Trong tầm giá 10 triệu đồng, nên mua Galaxy A73 5G hay Xiaomi 11T 5G?

Mặc dù ra mắt sớm hơn khoảng nửa năm nhưng Xiaomi 11T 5G không hề lép vế về thiết kế cũng như hiệu năng so với Galaxy A73 5G. Cả 2 đều là những smartphone 5G được đánh giá cao với màn hình lớn, camera sau 108MP và pin to.

Galaxy A73 5G (trái) và Xiaomi 11T 5G (phải).

Hiện tại, Galaxy A73 sở hữu mức giá 10,69 triệu đồng cho bản RAM 8GB/ ROM 128GB, Xiaomi 11T có mức giá thấp hơn một chút - 10,49 triệu đồng cho cùng phiên bản bộ nhớ. Nói cách khác, mức chênh lệch của chúng chỉ là 200.000 VNĐ.

Vậy khách hàng nên “đầu tư” vào chiếc điện thoại 5G nào?

So sánh thiết kế

Ở mặt trước, Galaxy A73 5G và Xiaomi 11T 5G không có nhiều sự khác biệt. Kích thước màn hình của điện thoại Samsung là 6,7 inch, lớn hơn một chút so với điện thoại Xiaomi (có màn hình 6,67 inch).

Màn hình Galaxy A73 5G.

So sánh về công nghệ màn hình, Galaxy A73 được trang bị màn hình Super AMOLED Plus mới hơn so với Xiaomi 11T (màn hình AMOLED). Tuy nhiên, độ phân giải của hai smartphone đều là Full HD (1080 x 2400 pixel) nên cho trải nghiệm ngang nhau. Đồng thời, mặt trước của 2 thiết bị đều có chi tiết “đục lỗ” khá giống nhau.

Màn hình điện thoại Xiaomi.

Về kết cấu, Xiaomi 11T sở hữu khung kim loại và mặt lưng kính, sang trọng hơn Galaxy A73 - chỉ có mặt lưng nhựa. Các góc của hai smartphone này được bo tròn mềm mại nên cho cảm giác thoải mái khi cầm trên tay.

Về màu sắc, Galaxy A73 5G có đủ 3 màu: Xám, trắng và xanh lá. Mặt khác, Xiaomi 11T 5G khi ra mắt có 3 màu: Xanh dương, xám và trắng nhưng hiện tại chỉ còn màu xám.

Nhìn chung, cả hai smartphone không có sự khác biệt ở mặt trước. Ở mặt lưng, sản phẩm của Xiaomi có thiết kế chắc chắn, hiện đại hơn so với "đối thủ".

Hiệu năng từ chiếc smartphone nào mạnh hơn?

Về thông số, Xiaomi 11T 5G được tích hợp chip MediaTek MT6893 Dimensity 1200 có hiệu năng mạnh hơn so với chip Qualcomm Snapdragon 778G của Galaxy A73 5G. Tuy vậy, cả hai smartphone 5G vẫn giúp người dùng “cân” được mọi tựa game di động nặng cũng như dùng ứng dụng trong thời gian dài. Với hai con chip này, cặp smartphone đều có khả năng kết nối 5G.

Cả 2 đều "chiến" game khá mượt mà.

Ngoài phiên bản bộ nhớ trong 128GB, điện thoại Xiaomi còn có tuỳ chọn 256GB với giá cao hơn, phù hợp cho người dùng có nhu cầu lưu trữ nhiều dữ liệu hơn.

Camera nào chụp đẹp hơn?

Về bố cục camera, mỗi smartphone đều có phong cách riêng. Galaxy A73 5G có cụm 4 camera sau được thiết kế hiệu ứng nổi 3D trong khi Xiaomi 11T 5G có cụm 3 camera sau đặt thẳng hàng trên mặt lưng.

Mặt sau của Xiaomi 11T 5G.

Cả hai điện thoại đều có camera chính có độ phân giải 108MP, cho ảnh chụp sắc nét. Tuy vậy, 3 camera phụ của Galaxy A73 có độ phân giải cao hơn (lần lượt là 12MP/ 5MP/ 5MP) so với Xiaomi 11T (chỉ có 2 camera phụ với độ phân giải 8MP và 5MP).

Ảnh chụp Xiaomi 11T 5G (trái) và Galaxy A73 5G (phải).

Thêm nữa, camera trước của Galaxy A73 có chất lượng 32MP, cho ảnh selfie vượt trội hơn Xiaomi 11T (camera trước có độ phân giải 16MP).

Galaxy A73 5G cũng có cụm camera sau "chất" không kém.

Trong trải nghiệm chụp ảnh thực tế, Galaxy A73 5G cho ảnh chụp đẹp, chi tiết và sống động tương đương với Xiaomi 11T 5G.

So sánh về tuổi thọ pin

Cả hai smartphone đều có dung lượng pin 5000 mAh, cho người dùng thoải mái sử dụng cả ngày. Đáng chú ý, tốc độ sạc nhanh của Xiaomi 11T lên tới 67W, nhanh hơn nhiều so với Galaxy A73 (có tốc độ sạc nhanh 25W).

Phần mềm

Vì ra mắt trước smartphone Samsung nên Xiaomi 11T 5G được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 11 cũ hơn. Trong khi đó, Galaxy A73 5G chạy phiên bản Android 12 mới hơn. Chủ sở hữu cặp điện thoại 5G này có thể yên tâm sử dụng trong ít nhất 2 năm nữa.

Tạm kết

Qua đánh giá chung, Galaxy A73 5G và Xiaomi 11T 5G đều là những lựa chọn hấp dẫn với người dùng phổ thông, đáp ứng nhu cầu chơi game và truy cập mạng xã hội.

Xiaomi 11T 5G có khả năng sạc pin nhanh hơn.

Nếu người dùng thích phong cách thiết kế trẻ trung, Galaxy A73 5G sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Còn lại, Xiaomi 11T 5G sẽ là gợi ý hợp lý cho người dùng thích thiết kế chắc chắn, cần hiệu năng mạnh hơn và tốc độ sạc pin nhanh hơn.

