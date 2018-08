Với 8 triệu đồng, chọn iPhone 7 "lướt" hay điện thoại Android tầm trung?

Thứ Tư, ngày 22/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Một chiếc iPhone 7 đã qua sử dụng như hiện nay có giá bán khoảng trên dưới 8 triệu đồng, nhưng liệu bạn có nên mua sắm?

Ở phân khúc 8 triệu đồng hiện nay, iPhone 7 đã qua sử dụng có thể là lựa chọn cho bạn. Do sự ổn định và hỗ trợ lâu dài của Apple đối với iPhone nên dù được phát hành từ mùa thu năm 2016 nhưng những chiếc iPhone 7 vẫn là sản phẩm sáng giá để bạn lựa chọn.

iPhone 7 tốt đấy, nhưng có không ít lựa chọn Android giá 8 triệu tốt hơn nhiều.

Vấn đề là với khoản tiền này, bạn cần suy nghĩ trước bởi có rất nhiều điện thoại Android trên thị trường hiện nay sở hữu nhiều tính năng không hề thua kém, thậm chí là vượt trội so với iPhone 7 nhưng được bán với giá tương đương, thậm chí là thấp hơn.

Lưu ý: Nội dung bài viết đề cập đến iPhone 7 đã qua sử dụng, do đó nếu quan tâm đến sản phẩm mới hoàn toàn được bán với giá cao hơn nhiều, khoảng 16 triệu đồng thì người dùng sẽ còn nhiều lựa chọn Android cao cấp với nhiều tính năng hiện đại hơn rất nhiều.

Thiết kế

Nếu xem thiết kế là ưu tiên hàng đầu cho lựa chọn, tùy thuộc vào mục tiêu mua sắm mà bạn có thể chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhất.

Thiết kế của iPhone 7 được đánh giá ở mức tạm ổn, nhưng hơi "lỗi thời".

iPhone 7 sở hữu màn hình 4,7 inch với tỷ lệ màn hình 16:9 phổ biến trước đây và cho trải nghiệm cầm nắm trên tay khá thoải mái, đặc biệt đối với những người có bàn tay nhỏ. Đáng buồn là thiết kế của nó vẫn dựa vào iPhone 6 mà Apple ra mắt từ năm 2014, vì vậy có vẻ như nó quá lỗi thời so với xu hướng hiện đại.

Trong khi đó ở phân khúc này bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn điện thoại Android khác nhau dựa trên tỷ lệ màn hình 18:9, 18,5:9 hoặc cao hơn nữa là 19:9. Để làm điều này, các công ty đã trang bị cho sản phẩm của mình một notch - vốn iPhone X là thành viên iPhone duy nhất sở hữu nó.

Không chỉ có màn hình hiện đại, nhiều điện thoại cũng mang đến cho bạn thiết kế đẹp mắt không kém sản phẩm cao cấp, chẳng hạn như Nova 3i sở hữu mặt kính phía sau với hiệu ứng chuyển màu gradient, hay Oppo F9 có notch dạng giọt nước, trong khi ZenFone 5 lại có hiệu ứng đối xứng phía sau độc đáo.

Thật hiếm có smartphone tầm trung nào sở hữu hiệu ứng màu ấn tượng như gradient trên Nova 3i.

Hiệu năng

Khi nhắc đến hiệu năng lại là một điều hoàn toàn khác, bởi đó là sự khác biệt lớn giữa iOS và Android. Do lợi thế làm chủ khâu phần cứng và phần mềm nên iPhone luôn được Apple tối ưu hóa, ngay cả một điện thoại như iPhone 5S ra mắt năm 2013 hiện vẫn còn được Apple hỗ trợ nâng cấp iOS 12 với hiệu năng cũng khá tốt.

iPhone 7 cũng vậy, mặc dù là sản phẩm đã qua sử dụng nhưng trải nghiệm trên sản phẩm khá mượt mà, cho phép truy cập nhiều tính năng hiện đại, bao gồm cải nghiệm với các ứng dụng AR. Việc chạy các ứng dụng cũng khá ổn định do iOS luôn là nền tảng được các nhà phát triển ưu ái trong việc thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm trên nó.

Ở phân khúc 8 triệu đồng, những chiếc điện thoại tầm trung như Nova 3i, Oppo F9 hay ZenFone 5 đều đáp ứng yêu cầu về hiệu năng cho người dùng. Hay như mới nhất là Nokia 6.1 Plus - một trong những lựa chọn rẻ nhất trong danh sách cũng mang đến hiệu năng tốt, đặc biệt do là một phần của chương trình Android One nên nó sẽ được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành mới trong thời gian sớm, cũng như bản vá bảo mật trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, Xiaomi Mi A2 cũng là lựa chọn tiêu biểu cho bạn.

Zenfone 5 có hiệu năng làm việc khá tốt.

Các smartphone Android tầm trung hiện nay hầu hết được trang bị chip Snapdragon 600 series (ngoại trừ Nova 3i sử dụng chip Kirin), RAM 4GB hoặc 6GB. Hầu hết sản phẩm được bán với bộ nhớ trong 64 GB khá tốt, nhưng Nova 3i có đến 128 GB, và thậm chí cả hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng khiến sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn.

Máy ảnh

Khi nhắc đến smartphone, máy ảnh là một trong những ưu tiên hàng đầu mà người dùng nghĩ đến. iPhone 7 sở hữu camera 12 MP ở mặt sau cho chất lượng chụp ảnh khá tốt, trong khi ở mặt trước camera selfie về cơ bản đủ đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng người dùng.

Đáng buồn là không như người anh em iPhone 7 Plus ra mắt cùng thời điểm, iPhone 7 chỉ sở hữu camera đơn ở mặt sau, do đó trải nghiệm chụp ảnh nền mờ phải dựa vào yếu tố phần mềm. Điều này trái ngược hoàn toàn với nhiều smartphone tầm trung như hiện nay, khi hầu hết đều sở hữu camera kép với ống kính phụ hỗ trợ trải nghiệm chụp ảnh nền mờ chẳng khác nào so với iPhone 7 Plus.

Ngoài ra, các smartphone tầm trung nói trên còn tích hợp cả tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) cho camera giúp nâng cao chất lượng ảnh chụp. Với sự hỗ trợ của AI, chúng có thể nhận diện ra đối tượng và môi trường chụp để từ đó điều chỉnh các thiết lập phù hợp nhất.

Nova 3i sở hữu camera selfie ở mặt trước với chức năng chụp xóa phông.

Thậm chí Nova 3i của Huawei không chỉ sở hữu camera kép ở mặt sau mà còn có điều tương tự ở mặt trước để nâng tầm chụp ảnh selfie nền mờ. Trong khi đó những smartphone như Oppo F9 lại trang bị camera trước với độ phân giải lên đến 25 MP hết sức ấn tượng. Các công ty cũng mang đến nhiều hiệu ứng chụp ảnh hiện đại phù hợp cho giới teen, chẳng hạn như biểu tượng cảm xúc động để thỏa sức… sống ảo.