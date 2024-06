Dòng iPhone 16 liệu có sạc nhanh hơn iPhone cũ hay không?

Theo các tin đồn, một số mẫu iPhone 16 series sẽ có pin lớn hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Bên cạnh những thay đổi về dung lượng pin, chip mới trên dòng iPhone 16 có thể mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn và kéo dài thời lượng pin hơn nữa.

Dòng iPhone 16 ​​sẽ có cải thiện về pin

Theo đó, bộ 3 iPhone mới, bao gồm iPhone 16, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có viên pin lớn hơn. Tuy nhiên, iPhone 16 Plus sẽ bị giảm gần 9% dung lượng pin so với iPhone 15 Plus.

Ảnh concept iPhone 16 Series.

Bù lại, chip Apple A18 và A18 Pro mới sẽ mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn đáng kể, kéo dài thời lượng pin, đồng thời cải thiện hiệu suất nhờ quy trình 3nm thế hệ thứ hai của TSMC (có tên là N3E).

Trước đó, dòng chip 3nm đầu tiên của TSMC đã tạo ra những con chip mạnh mẽ như silicon A17 Pro của Apple nhưng không có sự cân bằng tốt giữa mức tiêu thụ điện năng và khả năng phân phối. Tuy nhiên, con chip được sản xuất trên quy trình N3E đã khắc phục tình trạng này.

iPhone 16 Series ​​sẽ có những nâng cấp về sạc

2024 sẽ là năm thứ hai tất cả các mẫu iPhone đều có cổng USB-C, cho phép iPhone sạc nhanh hơn mức 20-27W ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Apple rất chậm trong việc áp dụng nâng cấp sạc. Do đó, khả năng cao là khả năng sạc của dòng iPhone 16 năm nay sẽ không có gì thay đổi.

Dung lượng pin dự kiến của dòng iPhone 16.

Khả năng sạc pin dự kiến ​​của dòng iPhone 16:

- Sạc có dây 25-27W cho iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max

- Sạc có dây 20W cho iPhone 16 và iPhone 16 Plus

- Sạc không dây 15W cho tất cả các mẫu iPhone 16 (có bộ sạc MagSafe)

