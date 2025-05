Kính gốm lưu dữ liệu đến 5.000 năm, thiêu đốt không hề hư hỏng

Trong kỷ nguyên "bùng nổ dữ liệu" hiện nay, việc tìm kiếm giải pháp lưu trữ thông tin an toàn, bền vững và chi phí thấp trong dài hạn là một thách thức khổng lồ. Công ty khởi nghiệp Cerabyte đến từ Đức tin rằng họ đã có câu trả lời với công nghệ lưu trữ bằng kính phủ gốm siêu bền, có khả năng bảo vệ dữ liệu hàng ngàn năm.

Để chứng minh tuyên bố táo bạo của mình, Cerabyte đã thực hiện những thử nghiệm độ bền khắc nghiệt. Họ nhúng các mảnh kính lưu trữ vào nước muối đang sôi ở 100 độ C, sau đó nướng chúng trong lò pizza ở nhiệt độ 250 độ C. Kết quả đáng kinh ngạc khi vật liệu lưu trữ không hề hấn gì và toàn bộ dữ liệu bên trong vẫn nguyên vẹn, có thể đọc được bình thường. Những thử nghiệm này cho thấy khả năng chống chịu vượt trội so với các phương tiện lưu trữ truyền thống như băng từ hay ổ cứng, vốn dễ bị hư hại bởi nhiệt độ, độ ẩm và thời gian.

Kính gốm với sức bền không tưởng và khả năng lưu trữ dữ liệu hàng nghìn năm.

Công nghệ của Cerabyte dựa trên việc phủ một lớp gốm siêu mỏng, chỉ dày khoảng 50-100 nguyên tử, lên một tấm nền bằng kính. Dữ liệu được khắc vào lớp gốm này bằng tia laser femto giây, tạo ra các lỗ siêu nhỏ ở cấp độ nano. Mỗi tấm kính 9 cm² có thể lưu trữ tới 1 GB dữ liệu mỗi mặt. Cerabyte tự tin tuyên bố phương tiện này bền như chữ tượng hình cổ đại, với tuổi thọ dự kiến lên đến 5.000 năm hoặc hơn.

Bản thân thủy tinh/kính đã nổi tiếng về độ bền, khả năng chống lão hóa, lửa, nước, bức xạ và xung điện từ, là vật liệu lý tưởng cho lưu trữ "lạnh" (dữ liệu ít truy cập). Lớp phủ gốm của Cerabyte càng tăng cường thêm khả năng bảo vệ này.

Tham vọng của Cerabyte không chỉ dừng ở độ bền. Họ đặt mục tiêu giảm chi phí lưu trữ dài hạn xuống dưới 1 USD/Terabyte vào năm 2030, một mức giá có thể cách mạng hóa ngành lưu trữ dữ liệu. Nếu thành công, công nghệ này hứa hẹn loại bỏ nhu cầu di chuyển dữ liệu định kỳ tốn kém và việc bảo trì các trung tâm dữ liệu tiêu tốn nhiều năng lượng như hiện nay.

Dù mới thành lập năm 2022 và công nghệ vẫn đang trong quá trình phát triển, Cerabyte đã thu hút sự chú ý lớn trong ngành. Lộ trình sản phẩm của họ bao gồm các phiến kính và CeraTape – định dạng băng từ dung lượng exabyte. Nếu Cerabyte thực hiện được lời hứa của mình, tương lai của việc lưu giữ di sản số của nhân loại có thể nằm trong những tấm kính gốm siêu bền này.