Vì sao iPhone 15 giá 799 USD sẽ khiến Android bị xóa sổ?

Với nền kinh tế dự báo rất ảm đạm sắp tới và doanh số smartphone có thể tiếp tục bị ảnh hưởng, việc định giá iPhone 15 thấp hơn so sẽ khiến Apple tăng sức hút của người tiêu dùng đối với sản phẩm. Tuy nhiên, điều này cũng có thể gây ra một tác dụng phụ đáng kinh ngạc khác, đó là tất cả các mẫu iPhone cũ hơn mà Apple tiếp tục bán cùng với dòng iPhone 15 sẽ bị giảm đáng kể.

Dòng iPhone 14 không kinh doanh tốt bắt nguồn từ hai lý do. Đầu tiên, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max bán rất chạy, nhưng các đợt phong tỏa do Covid-19 gần đây ở Trung Quốc đã buộc nhà cung cấp chính của Apple là Foxconn phải giảm sản lượng đáng kể. Nó xảy ra trong mùa mua sắm lễ hội bận rộn, có nghĩa hàng triệu người không thể mua iPhone 14 Pro hoặc 14 Pro Max kịp Giáng sinh.

Một vấn đề khác liên quan đến iPhone 14 và 14 Plus không bán chạy như Apple mong đợi. Đó là lý do tại sao Apple đang xem xét giảm giá cho iPhone 15 và 15 Plus ngay từ đầu như báo cáo mới đây. Điều đó dường như đi ngược lại với những gì người dùng mong muốn từ một nhà sản xuất điện thoại như Apple. Trong trường hợp tốt nhất, Apple sẽ giữ nguyên mức giá vào năm tới. Tuy nhiên, chi phí sản xuất hàng hóa tăng cao có thể buộc công ty phải tăng giá thay vì giảm giá.

Tuy nhiên, ngoại trừ Apple, thì trường smartphone nhìn chung đang gặp khó khăn, và mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm tới. Đó là lý do tại sao một chiếc iPhone 15 rẻ hơn sẽ rất có ý nghĩa. Nó sẽ gây áp lực lên các nhà cung cấp Android, giúp Apple bán được nhiều iPhone hơn và mang lại nhiều khách hàng hơn cho các dịch vụ kỹ thuật số của mình. Trong trường hợp Apple giảm giá 100 USD, điều này sẽ có ý nghĩa ra sao đối với dòng iPhone ra mắt mùa thu năm sau?

iPhone 14 Plus hiện có giá khởi điểm 899 USD. Việc giảm giá iPhone 15 Plus thêm 100 USD có nghĩa máy sẽ còn mức 799 USD. Nhưng đó là giá của iPhone 14 cơ bản, điều đó có nghĩa iPhone 15 rẻ nhất có thể xuống mức 699 USD. Đó là một con số đáng kinh ngạc với một chiếc điện thoại về cơ bản là sản phẩm rút gọn của iPhone 14 Pro.

Cần nhớ rằng iPhone 14 về cơ bản là một iPhone 13 Pro thiếu một số tính năng. Nếu iPhone 15 làm theo cách tương tự, nó sẽ loại bỏ ống kính tele ở mặt sau và màn hình ProMotion 120 Hz của iPhone 14 Pro. Với việc trang bị màn hình Dynamic Island, iPhone 15 sẽ trông giống hệt một điện thoại hoàn toàn mới.

Mọi thứ thậm chí còn tốt hơn nếu người dùng là kiểu mua iPhone cũ hơn khi mẫu mới ra mắt. Khi iPhone 15 ra mắt, iPhone 14 và 14 Plus sẽ rẻ hơn 100 USD so với hiện tại, tương ứng mức giảm xuống còn 699 USD và 799 USD. Nhưng nếu iPhone 15 có giá khởi điểm 699 USD, Apple có thể phải giảm 200 USD cho những chiếc điện thoại ra mắt năm 2022.

Kết quả là, iPhone 14 sẽ có giá 599 USD và iPhone 14 Plus có giá 699 USD - những mức giá hết sức tuyệt vời mà người dùng khó có thể nhận được ở những chiếc điện thoại Android tầm trung vào năm 2023.

Sau khi iPhone 15 ra mắt, nhiều khả năng iPhone 12 sẽ ngừng được bán, tuy nhiên Apple vẫn bán iPhone 13 và 13 mini thêm một năm nữa. iPhone 13 mini hiện tại có giá khởi điểm 599 USD, còn iPhone 13 có giá 699 USD. Lúc này, Apple cũng cần cắt giảm giá tương tự như iPhone 14, tức iPhone 13 mini có thể xuống giá từ 399 USD, còn iPhone 13 có giá từ 499 USD. Sẽ không có điện thoại Android giá 499 USD nào tốt như iPhone 13.

Dĩ nhiên tất cả chỉ là suy đoán dựa trên tin đồn giảm giá iPhone 15 mới đây, trong khi sự kiện ra mắt iPhone 15 sẽ cần khoảng 9 tháng nữa. Nếu Apple thực sự giảm giá những chiếc iPhone mới, điều này ngay lập tức tác động đến toàn bộ dòng sản phẩm iPhone của công ty, và việc mua iPhone cho mọi người sẽ trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi năm 2023 được đánh giá khá khó khăn về kinh tế.

