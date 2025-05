4 mỹ nhân trang bìa tạp chí áo tắm hot nhất hành tinh

Ngày 13/5, Sports Illustrated Swimsuit (SI Swimsuit) công bố 4 gương mặt trang bìa cho ấn bản năm 2025 là Salma Hayek Pinault, Lauren Chan, Olivia Dunne và Jordan Chiles.

4 gương mặt trang bìa mới của Sports Illustrated Swimsuit. Ảnh: SI Swimsuit.

Sau cột mốc 60 năm quan trọng vào năm 2024, SI Swimsuit trở lại với lời cam kết ngày càng trở nên tốt hơn theo thời gian. Không chỉ đơn thuần là tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tạp chí áo tắm danh tiếng nhất hành tinh muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ bằng những gương mặt tài năng và mang đến sức mạnh độc đáo, không bị trộn lẫn bởi bất kỳ ai.

“Những phụ nữ này là lý do tại sao chúng tôi làm công việc của mình. Những câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ có ý nghĩa nhiều hơn những gì chúng ta thấy. Chúng truyền tải thông điệp về sức mạnh của sự chân nguyên, sự mạnh mẽ đằng sau vẻ ngoài yếu mềm và vẻ đẹp của cuộc sống mà bạn không cần phải nuối tiếc”, Tổng biên tập MJ Day tuyên bố.

Salma Hayek Pinault

Lần đầu tiên xuất hiện trên SI Swimsuit nhưng Salma Hayek không phải là cái tên xa lạ đối với khán giả toàn cầu.

Cô được biết đến với nhiều vai trò và tất cả đều để lại dấu ấn mạnh mẽ. Cô là nữ diễn viên được đề cử giải Oscar, đạo diễn từng thắng giải Emmy kiêm nhà sản xuất phim đầy nhiệt huyết. Tên tuổi của minh tinh người Mỹ gốc Mexico quen thuộc với khán giả ngay từ những vai diễn đầu tiên vào thập niên 1990.

Bước sang sườn dốc bên kia cuộc đời, Salma vẫn không ngừng nỗ lực trong công việc và đổi mới bản thân. Đền đáp lại công sức đó là một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2021.

Salma Hayek khoe sắc vóc không tuổi trong loạt bikini gợi cảm. Ảnh: Ruven Afanador.

Buổi chụp hình của Salma diễn ra tại đất nước cô sinh ra, nơi có bãi biển nhuộm nắng.

Dưới góc nhìn của nhiếp ảnh gia Ruven Afanador, ngôi sao Without Blood trông giống như nữ thần mùa hè, nóng bỏng và đầy sức sống. Ở tuổi 59, sắc vóc của Salma đủ sức hạ gục bất kỳ mỹ nhân nào trên thế giới. Cô thậm chí không ngần ngại khỏa thân trước ống kính.

Lauren Chan

Gương mặt khác đáng chú ý không kém Salma Hayek là người mẫu, biên tập viên kiêm doanh nhân Canada Lauren Chan.

Cô làm nên lịch sử khi trở thành người đồng tính nữ đầu tiên xuất hiện một mình trên trang bìa SI Swimsuit . Người đồng tính nữ đầu tiên tạo dáng cho tạp chí áo tắm đình đám là biểu tượng bóng đá Megan Rapinoe. Cô xuất hiện một mình vào năm 2019 và tham gia vào bức ảnh bìa nhóm vào năm 2024.

Lauren Chan là cái tên có ảnh hưởng và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện liên quan đến cộng đồng LGBTQ+. Tiêu biểu là hợp tác với It Get Better để hỗ trợ thanh niên LGBTQ+ trên khắp nước Mỹ và Canada.

Ngoài ra, Lauren Chan còn ủng hộ sự tích cực về cơ thể, đồng thời thành lập thương hiệu quần áo có kích cỡ tuỳ chỉnh, Henning.

Lauren Chan đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ và cả phụ nữ ngoại cỡ. Ảnh: Ben Watts.

Nữ người mẫu thực hiện bộ ảnh áo tắm cho SI Swimsuit tại bãi biển của Bermuda (lãnh thổ hải ngoại của Anh), với sự đồng hành của nhiếp ảnh gia Ben Watts.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Lauren Chan hợp tác với SI Swimsuit . Trước đó, cô có hai bộ ảnh ở Cộng hòa Dominica và Mexico vào năm 2023 và 2024.

Olivia Dunne

SI Swimsuit mô tả Olivia Dunne là “thế lực đáng gờm” ở cả trong và ngoài sân đấu.

Cô bắt đầu hành trình rực rỡ của mình trong bộ môn thể dục dụng cụ từ năm 3 tuổi. Khi thi đấu cho LSU Tigers, nữ vận động viên sinh năm 2002 giúp đội giành chức vô địch thể dục dụng cụ nữ NCAA (Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ) đầu tiên vào năm 2024. Một năm sau, đội Tiger tiếp tục chiến thắng tại Giải vô địch thể dục dụng cụ SEC.

Hiện tại, Olivia Dunne đã giải nghệ, nhưng quãng thời gian thi đấu ấn tượng của cô truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ theo đuổi đam mê thể thao.

Olivia Dunne tự tin trong cả vai trò vận động viên lẫn người mẫu áo tắm. Ảnh: Ben Watts.

Dunne thực hiện bộ ảnh áo tắm mới ở biển Bermuda cùng Lauren Chan và Ben Watts. Giống như đàn chị, đây là lần thứ 3 cựu vận động viên làm người mẫu cho SI Swimsuit . Hai lần trước cô chụp ảnh tại Puerto Rico và Bồ Đào Nha vào năm 2023 và 2024.

“Khi mọi người xem những bức ảnh của tôi trên Sports Illustrated . Tôi muốn họ hiểu phụ nữ có thể làm tốt cả hai công việc. Bạn có thể là vận động viên. Bạn có thể học tập. Bạn có thể làm người mẫu. Bạn có thể trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập trong khi làm tất cả mọi việc”, Dunne chia sẻ.

Jordan Chiles

Cũng là vận động viên thể dục dụng cụ, Jordan Chiles có mặt trong danh sách tham dự Olympic 2020 của đội tuyển quốc gia Mỹ. Cô cùng đồng đội giành được huy chương bạc khi thi đấu ở Tokyo, Nhật Bản.

Sau đó, Chiles tiếp tục giành được 2 danh hiệu cá nhân tại giải NCAA và UCLA (Đại học California) vào năm 2023.

Năm 2024 đánh dấu mốc chói lọi nhất sự nghiệp của người đẹp sinh năm 2001 khi cô giành được huy chương vàng thi đồng đội tại Olympic Paris 2024. Hiện tại, cô đang thuộc biên chế của đội thể dục dụng cụ nữ UCLA Bruins.

Tháng 3, Chiles phát hành cuốn hồi ký I'm That Girl: Living the Power of My Dreams (Tôi là cô gái đó: Sống với sức mạnh của những giấc mơ). Nội dung sách kể về những trải nghiệm trong cuộc sống của nữ vận động viên 24 tuổi này.

Giống với Salma Hayek, đây là lần đầu Chiles thử sức với vai trò người mẫu áo tắm cho SI Swimsuit . Điều này không quá làm khó Chiles vì cô từng hợp tác với các thương hiệu lớn như Nike, Milani Cosmetics và Urban Outfitters.

Jordan Chiles được chụp bởi nhiếp ảnh gia Ben Horton tại khách sạn The Boca Raton (Mỹ). Ảnh: Ben Horton.