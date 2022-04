"Bạn gái Đoàn Văn Hậu" mặc quyến rũ hơn thời đi thi hoa hậu nhờ nguyên tắc "hở 1 điểm"

Thứ Hai, ngày 25/04/2022 06:25 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hình ảnh đi dự đám cưới cầu thủ Tấn Tài của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Doãn Hải My là người đẹp từng gây chú ý khi lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Chẳng những sở hữu nhan sắc xinh như nàng thơ, Doãn Hải My còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập nổi bật. Cô đang theo học tại trường Đại học Luật Hà Nội với chương trình chất lượng cao. Trước đó, cô đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 12 năm liên tục và là thủ khoa văn của toàn khối suốt 3 năm cấp 3. Sau khi cuộc thi kết thúc, Doãn Hải My hoạt động với vai trò là người mẫu tự do.

Bên cạnh đó, cô nàng còn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng vì vướng tin đồn hẹn hò với Đoàn Văn Hậu. Mới đây, khoảnh khắc Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đi dự đám cưới của cầu thủ Tấn Tài tiếp tục trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Dù chưa từng lên tiếng công khai nhưng những hình ảnh này vẫn khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Hình ảnh đi dự đám cưới cầu thủ Tấn Tài của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Doãn Hải My là người đẹp từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ở ngoài đời, Doãn Hải My chuộng gu thời trang nữ tính, nhẹ nhàng mà không kém phần điệu đà. Không sở hữu chiều cao quá nổi bật nhưng người đẹp trường Luật vẫn ghi điểm trong mắt người đối diện vì luôn chọn những hot item tôn dáng. Đặc biệt, nguyên tắc "hở 1 điểm" luôn được Hải My tận dụng triệt để.

Người đẹp Hà thành gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp cùng gu thời trang quyến rũ nhờ tuân thủ nguyên tắc "hở 1 điểm".

Chẳng hạn, đối với những thiết kế váy tôn vòng, để lộ phần xương quai xanh và bờ vai mảnh khảnh, Doãn Hải My thường tiết chế bằng cách diện đầm có độ dài vừa vặn, không quá ngắn, để tạo nên 1 tổng thể vừa thanh lịch, vừa quyến rũ. Điểm nhấn của những bộ đồ này chính là chi tiết xếp nếp bắt mắt ở cúp ngực hoặc phần cánh tay váy bồng xòe. Ngoài ra, cô còn hạn chế phụ kiện tối đa để làm nổi bật xương quai xanh gợi cảm. Cách mặc này được Doãn Hải My áp dụng ngay cả đối với những chiếc đầm tôn vòng 1 khi đi dự sự kiện.

Những thiết kế váy tôn vòng 1 có phần thân trên bắt mắt giúp Doãn Hải My khoe được xương quai xanh và bờ vai mảnh.

Chính vì thế, cô không sử dụng phụ kiện để tránh gây tập trung quá nhiều ở phần thân trên.

Cách mặc này được cô áp dụng ngay cả khi đi dự sự kiện.

Một công thức phối đồ khác chính là "lấy eo làm tâm điểm". Người đẹp sinh năm 2001 thường mặc những chiếc áo croptop kín cổ nhưng để lộ vòng 2 và mix thêm với quần ống rộng. Ngoài ra, Doãn Hải My còn lăng xê triệt để mốt giấu quần với những chiếc áo thun rộng rãi và quần hot pants, để lộ đôi chân dài miên man.

Ngoài ra, cách phối áo croptop với quần jean cũng là một công thức mix đồ an toàn mà Doãn Hải My yêu thích.

Nguồn: http://danviet.vn/ban-gai-doan-van-hau-mac-quyen-ru-hon-thoi-di-thi-hoa-hau-nho-nguyen-tac-ho-1-...Nguồn: http://danviet.vn/ban-gai-doan-van-hau-mac-quyen-ru-hon-thoi-di-thi-hoa-hau-nho-nguyen-tac-ho-1-diem-50202225462417935.htm