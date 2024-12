Bà xã top 10 Hoa hậu của Đoàn Văn Hậu, xuống phố lên đồ như nữ sinh, xách hàng hiệu sang chảnh

Doãn Hải My sinh năm 2001 ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Luật. Cô được nhiều người biết đến khi vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Hiện tại, Hải My còn được biết là một trong những nàng WAGs gây chú ý nhất làng bóng đá Việt với chuyện tình cảm cùng Đoàn Văn Hậu.

Người đẹp không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, học vấn tốt mà còn xuất thân từ gia thế "khủng" khiến nhiều cô gái phải ghen tị. Mới đây, cô nàng khoe ảnh xuống phố dạo chơi trong những ngày không bận rộn. Dù đã là bà mẹ một con song Hải My được khen ăn mặc tươi trẻ như thiếu nữ. Cô cũng khéo léo lồng ghép hàng hiệu trăm triệu khi xuống phố làm ai cũng phải ngước nhìn. Phong cách thời trang tinh giản nhưng đắt giá từ lâu được mỹ nhân Hà Thành yêu thích và ứng dụng.

Set đồ đơn giản được bà mẹ một con mix cùng chiếc túi Goyard Bohème Hobo Bag Grey có mức giá gần 100 triệu đồng để thêm phần thời thượng.

Là một trong những hot girl thuộc hội "rich kids", Hải My cũng sắm một số thiết kế của Chanel. Cô từng chọn mẫu tank top kẻ đỏ của hãng mốt Pháp, có mức giá hơn 1.000 USD (hơn 25 triệu đồng)

Trong bộ sưu tập hàng hiệu của Doãn Hải My còn có túi Louis Vuitton Camera Box 3.450 USD (hơn 87 triệu đồng). Món đồ được cô mix cùng set đồ thun trắng giá rẻ nhưng đẹp miễn chê.

Hải My cho biết cô yêu thích các mẫu túi của nhà mốt Pháp vì thiết kế phóng khoáng, phù hợp với nhiều bộ cánh năng động của cô. Và chiếc túi On The Go East West hơn 85 triệu đồng chính là minh chứng cho niềm đam mê hàng hiệu của chân dài này.

Tủ đồ của cô còn có mẫu túi tote OnTheGo PM, được cô hay xách đi cà phê, du lịch khắp mọi nơi vì chứa được nhiều món đồ cho bản thân và cho con nhỏ lẫn chồng, với mức giá gần 90 triệu đồng.

Doãn Hải My sở hữu nét đẹp ngọt ngào, trong sáng. Nhiều người tấm tắc khen bà xã Đoàn Văn Hậu có thần thái nhẹ nhàng, sang chảnh chuẩn tiểu thư Hà thành. Nhận thức được nhan sắc của bản thân, Doãn Hải My ở đời thường luôn biết cách tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm và tràn đầy sức sống với những món đồ thun ôm sát, chân váy ngắn, quần shorts khoe chân nhưng vẫn kín đáo vô cùng.

Mỹ nhân gen Z rất thích diện những bộ trang phục mang tông màu trung tính, thiết kế đơn giản nhưng chất liệu tốt, phom dáng chuẩn mực để cô ứng dụng được trong nhiều dịp khác nhau mà không sợ bị lỗi mốt. Nàng WAG xinh đẹp cũng thường xuyên ứng dụng các xu hướng mới để giúp cho phong cách thời trang thêm đa dạng hơn.

Hải My thích những mẫu áo cổ lọ, áo yếm tinh tế mà vẫn tôn được số đo hoàn mỹ của cô.

Thời gian gần đây, bà mẹ một con còn lấy cảm hứng đồ thể thao quần đùi áo số của ông xã để ứng dụng cho phong cách cá nhân vô cùng nổi bât.

Hải My thích phối giày búp bê cùng chân váy ngắn đi kèm là áo thun, sơ mi thanh lịch mà tràn đầy sức sống.

Cô cũng mể mẩn những chiếc áo thun ba lỗ ôm sát đường cong để tôn được chiếc eo nhỏ nhắn siêu thực của mình dù đã qua một lần sinh nở.

Gile mix cùng chân váy là món đồ mới nhất mà bà mẹ một con trưng dụng để xuống phố trong mùa thu Hàn Quốc cùng ông xã.

