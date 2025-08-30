Bông hồng lai cao 1,83 m sang Việt Nam

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, đại diện Phuket - Naruemol Phimphakdee - giành ngôi vị Á hậu 2. Cô được bổ nhiệm làm Miss Charm Thailand 2025. Người đẹp sẽ sang Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Charm 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 11.

Naruemol Phimphakdee là một trong những thí sinh nổi bật ngay từ đầu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 với chiều cao ấn tượng, đôi chân dài và thân hình nóng bỏng.

Naruemol Phimphakdee gây chú ý với gương mặt sắc sảo, làn da nâu khỏe khoắn và mái tóc dài đen nhánh. Vẻ đẹp của cô được so sánh với người đẹp Venezuela - Sthefany Gutiérrez (Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2018).

Naruemol Phimphakdee sinh năm 2002 trong một gia đình khó khăn. Người đẹp cao 1,83 m, mang hai dòng máu Thái Lan và Campuchia. Bố mẹ cô làm nghề trồng cao su để nuôi sống gia đình.

Naruemo là cử nhân tiếng Anh tại Đại học Buriram Rajabhat. Cô từng là nhân viên mặt đất của Qatar Airways.

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, Naruemo trở thành tâm điểm của những định kiến về sắc tộc trên mạng xã hội. Một số người cho rằng cô có nguồn gốc Campuchia và không đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Thái Lan.

Đáp trả những chỉ trích, người đẹp đã đăng tải loạt ảnh cô mặc trang phục truyền thống Thái Lan kèm theo những tuyên bố thể hiện sự tự hào của mình.

"Tình yêu dành cho đất nước không được định nghĩa bằng màu da hay dòng máu, nó sống trong trái tim. Và trái tim tôi chưa bao giờ thuộc về nơi nào khác ngoài Thái Lan", cô viết.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Tôi cảm thấy đau đớn khi người dân Thái Lan nói rằng tôi không thuộc về nơi này, trong khi tôi luôn nói rằng tôi là người Thái".

Câu chuyện của cô đã gây chú ý với các fan sắc đẹp, khơi dậy những thay đổi trong quan niệm về bản sắc Thái Lan với một xã hội ngày càng đa dạng về văn hóa, sắc tộc.

Với vẻ đẹp khác biệt và hình thể nổi bật, Naruemol Phimphakdee được xem là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á tại Miss Charm 2025.

Năm ngoái, đại diện Thái Lan là người đẹp Pornsirikul Puatha đã lọt vào top 20. Năm 2023, đại diện Thái Lan - Patitta Suntivijj - cũng lọt vào top 20.

Miss Charm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 11 ở Việt Nam. Đây là năm thứ ba liên tiếp cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam. Theo quy định mới, các ứng viên từ 18 đến 35 tuổi có thể dự thi Miss Charm 2025. Đương kim hoa hậu là người đẹp Rashmita Rasindran đến từ Malaysia.

