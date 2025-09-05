Loạt xiêm y lộng lẫy mang dấu ấn huyền thoại Giorgio Armani

Nhà thiết kế huyền thoại Giorgio Armani được thông báo đã qua đời tại tư gia ở Milan, hưởng thọ 91 tuổi. Ông được xem như biểu tượng tạo nên phong cách Italy lịch thiệp và đưa thời trang thảm đỏ Hollywood lên tầm cao mới. Tác phẩm của ông từng giúp nhiều mỹ nhân tỏa sáng, khẳng định dấu ấn riêng giữa hàng trăm khách mời tại các lễ trao giải uy tín.

Là fan trung thành của Giorgio Armani, Cate Blanchett tái sử dụng mẫu đầm đen xẻ ngực sâu đính đá bản lớn tại Venice Film Festival 2025 hôm 27/8. Trước đó, cô từng đưa chiếc váy thanh lịch này tới SAG Awards 2022.

Ngôi sao phim Blue Jasmine cũng lọt vào top mỹ nhân mặc đẹp nhất Lễ trao giải Oscar 2014 với trang phục đính kim sa tạo họa tiết hoa 3D lấp lánh trên nền lưới yêu kiều.

Tham dự Oscar 2025, Demi Moore chọn xiêm y Armani Prive ánh bạc dựng phom khéo léo, giúp đường cong của minh tinh 62 tuổi thêm ấn tượng. Cô hoàn thiện phong cách bằng trang sức Chopard đính tổng cộng 98 carat kim cương.

Theo Harper's Bazaar, bên cạnh thiết kế sang trọng, quyến rũ, màu sắc chiếc đầm còn được giới chuyên môn nhận định là "ẩn dụ tinh tế" cho sự tỏa sáng của một biểu tượng màn bạc - người đã cống hiến hơn 4 thập kỷ cho ngành điện ảnh Hollywood. Trong khi đó, Vogue gọi đây là "khoảnh khắc thời trang đẳng cấp" khi hội tụ đầy đủ yếu tố lộng lẫy, thanh lịch và giàu tính biểu tượng.

Phong cách retro của Zendaya tại Oscar 2024 được nâng tầm nhờ tác phẩm Armani Prive đính kết và pha trộn chất liệu mới mẻ.

Ở Lễ trao giải Emmy 2019, diễn viên Dune cũng khẳng định danh xưng fashion icon với bộ đầm corset cúp ngực kèm thân váy lụa bất đối xứng độc đáo.

Xiêm y bắt sáng biến Anne Hathaway thành công chúa yêu kiều trên thảm đỏ Oscar 2009.

Một trong những sáng tạo ấn tượng nhất của Giorgio Armani là tác phẩm theo chủ nghĩa vị lai dành cho Lady Gaga tại Grammy 2010, giúp cô trở thành tâm điểm chú ý trên giữa hàng trăm gương mặt nổi tiếng ở sự kiện âm nhạc danh giá.

Rihanna cũng ghi dấu ấn riêng tại Grammy 2017 khi diện bra top lấp lánh kèm chân váy xếp lớp phồng rộng cầu kỳ.

Sau khi theo chân Jennifer Lopez tới Oscar 2010, thiết kế đậm chất thần tiên này được nhiều tạp chí uy tín xếp vào danh sách những trang phục đẹp nhất lịch sử lễ trao giải điện ảnh danh giá.