90 năm cãi nhau việc Superman mặc quần lót đỏ bên ngoài

Superman đang là bộ phim oanh tạc phòng vé Việt Nam. Tính đến chiều 16/7, phim thu 720 triệu đồng từ 8.012 vé/1.671 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim sau 5 ngày khởi chiếu là 15,8 tỷ đồng.

Superman đánh dấu sự trở lại của thương hiệu siêu anh hùng tồn tại gần 90 năm. Điều đáng nói là phiên bản mới đưa hình tượng Siêu nhân trở lại nguyên bản với chiếc quần lót đỏ trứ danh.

Bộ trang phục xanh với chiếc quần lót đỏ là một trong những yếu tố làm nên sự nổi tiếng của nhân vật Superman. Trong các phiên bản điện ảnh và truyền hình, đặc biệt là dưới thời Henry Cavill và Tyler Hoechlin, chi tiết chiếc quần đùi đỏ bên ngoài bộ đồ đã bị loại bỏ sau nhiều năm tranh cãi.

Tranh cãi về Superman

Hình tượng nhân vật Superman ra mắt từ năm 1938. Từ nhân vật truyện tranh, Superman nhanh chóng phát triển thành thương hiệu điện ảnh ăn khách. Đi kèm với quyền lực của siêu nhân là trang phục "quái đản và nhạy cảm", theo Wired.

Không chỉ chiếc quần đùi đỏ, hình ảnh tổng thể của Superman từng là đề tài gây tranh cãi về mặt thị giác. Từ những năm 1950, khi George Reeves đóng Những cuộc phiêu lưu của siêu nhân, nam diễn viên nói chiếc quần lót quá nhạy cảm.

"Tôi hơi già để chạy loanh quanh trong bộ đồ lót của mình", Reeves nói.

Trong bộ phim tài liệu Superman: The Movie (1978), Margot Kidder (thủ vai Lois Lane) cũng tiết lộ về những thử nghiệm trang phục cho Christopher Reeve (đóng vai Superman). Cô kể rằng nhà sản xuất Alexander Salkind tuyên bố: "Hoặc là anh ta có chỗ quần lót phình to, còn hơn không có gì cả".

Chiếc quần lót đỏ gắn với Superman suốt nhiều thập kỷ.

Vì vậy, tổ thiết kế chuẩn bị cho Christopher Reeve nhiều kích cỡ khác nhau của miếng đệm mông dưới chiếc quần lót màu đỏ. Margot Kidder còn hài hước kể lại cách cô trêu Reeve bằng cách búng vào miếng đệm kim loại lớn, tạo ra tiếng kêu "ding ding ding ding".

Năm 2005, khi bức ảnh đầu tiên của Brandon Routh trong Superman Returns (2006) được công bố, tạo hình gây ra cuộc tranh cãi lớn giữa báo chí và người hâm mộ về "chỗ phình ra" của Superman.

Nhà văn Regina Lynn nhận xét: "Nếu mục đích thực sự của việc này là tránh làm khán giả mất tập trung, nó đã phản tác dụng. Họ chỉ đảm bảo rằng tất cả những ai đến xem phim này sẽ phải nhìn thật kỹ vào chiếc quần lót màu đỏ. Đây mới là ý đồ thực sự đằng sau toàn bộ chuyện này".

Tạp chí New York Times dẫn lời nhà thiết kế trang phục Louise Mingenbach của phim: “Người ta bàn tán nhiều về 'gói hàng' của Superman hơn bất cứ điều gì khác trên bộ đồ. Nó có quá lớn không? Nó không đủ lớn? Nó có quá nhọn, tròn hay phản cảm không? Có người phải mất khoảng một tháng chỉ để chỉnh sửa hình dạng của miếng che mông. Thật điên rồ”.

Ngay cả khi Nicolas Cage nhận vai Superman trong bộ phim Superman Lives (do Tim Burton đạo diễn, bị hủy bỏ năm 1998), chiếc quần lót đỏ cũng là một điểm gây tranh cãi. Theo bộ phim tài liệu The Death of Superman Lives, Cage nói trong buổi thử trang phục: "Điều duy nhất không ổn với bộ trang phục gốc là anh ấy mặc quần lót ra bên ngoài. Tôi nghĩ anh ấy mặc màu xanh lam sẫm sẽ hay hơn màu đỏ chói. Quần đùi bóng rổ cũng nên được chọn thay thế", nam diễn viên nói.

