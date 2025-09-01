5 thói quen giúp người phụ nữ U80 trẻ bằng nửa tuổi thật

Bà Junko Ueno sinh năm 1950, có hai con trai và ba cháu nội, được mệnh danh là 'phép màu tuổi 70' nhờ nhan sắc trẻ trung.

Ở tuổi 75, Junko Ueno, người phụ nữ Nhật Bản được mệnh danh "phép màu tuổi 70", vẫn giữ gương mặt tươi tắn, vóc dáng gọn gàng và phong cách trẻ trung khiến nhiều người lầm tưởng là chị hoặc mẹ của cháu ruột. Không phẫu thuật thẩm mỹ, bà trẻ lâu nhờ sáu thói quen đơn giản nhưng đều đặn mỗi ngày.

Massage mặt và da đầu mỗi ngày

Mỗi sáng và tối, bà Ueno dành vài phút để massage mặt. Bà dùng ba ngón tay ấn nhẹ vùng gò má, nếp cười rồi đẩy hướng lên trong khoảng 15 giây, vừa làm vừa lặp lại câu "lên, lên, lên". Cách này giúp cơ mặt được nâng cao, máu lưu thông tốt hơn, từ đó hạn chế chảy xệ. Song song, bà còn massage da đầu nhẹ nhàng để kích thích tuần hoàn và giữ mái tóc dày khỏe.

Ăn uống lành mạnh, hạn chế tinh bột và đường

Chế độ ăn của bà dựa trên sự cân bằng. Thay vì nhiều tinh bột, đường hay muối, bà chọn rau củ, hạt, rong biển và các món lên men như natto, miso. Một cốc nước ấm vào buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, trong khi sữa đậu nành mỗi ngày bổ sung protein thực vật và chất chống oxy hóa. Bữa tối thường nhẹ nhàng, hạn chế đồ béo để cơ thể không bị nặng nề.

Vận động đều đặn

Yoga, chạy bộ, chơi golf hoặc tập gym là những bộ môn bà kiên trì duy trì. Mỗi ngày, bà dành khoảng 30-40 phút vận động, nhờ vậy cơ thể luôn linh hoạt, tinh thần phấn chấn. Với bà, rèn luyện thể chất quan trọng không kém bất kỳ loại mỹ phẩm hay liệu trình chăm sóc da nào.

Những thói quen giản dị nhưng kiên trì đã giúp bà Junko Ueno trở thành minh chứng rằng tuổi tác chỉ là con số.

Sống tích cực và giữ tâm hồn trẻ

"Phép màu tuổi 70" Ueno luôn bận rộn với công việc kinh doanh, đồng thời tham gia các hoạt động thiện nguyện như giải cứu thú cưng bị bỏ rơi. Theo bà, nụ cười thật lòng là bí quyết trẻ lâu, bởi không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực mà còn cải thiện cơ mặt, giảm hình thành nếp nhăn, chống lão hóa.

Thư giãn với nước ấm

Mỗi tối, bà có thói quen ngâm mình trong nước ấm khoảng 20 phút. Việc này giúp cơ thể thư giãn, máu lưu thông tốt hơn, làn da hồng hào và giấc ngủ sâu hơn. Bà thường kết hợp với các loại dầu dưỡng để nuôi dưỡng da mềm mại, căng mịn.