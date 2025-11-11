Đỗ Mỹ Linh được khen mặc 'đơn giản mà sang' khi dự cưới Đỗ Thị Hà

Hôm 9/11, Đỗ Mỹ Linh đến dự cưới hoa hậu Đỗ Thị Hà, cùng một số người bạn, chị em thân thiết. Bà mẹ một con chọn bộ trang phục tông trắng kem theo dresscode của cô dâu chú rể, gồm đầm liền dáng suông phối cùng áo khoác tweed bên ngoài. Bộ cánh được Đỗ Mỹ Linh phối cùng giày búp bê đế thấp đồng màu và túi Chanel đen, hoàn thiện vẻ trang nhã.

Đỗ Mỹ Linh mặc đồ vải tweed cùng túi Chanel đi cưới Đỗ Thị Hà. Ảnh: Linh Lê Chí

Trang phục cùng trang sức ngọc trai và kiểu tóc búi giúp cô hoàn thiện vẻ sang trọng. Ảnh: Linh Lê Chí

Trang phục không cầu kỳ nhưng giúp Đỗ Mỹ Linh nhận nhiều lời khen. Trên các nền tảng mạng xã hội, khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam 2006 xuất hiện thu hút sự chú ý của khán giả vì thời gian qua cô hạn chế tham gia các sự kiện showbiz. Diện mạo của nàng hậu được người hâm mộ khen "đơn giản mà sang".

"Rất thích phong cách của Đỗ Mỹ Linh, tối giản mà có gì đó rất thu hút"; "Bạn này luôn toát lên nét thanh lịch, đằm thắm đúng chuẩn phụ nữ Hà Nội"; "Mỹ Linh giản dị mà sang quá"; "Mỹ Linh toàn chọn đồ style cơ bản mà mặc gì cũng đẹp"; "Tôi thích cả cách cô ấy phối một đôi giày bệt rất tinh tế"... một số khán giả bình luận.

Trước đây, Đỗ Mỹ Linh ít khi xuất hiện ở các tiệc cưới nhưng mỗi lần đến chúc mừng hạnh phúc của bạn bè thân thiết, cô đều được khen ngợi phong cách. Con dâu nhà bầu Hiển thường chọn những set đồ hạn chế khoe hình thể, tiết chế trong màu sắc. Cô giúp tổng thể đẳng cấp hơn bằng những mẫu túi hiệu của Chanel, Hermes... không logo, giá bán hàng trăm triệu đồng.

Phong cách của Đỗ Mỹ Linh được nhiều khán giả yêu thích. Cô thường được nhiều người hỏi tìm mua các trang phục tương tự. Vài năm trước, hoa hậu kinh doanh thời trang, có thương hiệu riêng.

Phong cách trang nhã của Đỗ Mỹ Linh trong những lần đi ăn cưới.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, vào top 13 Miss World 2021. Hôm 9/11, cô kết hôn với Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, quê Quảng Trị, thiếu gia nhà tập đoàn Sơn Hải. Tiệc cưới của họ ở Hà Nội quy tụ hàng trăm quan khách, đối tác, bạn bè của hai bên.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, sau đó thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu "Người đẹp nhân ái" và vào top 40 chung cuộc. Cô kết hôn với Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thường gọi Bầu Hiển) - chủ tịch hội đồng quản trị SHB và đứng đầu tập đoàn T&T - hồi năm 2022.