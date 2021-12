“Vợ Trấn Thành” pose dáng táo bạo trong loạt ảnh mới

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 16:26 PM (GMT+7)

Trong bộ ảnh mới, Lê Giang diện trang phục bó sát, pose dáng táo bạo.

Lê Giang là nghệ sĩ nổi tiếng và đa tài của showbiz Việt. Vừa qua, Lê Giang vào vai vợ Trấn Thành trong phim “Bố già” và góp phần tạo nên thành công của bộ phim khi đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng ở thị trường trong nước. Khi công chiếu ở nhiều nước khác, tác phẩm điện ảnh đầu tay của Trấn Thành cũng tạo được tiếng vang. Sau bộ phim, biệt danh “vợ Trấn Thành” gắn liền với Lê Giang.

Lê Giang gây bão mạng với bộ ảnh mới

Mới đây, Lê Giang nhận được sự quan tâm của khán giả khi tung loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Lần này, người xem trầm trồ khi nữ nghệ sĩ 49 tuổi diện trang phục bó sát khoe vòng 1 “khủng” cùng những đường cong nóng bỏng của cơ thể. Dù có chiều cao khiêm tốn nhưng “vợ Trấn Thành” không ngại ngồi tạo dáng, tự tin trước ống kính. Đặc biệt, cô còn pose dáng hiểm hóc khiến cánh mày râu đỏ mặt.

“Chị Lê Giang lần này chơi lớn quá. Ở tuổi như chị ít ai mà nóng bỏng, trẻ trung như vậy”; “Xem từng tấm hình của Lê Giang mà mình hồi hộp luôn, quá nóng bỏng”... là những nhận xét của khán giả dành cho bộ ảnh mới của nghệ sĩ Lê Giang.

Nữ nghệ sĩ không ngại ngồi tạo dáng dù sở hữu chiều cao khiêm tốn

Pose dáng hiểm hóc của Lê Giang khiến người xem trầm trồ

Trong dòng chia sẻ khi đăng bộ ảnh, nghệ sĩ Lê Giang viết ngắn gọn: “50 mà ngỡ 20. Đã đến lúc đẹp khó cản, vậy thôi". Phía dưới bình luận, nghệ sĩ Hồng Đào phải thốt lên: “Không thể cưỡng lại được sức hút của em gái tôi". NSND Hồng Vân xuýt xoa: “Quá trời đẹp rồi”.

Ngoài đời, Lê Giang và Trấn Thành là bạn bè thân thiết. Nữ nghệ sĩ chia sẻ mặc dù ấp ủ cho mình các dự án lớn nhỏ nhưng động lực để cô có thể tự tin thực hiện những kế hoạch này là nhờ sự hỗ trợ từ Trấn Thành. Lê Giang cho biết cô may mắn khi nam danh hài luôn bên cạnh và giúp đỡ từ những việc như tìm cho cô một ê-kíp riêng, quản lý, stylist… để cô có thể chuyên tâm công việc, thực hiện các dự án một cách chuyên nghiệp và chỉn chu nhất.

Trong một chương trình, Trấn Thành từng tiết lộ Lê Giang là một trong những thần tượng của mình và là người truyền cảm hứng và tình yêu cho anh đối với cải lương. Cả hai luôn có sự kết hợp ăn ý với các màn tung hứng, ''chặt chém'' đem lại tiếng cười cho khán giả.

Trấn Thành và Lê Giang không ngại thể hiện sự thân mật với nhau

Lê Giang chia sẻ, cô bắt đầu phẫu thuật từ năm 29 tuổi vì kém tự tin về ngoại hình của mình. Cho đến nay sau gần 20 năm, cô không thể nhớ mình đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lớn, nhỏ. Khi bị đồng nghiệp “vạch mặt”, Lê Giang không ngần ngại thừa nhận: “Nước nào tôi cũng qua thẩm mỹ hết, Việt Nam, Hàn Quốc, Úc... Tôi không có giấu. Phẫu thuật quốc tế là tôi”.

Lê Giang thẳng thắn cho rằng, phẫu thuật thẩm mỹ không phải là điều sai trái nên cô không cần giấu giếm. Cô thừa nhận sửa mũi 6-7 lần mới ưng ý như hiện tại. Cô còn nâng cấp vòng 1, làm căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler, độn cằm… “Tôi tìm đến thẩm mỹ để thay đổi phong thủy, hoàn thiện nhan sắc vì tôn trọng công chúng mỗi khi xuất hiện”, Lê Giang nói.

Sắc vóc của Lê Giang ở tuổi 49

Trước các bình luận trái chiều như gương mặt cứng đơ, gặp biến chứng do thẩm mỹ thì Lê Giang khẳng định, sức khỏe và nhan sắc của cô hoàn toàn bình thường. “Có gì khác lạ thì do góc chụp và cách make up mà thôi”, nữ danh hài nói thêm.

Dù bước sang tuổi 48 nhưng danh hài Lê Giang vẫn chuộng thời trang nóng bỏng để khoe vóc dáng và thân hình bốc lửa sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ. Tham gia các sự kiện giải trí hay ở đời thường, bà mẹ ba con đều chuộng mặc trang phục hở bạo.

Phong cách dự sự kiện thường thấy của Lê Giang

Nữ nghệ sĩ luôn biết khoe những lợi thế của cơ thể

Trong một lần dự sinh nhật của Trấn Thành, vòng 1 của Lê Giang "chiếm sóng"

Gu thời trang tinh tế của "vợ Trấn Thành"

Đời thường, Lê Giang vẫn vô cùng cuốn hút, rạng rỡ

