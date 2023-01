Apple khiến các công ty Trung Quốc run bần bật

Apple phần lớn đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đặc biệt tại thị trường đông dân nhất thế giới. Vào cuối năm ngoái, Trung Quốc đã phải trải qua những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sau một loạt các biện pháp phong tỏa gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế của quốc gia.

Doanh số smartphone Trung Quốc trong quý 4/2022 đã giảm 15% so với quý cuối cùng của năm 2021. Doanh số bán hàng cũng giảm 5% so với quý 3/2022, biến nó trở thành quý có doanh số bán hàng thấp nhất trong năm 2022. Kể từ mùa xuân năm 2022, các hạn chế do chính sách Zero-Covid của Trung Quốc đã tác động tiêu cực đến người dùng, khiến họ trì hoãn mong muốn chuyển đổi thiết bị. Kết quả là, mùa Giáng sinh năm 2022 không thực sự nhộn nhịp tại Trung Quốc.

Apple đang tiến dần đến vị trí số 1 về thị phần smartphone tại Trung Quốc.

Bất chấp những vấn đề này, Apple đã vượt qua tất cả các thương hiệu mới nổi khác để chiếm 18% thị trường tại Trung Quốc, chỉ xếp sau mỗi Vivo là 19,2%. Dòng iPhone 14 đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách hàng tại đây. Trên thực tế, doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc trong quý cuối cùng của năm 2022 đã đạt mức tổng hàng quý lớn nhất trong lịch sử công ty. Khoảng 1/4 số smartphone bán ra trong thời kỳ đó là các mẫu iPhone.

Chỉ Apple và Honor là các công ty trong top 5 có mức tăng trưởng.

Đáng chú ý hơn, Honor là thương hiệu duy nhất có mức tăng trưởng hàng năm bên cạnh Apple. Công ty này hiện đứng vị trí thứ 4, thấp hơn 3% thị phần so với năm trước, sau Oppo. Các nhà phân tích cho rằng Xiaomi, Huawei và Realme về đích cuối cùng với những khoản lỗ lớn do nền kinh tế toàn cầu không chắc chắn.

