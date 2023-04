Bộ đôi nhà thiết kế tôn sùng phong cách Pháp thanh lịch

Nghệ thuật —cả đương đại và cổ điển—từ lâu đã là nguồn cảm hứng chính cho Guyot, người đã học Nghệ thuật Đương đại tại Central Saint Martins và đứng đầu bộ phận sáng tạo của Destree kể từ khi thành lập vào năm 2016.

“Tôi xuất thân từ một gia đình sưu tầm nghệ thuật và lớn lên trong một môi trường rất sáng tạo”, cô nói.

Điều đó được phản ánh trong các thiết kế của chính cô ấy, mà còn trong những cách mà cô ấy đã chọn để cộng tác với những người sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Guyot đã tranh thủ những người quen có đầu óc nghệ thuật để mang tầm nhìn của riêng họ đến thế giới Destree.

Sự hợp tác mới nhất của thương hiệu là với Ben Arpéa, một nghệ sĩ và là bạn của Guyot, người đã thiết kế hai bản in lấy cảm hứng từ thực tiễn của chính mình. Guyot nói: “Khi chúng tôi bắt đầu cùng nhau tưởng tượng ra một thứ gì đó, không rõ ràng đó sẽ là đồ ready to wear. Anh ấy là nghệ sĩ, và chúng tôi muốn tôn trọng tầm nhìn của anh ấy cho sự hợp tác này”. Kết quả là sự kết hợp giữa đồ họa Hockney-esque có màu nắng lấy cảm hứng từ tác phẩm gốc của Arpéa, nổi bật trên sáu kiểu dáng. Bất chấp nền giáo dục Pháp của Arpéa, màu sắc mang cảm giác California.

Với Lumbroso, Giám đốc điều hành của thương hiệu, ở Paris, Guyot hiện có trụ sở tại New York và Arpéa đã thể hiện ở cả New York và California, phong cách Pháp vẫn là cốt lõi của sự hợp tác — nhưng nét Mỹ không thể không len lỏi vào, cho dù thông qua nguồn cảm hứng của Arpéa hay chỉ đơn giản là phong cách thoải mái. Lumbroso nói với Guyot: “Có quan điểm của người Mỹ, giờ đây bạn đang ở New York, bạn đang bổ sung thêm thông tin và bối cảnh, thay vì chỉ tập trung vào Paris.”

Tuy nhiên, ngay cả khi Destree thu hút được nhiều ảnh hưởng của Mỹ hơn và tiếp cận nhiều đối tượng hơn ở Mỹ (hiện đây là thị trường lớn nhất của thương hiệu—thông qua trực tiếp đến người tiêu dùng mà còn thông qua các đối tác bán lẻ như Neiman Marcus, The Webster và Hampden), Guyot và Lumbroso hiểu sức mạnh của phong cách Paris. Guyot giải thích rằng việc sống ở Mỹ không làm thay đổi nhiều sự nhạy cảm về phong cách của riêng cô ấy mà nó cho phép cô ấy kể câu chuyện của thương hiệu theo một cách mới — phá vỡ sự huyền bí của tính chất Pháp thành một điều gì đó có thể đạt được. Phong cách nhiều màu sắc hơn của Guyot cùng với sự nhạy cảm tối giản của Lumbroso mang đến bề rộng của Destree. Lumbroso nói: “Mỗi người chúng tôi thể hiện một cách mặc khác nhau của thương hiệu”. Tầm nhìn năng động của bộ đôi về những phụ kiện táo bạo có thể tồn tại trong vũ trụ thời trang của cả hai đã tiếp tục thu hút được một danh sách ấn tượng những người hâm mộ hạng A. Năm ngoái,Beyoncé , Rihanna và Gisele Bündchen, đồng ký tên về tiềm năng trở thành một cái tên toàn cầu của Destree.

“Khi phụ nữ đến với thương hiệu của chúng tôi, họ luôn nói rằng họ đang tìm kiếm thứ gì đó nổi bật và khác biệt,” Guyot nói, người mô tả khách hàng của Destree không phải là nghệ sĩ mà là phụ nữ trong mọi lĩnh vực “nhạy cảm với sự sáng tạo ” và đang săn lùng thứ gì đó tạo cảm giác khác biệt.

