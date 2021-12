Bỏ 3,5 tỷ để mua vương miện Hoa hậu: Quá rẻ?

Chiến thắng của Thùy Tiên tại “Miss Grand International 2021” đang tạo nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội.

Tối 4.12, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (23 tuổi) đã vượt 59 thí sinh để giành vương miện “Miss Grand International 2021”. Đây là lần đầu nhan sắc Việt chạm tới vương miện “Hoa hậu Hoà bình thế giới”. Tuy nhiên, trong vô số lời tán thưởng cho hành trình lịch sử thì gần 3 ngày đương nhiệm qua, Thuỳ Tiên liên tiếp đối mặt với loạt ồn ào, nhất là tin đồn cô đã bỏ ra 3,5 tỷ đồng để mua giải.

Trước vấn đề này, Thùy Tiên bày tỏ thái độ không quan tâm. “Nếu thật sự có thể mua giải, tôi đã không cần phải vất vả, cố gắng đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Điều tôi tự hào nhất là mình đã trở thành cô gái mạnh mẽ, tử tế. Thùy Tiên hôm nay không còn là cô bé 17, 18 tuổi non nớt, tôi đã vượt qua nhiều khó khăn, chông gai trong cuộc sống. Tôi hiểu điều gì nên nghe, điều gì cần bỏ ngoài tai và học được cách tiếp thu sự đóng góp để hoàn thiện bản thân mình”.

Ngoài ra, bà Teresa Chaivisut - Phó chủ tịch “Miss Grand International 2021” cũng có câu trả lời trực tiếp: "Ban tổ chức luôn đặt sự công bằng làm trọng tâm trong việc đánh giá thí sinh từ năm 2013 và chúng tôi vẫn đang cố gắng duy trì giá trị đó. Thùy Tiên không mua giải, cô ấy giành được danh hiệu hoàn toàn nhờ sự thể hiện của bản thân và Việt Nam nên tự hào về viên ngọc quý này".

Trao đổi với chúng tôi, anh Chu Tấn Văn, chuyên gia tổ chức sự kiện, cuộc thi về sắc đẹp cho biết, không chỉ ở Việt Nam mà các cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới đều vướng nghi ấn thí sinh mua giải sau đăng quang. Về phần Thùy Tiên, anh đánh giá đại diện Việt Nam xứng đáng với ngôi vị cao nhất tại “Miss Grand International 2021”.

“Thùy Tiên chiến thắng nhờ sự chăm chỉ, thông minh và tỏa sáng đúng lúc. Nếu theo dõi cuộc thi mọi người có thể thấy, Thùy Tiên nhận được sự yêu mến và đánh giá cao của rất nhiều khán giả của nước chủ nhà Thái Lan. Ngoài ra các thí sinh, 4 người đẹp còn lại trong Top 5 cũng thừa nhận chiến thắng của Thùy Tiên”, anh Chu Tấn Văn chia sẻ.

Đặt trường hợp Thùy Tiên chi 3,5 tỷ đồng để mua giải như các tin đồn trên mạng xã hội đang lan truyền thì anh Chu Tấn Vân cho rằng mức giá này quá rẻ và bất hợp lý.

“Tôi thấy mức giá 3,5 tỷ đồng là quá vô lý và quá rẻ. Các cuộc thi quốc tế nếu chúng ta muốn tổ chức tại Việt Nam thì chi phí mua bản quyền là hàng triệu USD. “Miss Grand International 2021” là Top 6 cuộc thi sắc đẹp uy tín và lớn nhất hành tinh. Từ năm 2013-2021, nước chủ nhà Thái Lan chưa bao giờ đăng quang ngôi vị cao nhất. Vì vậy tin đồn mua giải ở cuộc thi tầm cỡ này càng không có căn cứ”, anh bày tỏ.

Cũng theo anh Chu Tấn Văn, tại Việt Nam, danh xưng Hoa hậu được rất nhiều người đẹp quyết tâm theo đuổi. Anh đưa ra ví dụ về Hoa hậu Phạm Hương khi không dưới 7 lần tham gia các cuộc thi sắc đẹp để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. “Người ta hay nói bất kỳ giải thưởng nào cũng có cái giá của nó. Khi bạn nhận danh xưng, bạn phải đánh đổi về thời gian của bản thân, cuộc sống không còn được thoải mái, tự do như người bình thường. Tuy nhiên chỉ cần bạn lọt Top 3 Hoa hậu Việt Nam thì ngày hôm sau bạn có thể trở thành sao hạng A, được săn đón, nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo lớn... Đó là lý do danh xưng Hoa hậu có sức hút vô cùng to lớn”, anh nói thêm.

Thời điểm Thùy Tiên đăng quang, người mẫu Khánh My bị cho là “sân si” với đàn em khi đăng tải dòng trạng thái về vấn đề mua giải. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định với chúng tôi rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, quy chụp vấn đề của cư dân mạng. “Theo tôi, chúng ta cũng không cần phải quan tâm những cuộc thi có tin đồn mua giải hay không, quan trọng là người đăng quang có xứng đáng và được mọi người công nhận hay không, có vinh danh Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới . Còn bạn có đoạt giải cao nhất nhưng không ai công nhận thì bạn tự biết sự thất bại của mình lớn thế nào”, cô thẳng thắn nói.

Theo Khánh My, cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ nào cũng có những tin đồn hậu trường. Tất cả chúng ta đều đứng ngoài cuộc, không biết và không rõ câu chuyện như thế nào nên không thể đưa ra ý kiến chủ quan. Hãy nghĩ câu chuyện theo hướng tích cực nhất.

Về tin đồn Thùy Tiên chi 3,5 tỷ đồng để mua vương miện, Khánh My bày tỏ: “Theo tôi nghĩ, không ai dại gì đánh đổi uy tín của một cuộc thi tầm cỡ quốc tế để đổi lấy một số tiền không quá lớn như vậy. Ngược lại, nếu một người đẹp bỏ ra một số tiền như thế để mua vương miện tại một cuộc thi đẳng cấp quốc tế thì danh hiệu cũng không còn xứng tầm nữa”.

