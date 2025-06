One UI 8 sắp "cập bến" những mẫu Galaxy A giá rẻ này

Samsung đang "tăng tốc" một cách đáng kinh ngạc với bản cập nhật One UI 8 dựa trên Android 16. Dù One UI 7 vẫn đang trong quá trình triển khai, chương trình beta cho phiên bản kế nhiệm đã được khởi động và phiên bản ổn định có thể sẽ đến tay người dùng ngay trong mùa hè này, thậm chí sớm nhất là vào tháng 7 tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc một số thiết bị sẽ kết thúc vòng đời hỗ trợ, và nhiều người dùng dòng Galaxy A đang tự hỏi liệu điện thoại của mình có được "lên đời" hay không.

One UI 8 sắp "đổ bộ" lên các thiết bị Galaxy A giá rẻ.

Mặc dù Samsung chưa công bố danh sách chính thức, nhưng dựa vào chính sách cập nhật phần mềm minh bạch của hãng trong những năm gần đây, chúng ta có thể dự đoán khá chính xác những mẫu máy nào sẽ nhận được bản cập nhật lớn này. Dưới đây là danh sách dự kiến các điện thoại dòng Galaxy A đủ điều kiện nâng cấp lên One UI 8:

- Galaxy A73

- Galaxy A56

- Galaxy A55

- Galaxy A54

- Galaxy A53

- Galaxy A36

- Galaxy A35

- Galaxy A34

- Galaxy A33

- Galaxy A26

- Galaxy A25

- Galaxy A24

- Galaxy A16 (LTE/5G)

- Galaxy A15 (LTE/5G)

- Galaxy A06 (LTE/5G)

Nếu thiết bị của bạn có tên trong danh sách này, hãy kiên nhẫn chờ đợi lịch trình phát hành chi tiết từ Samsung. Đối với những người dùng có máy không được liệt kê, việc chờ đợi danh sách chính thức cuối cùng từ Samsung trước khi quyết định nâng cấp lên một mẫu máy mới là điều nên làm.

Lý do cho việc phát hành sớm được cho là vì One UI 8 là một bản nâng cấp tương đối nhỏ hơn so với One UI 7, cho phép quá trình phát triển diễn ra nhanh hơn. Thêm vào đó, bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7 sắp tới được xác nhận sẽ cài đặt sẵn One UI 8 ngay khi xuất xưởng, củng cố thêm cho khả năng ra mắt vào tháng 7.