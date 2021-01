Vì sao Samsung muốn tung phiên bản Galaxy S21 giá rẻ?

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021 16:30 PM (GMT+7)

Sau nhiều năm liên tục tăng giá và đẩy mạnh các dòng máy cao cấp hơn, Samsung cuối cùng cũng có thể đã chuyển hướng với dòng Galaxy S21.

Theo một báo cáo từ Hàn Quốc, công ty đang giảm đáng kể giá dòng sản phẩm hàng đầu tiếp theo của mình trong khi đặt cược vào sự xuất hiện của các phiên bản thấp hơn. Điều này khiến công ty đặt kỳ vọng rằng mẫu Galaxy S21 sẽ bán được nhiều nhất. Dường như hãng cũng sẽ dồn phần lớn nguồn lực nhà máy vào mô hình rẻ nhất, chiếm đến 60% năng lực sản xuất.

Samsung cũng được cho là sẽ giảm giá của mẫu điện thoại này tại Hàn Quốc xuống còn khoảng 909 USD (20,98 triệu đồng), mức giảm tương đối so với Galaxy S20 có giá 1.146 USD (26,45 triệu đồng). Chiến lược giảm giá này dường như sẽ tiếp tục trong phần còn lại của loạt sản phẩm, với Galaxy S21 Plus rẻ hơn so với Galaxy S20 Plus khi có mức khoảng 1.104 USD (25,48 triệu đồng), còn Galaxy S21 Ultra có giá là 1.469 USD (33,9 triệu đồng). Cả hai mẫu đều rẻ hơn so với tiền nhiệm của chúng.

Theo ETNews, lý do đằng sau việc điều chỉnh giá và thúc đẩy sản xuất là để ngăn chặn dòng iPhone 12 và lấp đầy khoảng trống trên thị trường do Huawei để lại. Samsung cũng có thể được khuyến khích bởi sự phổ biến của Galaxy S20 FE - một thiết bị quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy smartphone hàng đầu rẻ hơn của công ty.

Đã có những tranh luận rằng sự tập trung mới của Samsung vào mô hình rẻ hơn của hãng không có nghĩa hãng không làm nổi bật các mẫu Plus và Ultra khi cả hai biến thể này vẫn có các tính năng riêng. Mẫu Ultra của Galaxy S21 có thể trở thành lựa chọn duy nhất trong dòng Galaxy S21 đi kèm camera 108 MP, pin 5.000 mAh và hỗ trợ bút S Pen. Theo tin đồn, mẫu Plus cũng sẽ được cải thiện về pin lên 4.800 mAh. Cả hai mô hình này cũng làm cho Galaxy S21 cơ bản trở thành một ưu đãi hấp dẫn nếu giá cả, chứ không phải tính năng, là mối quan tâm chính.

Hiện tại chưa rõ liệu công ty có giảm giá dòng Galaxy S21 theo cách tương tự trên các thị trường khác hay không, tuy nhiên mọi thứ sẽ được tiết lộ khi dòng sản phẩm này được công bố vào ngày 14/1 tới đây.

Nguồn: http://danviet.vn/vi-sao-samsung-muon-tung-phien-ban-galaxy-s21-gia-re-5020218116293478.htmNguồn: http://danviet.vn/vi-sao-samsung-muon-tung-phien-ban-galaxy-s21-gia-re-5020218116293478.htm