Chiếc quần lót đỏ của Siêu nhân biến mất trong Man of Steel (2013).

Colleen Atwood, nhà thiết kế trang phục tương lai của bộ phim, cho biết: "Thực ra, chúng tôi đã thử mọi cách khác nhau để tránh điều đó, vì mọi người luôn có xu hướng chế giễu yếu tố đó trong Superman".

Nam diễn viên Henry Cavill cũng từng bày tỏ ý kiến về vấn đề này. Năm 2011, ngay sau khi tạo hình đầu tiên của anh trong vai Superman được công bố, Cavill ủng hộ việc loại đi chiếc quần lót đỏ chói của Siêu nhân.

"Tại sao phải mặc quần lót khi bạn có thể gợi cảm hơn nhiều?", Henry Cavill nói.

Tuy nhiên, một thập kỷ sau đó, khi được Stephen Colbert hỏi về việc thiếu vắng chiếc quần đùi đỏ, Cavill lại cho thấy sự cởi mở hơn: "Tôi thực sự thích bộ đồ của mình, tôi nghĩ nó khá ngầu. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra lần nữa, tôi chắc chắn sẵn sàng cho ý tưởng thêm quần lót vào".

Táo bạo đưa chiếc quần lót đỏ trở lại

Giờ đây, với việc David Corenswet đảm nhận vai Superman trong phiên bản mới nhất, chiếc quần lót đỏ đã quay trở lại. Đây là quyết định được nam chính đấu tranh, kiên quyết đưa bằng được hình ảnh "siêu nhân nguyên bản" trở lại màn ảnh rộng.

Biên kịch và đạo diễn James Gunn cho biết: “Chúng tôi thử nghiệm tất cả phiên bản khác nhau và kiểm tra sàng lọc ở cả hai phiên bản không quần đùi và có cả quần lót. không có quần đùi”.

James Gunn nói thêm lý do Corenswet muốn giữ lại chi tiết này là Superman muốn trẻ em không sợ hình tượng nhân vật này.

Chiếc quần lót đỏ của Superman trở lại trong phiên bản của David Corenswet.

“Superman là người ngoài hành tinh, có những sức mạnh đáng kinh ngạc, bắn tia sáng từ mắt mình. Anh ấy cực kỳ mạnh mẽ, có thể được coi là đáng sợ, cá tính nhưng lại muốn mọi người thích mình, biểu tượng của sự hy vọng và tích cực. Vì vậy anh ấy mặc theo cách không muốn mọi người sợ mình", đạo diễn nói thêm.

Sau khi nghe Corenset trình bày, đạo diễn nói điều đó truyền cảm hứng để ông đưa nhân vật này trở lại. "Chúng ta không cố gắng làm nhân vật trông thật nghiêm túc, phải ngớ ngẩn theo kiểu siêu anh hùng. Đó là con người của anh ấy", đạo diễn nói thêm.

Quyết định này mang lại hiệu quả tích cực khi bộ phim Superman phiên bản mới đạt tổng doanh thu tại Bắc Mỹ ấn tượng, mang về 122 triệu USD vào cuối tuần công chiếu. Bộ phim cũng kiếm tiền tốt ở thị trường quốc tế.

Sau báo cáo doanh thu ấn tượng, David Zaslav - CEO của Warner Bros. - nói: “Ba năm trước, tôi đã thuê James Gunn và Peter Safran để tái định hình và thống nhất định hướng sáng tạo của DC. Tôi cần đội ngũ lãnh đạo thổi luồng sinh khí mới và sự phấn khích vào thương hiệu truyện tranh mang tính biểu tượng nhất thế giới. Cam kết của James trong việc tôn vinh di sản của Vũ trụ DC đồng thời tạo ra một điều gì đó mới mẻ và hấp dẫn thật sự rất đáng trân trọng”.

Sự trở lại của chiếc quần đùi đỏ không chỉ là một thay đổi về mặt thiết kế trang phục mà còn mang theo ý nghĩa về việc tôn vinh di sản và bản chất của Superman như một biểu tượng của hy vọng và sự tích cực, đặc biệt là đối với khán giả nhỏ tuổi, theo Wired