Với 12 triệu đồng nên mua iPhone 8 cũ hay Galaxy S8 mới?

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 19:00 PM (GMT+7)

Cho dù hiệu năng mạnh mẽ hơn nhưng về tổng thể thì Galaxy S8 vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời hơn.

Điện thoại iPhone và Samsung Galaxy S series luôn mang tới cho người dùng những phân vân nhất định khi chọn mua, đặc biệt là từ thế hệ Galaxy S6 trở lại đây, với nhiều cải tiến vượt bậc, mang tới cho người dùng một lựa chọn tuyệt vời trong một mức giá tốt hơn nhiều so với iPhone.

Đơn cử như cặp đôi iPhone 8 và Samsung Galaxy S8, hiện trên thị trường giá các dòng iPhone 8 cũ đang ở mức khoảng 12-14 triệu đồng - tương đương với mức giá chính hãng mới của Samsung Galaxy S8 khiến nhiều người phan vân nên chọn smartphone mới của Samsung hay mua iPhone 8 cũ để sử dụng thì tốt hơn?

1. So sánh nhanh về các thông số kỹ thuật

Tiêu chí iPhone 8 Samsung Galaxy S8 Hình ảnh Màn hình hiển thị LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD Super AMOLED, 5.8", Quad HD+ (2K+) Kích thước, khung Khung kim loại, kính cường lực 138.4 x 67.3 x 7.3 mm Khung kim loại, kính cường lực 148.9 x 68.1 x 8 mm Cấu hình Apple A11 Bionic RAM: 2GB ROM: 64 GB- 256GB Qualcomm Snapdragon 845 hoặc Exynos 8895 RAM 4GB ROM: 64GB Hệ điều hành iOS 11, hỗ trợ cập nhật lên iOS 12 Android 7.0 hỗ trợ cập nhật lên Android Oreo Camera trước 7MP, khẩu độ f/2.4 8MP, khẩu độ f/2.4 Camera sau 12MP, khẩu độ f/1.8 12MP, khẩu độ f/1.7 Pin 1821 mAh 3000 mAh

2. Tại sao nên mua iPhone 8 cũ?

iPhone 8 được trang bị chip xử lý A11 Bionic - mạnh mẽ nhất hiện tại của Apple, và liên tục có được hiệu năng xử lý vượt trội hơn so với chip Snapdragon 835 hay Exynos 8895 của S8 mặc dù smartphone Samsung có được dung lượng RAM lớn hơn. Và ngay cả khi nó đã sử dụng một thời gian thì chắc chắn nó vẫn đáp ứng được khả năng sử dụng mượt mà cho người dùng khi chạy ứng dụng hoặc chơi game đồ họa.

iPhone 8 có được hiệu năng xử lý vượt trội so với Galaxy S8.

Ngoài ra, do mới chính thức bán ra thị trường vào tháng 10/2017, nên đến nay, một chiếc iPhone 8 cũ lâu nhất thì cũng mới chỉ sử dụng được khoảng 7-8 tháng, do đó độ nguyên vẹn của iPhone 8 cũ hiện tại sẽ đạt mức từ 85 - 99%. Có thể bề ngoài có một chút xước xát, nhưng chắc chắn về tổng thể còn khá là mới, nên cũng không có nhiều khác biệt so với hàng mới 100%.

Và cuối cùng đó là khả năng giữ giá của điện thoại iPhone trên thị trường Việt Nam cho phép bạn có thể bán lại chiếc iPhone 8 sau đó với mức giá chênh không đáng kể so với khi bạn mua - khác với việc mất giá khá nhiều của Samsung hoặc các điện thoại Android khác trên thị trường.

3. Nhưng sau tất cả vẫn nên mua Galaxy S8 mới

Galaxy S8 vượt iPhone 8 khá nhiều về camera, pin và các tính năng phụ trợ khác.

Đương nhiên là hiệu năng xử lý của S8 không bẳng iPhone 8, tuy nhiên trên thực tế thì S8 vẫn là một trong smartphone mạnh mẽ nhất trên thị trường, và với các nhu cầu sử dụng bình thường từ người dùng thì chắc chắn smartphone này vẫn đáp ứng tốt, hoàn toàn không bị giật lag, đặc biệt là khi nó hỗ trợ RAM tới 4GB, và bạn có thể mở rộng bộ nhớ thông qua việc sử dụng MicroSD - điều mà iPhone 8 không làm được.

Galaxy S8 mới còn mang tới cho bạn cảm giác được "đập hộp" hết sức đặc biệt, và chắc hẳn là nhiều người ở đây đều hích xài hàng mới hơn là cảm giác phải dùng hàng cũ. Chưa kể là hiện mua Galaxy S8 mới còn được hưởng nhiều ưu đãi, quà tặng, cùng như bảo hành chính hãng từ Samsung hoặc các cửa hàng - điều mà việc mua iPhone 8 cũ không có được.

Và mặc dù thua kém về hiệu năng nhưng Galaxy S8 lại vượt trội về camera với khả năng mở khẩu độ rộng hơn, cho các bức ảnh thiếu sáng tốt hơn, và trong thực tế so sánh ảnh chụp thì S8 cũng được đánh giá cao hơn iPhone 8 về chất lượng ảnh chụp.

Cùng mức giá, thì Galaxy S8 mới vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời hơn.

Pin cũng là điểm mà người dùng cần cân nhắc vì Galaxy S8 được trang bị viên pin 3000 mAh, vượt trội hơn rất nhiều viên pin 1821 mAh của iPhone 8, mà nhất là sau thời gian sử dụng thì pin iPhone 8 cũ chắc chắn đã bị chai một phần, và do đó không có thời gian sử dụng tốt nữa.

Tạm kết: Sự lựa chọn của người dùng còn phụ thuộc khá nhiều về sở thích, hoặc thói quen sử dụng iOS hay là Android. Tuy nhiên, xét về mặt hiệu quả kinh tế lẫn công nghệ thì Galaxy S8 vẫn là một sự lựa chọn thông minh hơn.