chân, nâng đùi, dễ khiến người mặc gặp phải sự cố ngoài ý muốn, không phù hợp để diện ở nơi đông người, nhất là ở trường mầm non có rất nhiều em nhỏ.

Các bà mẹ trẻ mặc váy sườn xám ngang đùi, diễn văn nghệ ở trường mầm non.

Đa phần sườn xám truyền thống đều có thiết kế kín đáo, nút áo sườn xám chạy theo những vòng xoáy liên hoàn với 2 tà váy xẻ cao, ôm sát tôn lên đường cong tự nhiên của người mặc.

Theo tờ Discover Hongkong cho biết, sườn xám (tên gọi khác là xường xám) bắt nguồn từ triều đại nhà Thanh (1644-1912) nhưng phải đến năm 1920, mẫu trang phục này mới bắt đầu trở nên phổ biến khi được giới thượng lưu ở Thượng Hải ưa chuộng. Năm 1960 là thời đại hoàng kim của những chiếc sườn xám, và trở thành biểu tượng qua sự ảnh hưởng của bộ phim In The Mood For Love do Vương Gia Vệ làm đạo diễn. Phim đã thắng giải Thiết kế phục trang xuất sắc tại lễ trao giải Kim Tượng năm 2001.

Trương Mạn Ngọc gây ấn tượng khi thực hiện các đoạn "thoại" bằng sườn xám. Màu sắc và họa tiết trên những chiếc sườn xám biểu hiện cho tâm trạng của nhân vật bà Trương. Sau khi xem bộ phim này, nhiều nhà phê bình phim ảnh nhận xét: "Cô ấy không mặc đồ, cô ấy 'mặc' tâm trạng của mình. Cả bộ phim này chẳng khác gì show thời trang của cô ấy cả".

Nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc diện 20 - 25 bộ sườn xám được chế tác từ bàn tay tài hoa của một đội ngũ tài năng, trong đó có sư phụ Julian Leung. Ông cũng từng phụ trách may sườn xám cho nhiều ngôi sao nổi tiếng như Thang Duy, Lưu Gia Linh, Dương Tử Quỳnh,...

Trương Mạn Ngọc trong bộ phim In The Mood For Love, đóng cặp với Lương Triều Vỹ.

Là một người yêu vẻ đẹp của sườn xám, sư phụ Leung nêu cảm nhận, ông chỉ thích làm những gì mình muốn, sự nổi tiếng với ông không hề quan trọng. Trước đây, một ngày, ông phải may được 3 chiếc sườn xám nhưng sau này, khi tuổi tác đã cao, ông chỉ có thể may 3 chiếc/tuần. Ông nói: "Vào những năm 50, 60 sườn xám vô cùng được yêu thích. Tôi không nghĩ ngày nay còn nhiều cửa hàng".

