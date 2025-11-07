Ảnh sao 7/11: Đỗ Thị Hà cùng nhà chồng làm việc thiện

Đỗ Thị Hà được người dân địa phương khen giản dị và dễ gần khi cùng ông xã Viết Vương và các thành viên gia đình chồng làm việc thiện tại quê nhà Quảng Trị. Sau lễ vu quy theo nghi thức truyền thống, vợ chồng cô còn tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội vào 9/11.

NSƯT Kim Tuyến đăng ảnh khoe vai trần và viết: "Không có những thứ mình yêu, hãy yêu những thứ mình đang có".

Bức ảnh Hương Giang diện đầm bút chì tham gia một hoạt động tại Miss Universe 2025 ở Thái Lan được ban tổ chức chia sẻ và nhận hàng chục nghìn lượt "thích".

Phạm Quỳnh Anh nhớ khoảnh khắc bên ba con gái và bày tỏ cô luôn tự hào khi sinh ra những em bé hiểu chuyện. Các con cũng là mục tiêu lớn lao để cô cố gắng mỗi ngày.

Nhiều fan chia sẻ bức ảnh cách đây 20 năm của Đan Trường - Mỹ Tâm và bày tỏ mong muốn được nghe hai ca sĩ hát "Cung đàn mùa xuân".

Lương Thế Thành được chăm chút diện mạo khi chụp ảnh thời trang.

Ngọc Thanh Tâm hóa công chúa với đầm dáng xòe tại sự kiện.

Ốc Thanh Vân khoe tạo hình vai diễn mới trong vở kịch "Nguyệt hạ".

Vợ chồng Việt Hương mừng sinh nhật con gái tại nhà. Nữ diễn viên cho biết bé Elyza rất vui vẻ khi không tổ chức tiệc như mọi năm mà dành tiền để mua đồ ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Lương Mạnh Hải, Kathy Uyên vui đùa khi cùng làm giáo viên dạy diễn xuất.