iPhone 16 Plus sẽ là bản “hạ cấp” tồi tệ nhất trong lịch sử iPhone?

Về lý thuyết, hầu hết mọi người đều đặt niềm tin về việc bất kỳ mẫu iPhone 16 nào cũng tốt hơn so với mẫu iPhone 15 tương đương. Tuy nhiên, rò rỉ cho thấy điều đó không xảy ra với mẫu iPhone 16 Plus, và đó là một điều đáng lo ngại.

Dung lượng pin thấp hơn có thể khiến thời lượng pin iPhone 16 Plus kém hơn.

Các tin đồn cho thấy tất cả các mẫu iPhone 16, ngoại trừ iPhone 16 Plus, sẽ đi kèm pin dung lượng lớn hơn. Còn với iPhone 16 Plus, dung lượng pin sẽ giảm đi so với iPhone 15 Plus và thậm chí cả iPhone 14 Plus.

Phản ứng ban đầu của người dùng về thông tin là: “Làm thế nào để Apple lại cắt giảm pin cho một chiếc điện thoại màn hình lớn như vậy?”. iPhone thường có pin nhỏ hơn so với điện thoại Android có kích thước tương đương, nhưng sẽ hợp lý hơn nếu trang bị cho một chiếc điện thoại màn hình 6,7 inch thỏi pin dung lượng 5.000 mAh, thay vì quanh quẩn ở mốc 4.000 mAh. Nhưng nghĩ về nó càng nhiều càng khiến mọi người tự hỏi liệu Apple có thể đã gián tiếp báo hiệu sự khai tử đối với dòng iPhone Plus trong thời gian tới hay chưa.

Quay trở lại với iPhone 15 Plus (và cả iPhone 14 Plus), sản phẩm này nổi bật nhờ có thời lượng pin dài nhất trong tất cả các mẫu iPhone và đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng smartphone có thời lượng pin tốt nhất của Tom’s Guide. Điều này đã mang lại cho Plus một ưu điểm trong mỗi năm ra mắt bộ tứ iPhone, đó là mẫu có độ bền cao.

Sự chênh lệch ít về thời lượng pin có thể khiến người dùng quay lưng với iPhone 16 Plus.

Việc giảm dung lượng pin trên iPhone 16 Plus có thể đồng nghĩa với việc thời lượng pin sẽ ngắn hơn, cân bằng hoặc nếu có thì cải thiện rất ít so với iPhone 15 Plus. Trong thử nghiệm pin iPhone 15 của Tom’s Guide, iPhone 15 Plus đã đánh bại iPhone 15 Pro Max đứng thứ hai với khoảng cách 12 phút, trong khi tốt hơn hai mẫu màn hình 6,1 inch khoảng thời gian hơn 3 giờ. Vì vậy, mặc dù iPhone 16 Plus có thể vẫn sẽ đánh bại iPhone 16 và iPhone 16 Pro, nhưng nó có thể thua iPhone 16 Pro Max trong các bài kiểm tra pin năm nay.

Giả sử rằng iPhone 16 và iPhone 16 Plus được thiết kế giống hệt nhau, ngoại trừ pin và kích thước màn hình. Vì hai yếu tố đó mà người dùng sẽ chi thêm hơn 2 triệu đồng để có mẫu Plus. Mặc dù đúng là màn hình lớn hơn có thể vẫn thu hút khách hàng nhưng khoảng cách về thời lượng pin khiến iPhone 16 Plus càng kém hấp dẫn hơn. Thay vào đó, người dùng có thể tiết kiệm tiền bằng cách chọn mẫu tiêu chuẩn hoặc chi nhiều hơn một chút để có được sức mạnh Pro và không mất quá nhiều thời lượng pin.

Apple đã từng phải khai tử dòng iPhone mini do bán ế.

Và đó là lý do tại sao iPhone 16 Plus có thể bị “lâm nguy”. Apple đã từng khai tử iPhone mini kể từ sau iPhone 13 mini do doanh số thấp. Do đó, nếu không cẩn thận, Apple có thể sẽ giảm xuống chỉ còn ba mẫu iPhone mới mỗi năm, khiến người dùng có ít lựa chọn hơn.

Tất nhiên, vẫn còn nhiều thời gian để Apple hoàn thiện các mẫu iPhone 16 nên hy vọng công ty sẽ suy nghĩ lại việc điều chỉnh dung lượng pin cho iPhone 16 Plus để đảm bảo sản phẩm giữ vương miện về thời lượng pin trên iPhone.