Bạn có thể nhận ra Destree đầu tiên và quan trọng nhất là nhờ những chiếc túi: những mảnh ghép cấu trúc với những nét chấm phá bất ngờ—một vòng xoáy ở đây, một góc hình học ở đó. Ví dụ như Gunther, một chiếc túi đeo chéo bằng da bóng loáng với một sợi dây xoắn ốc vắt ngang phía trước, hoặc chiếc Albert, một tay cầm trên cùng bằng vải chần bông với phần mở trên cùng có khóa kéo được xoay theo đường chéo. Guyot nói: “Tôi luôn bị mê hoặc bởi hiệu quả không ngừng của các phụ kiện. Trang phục của bạn có thể rất đơn giản, nhưng phụ kiện sẽ luôn mang đến cho bạn một bộ nhớ đệm. Tôi muốn tạo ra những tác phẩm đồ họa, có cấu trúc với DNA độc đáo của riêng chúng”.

Thương hiệu bắt đầu với các phụ kiện, nhưng khi đến lúc chụp các thiết kế, Guyot phải vật lộn để kể câu chuyện mà cô ấy muốn, khi phải lấy các mẫu quần áo từ các thương hiệu khác. Vì vậy, vào tháng 11 năm 2021, Destree đã tung ra một dòng sản phẩm quần áo ready to wear nhỏ để bổ sung cho đồ trang sức, túi xách, thắt lưng và mũ hiện có. Nhịp điệu có vẻ lạc hậu, nhưng là một phần trong kế hoạch phát triển chậm của thương hiệu, theo cách riêng của họ.

Cô chia sẻ: “Chúng tôi muốn giữ quy mô nhỏ, duy trì thương hiệu phụ kiện và quần áo ready to wear giúp chúng tôi kể một câu chuyện. Thay vì như chúng tôi dự định, nó bắt đầu phát triển rất nhiều”. Nhiều đến mức quần áo ready to wear đã trở thành một trong những danh mục quan trọng nhất của Destree. Trong trường hợp này, không đi theo kế hoạch là một điều tốt."

Cách tiếp cận quần áo của thương hiệu đã tránh xa mô hình xu hướng truyền thống, chọn hoán đổi doanh thu theo mùa để có cách tiếp cận tĩnh hơn. Lumbroso nói: “Chúng tôi muốn tránh xa việc ném mọi thứ vào mỗi mùa. Chúng tôi muốn có những tác phẩm có chữ ký mạnh mẽ—chúng tôi làm việc theo cách tương tự như chúng tôi tạo ra các phụ kiện”. Giờ đây, khách hàng quay trở lại thương hiệu hết mùa này đến mùa khác để có những kiểu dáng giống nhau, được mô phỏng lại bằng các loại vải và màu sắc mới. Bằng cách này, các món đồ có thể dễ dàng được trộn lẫn và kết hợp, ngay cả khi được mua cách nhau nhiều năm—thật dễ dàng.

Khi thương hiệu tiếp tục phát triển, nó đang tìm ra những cách mới để thể hiện bản sắc nghệ thuật của mình. Vào mùa hè năm 2022, Destree mở cửa hàng đầu tiên ngay gần Rue Saint Honoré, được thiết kế bởi Simone Bodmer-Turner, một nghệ sĩ ở Brooklyn và là bạn của Guyot.

Guyot cho biết: “Sự hợp tác đầu tiên mà chúng tôi thực hiện là một buổi chụp ảnh trong phòng trưng bày của Bodmer-Turner. Khoảnh khắc đó khi chúng tôi nhìn thấy quần áo ready to wear, túi xách và đồ trang sức cùng với tác phẩm của cô ấy ở hậu cảnh... Chúng tôi tin rằng một cửa hàng sẽ là ý tưởng tuyệt vời nhất để làm cùng nhau. Đó là một phần cuộc sống của tôi ở New York được mang đến Paris”.

Nội thất toàn màu trắng của cửa hàng rất tự nhiên và có kết cấu, giống như một căn phòng từ Casa Orgánica được chuyển vào trung tâm khu mua sắm lớn nhất của Paris. Theo nhiều cách, không gian tối thiểu phản ánh sự cân bằng giữa sự sang trọng và thoải mái của thương hiệu, và trong tâm trí của Guyot và Lumbroso không phải là một cửa hàng mà là một không gian nghệ thuật được trang trí bằng các tác phẩm của Destree.

Lumbroso cho biết: “Hai vũ trụ phù hợp với nhau, không chỉ làm nổi bật sản phẩm mà còn làm nổi bật tác phẩm của Bodmer-Turner cùng một lúc. Khi chúng tôi khai trương ở Paris, chúng tôi đã có hai vũ trụ nghệ thuật đó đang đối thoại”.

