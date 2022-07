Xiaomi 12S và 12S Pro trình làng với vũ khí xịn nhất từ Huawei

Buổi ra mắt bắt đầu bằng việc giới thiệu nền tảng chip mà cả hai đều dựa vào là Snapdragon 8 Plus Gen 1. Đó là phiên bản ép xung nhẹ của Snapdragon 8 Gen 1, nhưng ngay cả mức ép xung nhỏ cũng đủ để chứng minh hiệu suất tăng đáng kể: nếu Xiaomi 12 đạt khoảng 950.000 điểm trong AnTuTu, thì Xiaomi 12S và Xiaomi 12S Pro đều phá vỡ mốc 1.100.000 điểm. Đồng thời, chip mới tiêu thụ ít điện năng hơn và có thời lượng sử dụng lâu dài.

So sánh với iPhone 13 của Apple, Xiaomi cho thấy Xiaomi 12S sẽ thoải mái hơn khi cầm trên tay do thực tế là nó hơi hẹp hơn một chút so với iPhone 13, tuy nhiên sản phẩm có màn hình lớn hơn.

Cụ thể, Xiaomi 12S đi kèm tấm nền AMOLED 6,28 inch với tốc độ khung hình 120 Hz và độ phân giải 2400 x 1080 pixel. Máy tích hợp pin 4.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 67W, sạc nhanh không dây 50W và sạc ngược không dây 10W.

Camera chính của Xiaomi 12S có ba cảm biến, gồm cảm biến chính Sony IMX707 với định dạng ống kính 1/1,28 inch, lớn hơn so với Galaxy S22 Ultra và cùng kích thước với Huawei Mate 40 Pro. Ống kính này cũng hỗ trợ ổn định quang học với góc rộng.

Ngoài ra còn có cảm biến 13 MP với ống kính góc siêu rộng và macro. Đương nhiên, camera của Xiaomi 12S không hề kém cạnh so với camera của iPhone 13. Trong các bức ảnh được chụp bởi thiết bị Xiaomi cho thấy dải động rộng hơn. Điện thoại chỉ nặng 182 gram, cao hơn 2 gram so với tiền nhiệm.

Trong khi đó, Xiaomi 12S Pro trang bị màn hình AMOLED 6,73 inch với độ phân giải 2K, sử dụng công nghệ LTPO 2.0 tốc độ khung hình thay đổi từ 1 Hz đến 120 Hz. Buồng bay hơi có diện tích 2.900 mm2, đồng thời khả năng làm mát lớn hơn gần 4 lần khi so với iPhone 13. Điện thoại có pin dung lượng 4.600 mAh hỗ trợ sạc 120W, sạc không dây 50W và sạc ngược không dây 10W.

Ở mặt sau, Xiaomi 12S Pro đi kèm ba cảm biến với độ phân giải 50 MP Sony IMX707. Cảm biến 50 MP thứ hai được sử dụng trong mô-đun với ống kính chân dung có tiêu cự 50 mm, trong khi camera thứ ba sử dụng ống kính siêu rộng có tiêu cự 14 mm.

Nếu nhìn vào thông số của các sản phẩm mới và so sánh với đặc điểm của Xiaomi 12 và Xiaomi 12 Pro, chúng thực sự không có quá nhiều đổi mới. Các cải tiến gồm chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 mới và ống kính Leica.

Giá bán cụ thể cho các biến thể của Xiaomi 12S gồm 8/128 GB (600 USD), 8/256 GB (645 USD), 12/256 GB (700 USD) và 12/512 GB (780 USD. Tropng khi đó, Xiaomi 12S Pro có cấu hình và giá tương ứng, gồm 8/128 GB (700 USD), 8/256 GB (750 USD) và 12/256 GB (810 USD) và 12/512 GB (880 USD).

Điều này biến Xiaomi 12S và 12S Pro là những smartphone trang bị ống kính Leica với mức giá ưu đãi hấp dẫn, cho phép mọi người có thể quên nhanh mối quan hệ từng "ăn nên làm da" giữa Huawei và Leica một thời.

