Trọn vẹn thông số pin của "gia đình" iPhone 16 đã lộ diện

Apple nổi tiếng kín tiếng về thông số kỹ thuật chi tiết của iPhone, đặc biệt là dung lượng pin. Tuy nhiên, nhờ cơ quan quản lý Anatel của Brazil, người dùng cuối cùng đã có được những con số chính xác về dung lượng pin của dòng iPhone 16 mới ra mắt.

Toàn bộ thông số pin dòng iPhone 16 đã lộ diện.

Theo đó, gã khổng lồ xứ Cupertino đã mang đến những nâng cấp đáng kể về dung lượng pin cho thế hệ iPhone mới nhất, cụ thể:

- iPhone 16: 3,561 mAh, tăng 6.3% so với iPhone 15.

- iPhone 16 Plus: 4,674 mAh, tăng 6.6% so với iPhone 15 Plus.

- iPhone 16 Pro: 3,582 mAh, tăng ấn tượng 9.4% so với iPhone 15 Pro.

- iPhone 16 Pro Max: 4,685 mAh, tăng 5.5% so với iPhone 15 Pro Max.

Không chỉ tăng về dung lượng, thời lượng pin của iPhone 16 series cũng được cải thiện đáng kể nhờ chip A18 và A18 Pro mới, cùng với những tối ưu về thiết kế tản nhiệt. Đặc biệt, iPhone 16 Pro và Pro Max hứa hẹn sẽ có thời gian sử dụng pin vượt trội so với thế hệ trước, bất chấp việc dung lượng pin chỉ tăng nhẹ.

Tất cả các mẫu iPhone 16 đều hỗ trợ sạc nhanh MagSafe 25W và sạc nhanh USB-C lên đến 45W, tuy nhiên người dùng cần mua thêm bộ sạc MagSafe và bộ sạc 30W mới của Apple để tận dụng tính năng này.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ chính thức có mặt trên thị trường toàn cầu từ ngày 20.9. Với những nâng cấp về dung lượng pin và công nghệ sạc nhanh, người dùng có thể kỳ vọng vào một trải nghiệm sử dụng liền mạch và lâu dài hơn trên các thiết bị mới này.

