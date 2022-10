Top smartphone "ngon" hơn iPhone 14 Plus, giá thấp hơn

iPhone 14 Plus đã được lên kệ tại nhiều quốc gia, ghi điểm với iFan nhờ màn hình 6,7 inch nhưng lại có giá “mềm” hơn nhiều so với iPhone 14 Pro Max. Hiện tại, giá bán của iPhone 14 Plus tại Việt Nam khá cao, từ 27,99 triệu đồng (phiên bản 128GB). Nhưng nếu chúng vẫn chưa đủ hấp dẫn, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều smartphone có màn hình lớn khác, giá bán lại thấp hơn nhiều.

Dưới đây là những smartphone "ngon" hơn iPhone 14 Plus, đã có tại thị trường Việt:

Samsung giới thiệu Galaxy S22+ từ ngay đầu năm, và hiện tại chúng đang được giảm giá xuống mức hợp lý hơn. So với iPhone 14 Plus, Galaxy S22+ sang xịn không kém với nhiều tuỳ chọn màu, màn hình tương đương, có tốc độ làm mới cao và hỗ trợ tính năng màn hình luôn bật - mới có trên iPhone 14 Pro cao cấp.

Xét về sức mạnh hiệu năng, chip Snapdragon 8 Gen 1 + RAM 8GB của máy dư sức chơi game di động, ứng dụng nặng hay các tác vụ đa nhiệm. Người dùng có thể sử dụng điện thoại cả ngày với viên pin 4500 mAh và sạc nhanh hơn với công suất 45W. Về nhiếp ảnh, thiết bị cũng linh hoạt hơn camera sau kép của iPhone 14 Plus với 3 camera: 50MP + 12MP + 10MP, đem tới nhiều chế độ chụp.

Vivo X80 gây ấn tượng hơn khi đặt cạnh iPhone 14 Plus với thiết kế gần như tràn viền, màn hình AMOLED 6,78 inch sống động hơn với độ phân giải cao và tốc độ làm mới 120Hz mượt mà hơn. Thiết lập camera sau: 50MP + 12MP + 12MP cũng cho phép người dùng sáng tạo các chế độ chụp và quay video.

Các thông số kỹ thuật ấn tượng khác của Vivo X80 gồm: viên pin 4500 mAh, sạc nhanh 80W, camera selfie 32MP, công nghệ làm mát Liquid Cool.

Xiaomi 12T Pro mới được "trình làng" không lâu, lấn át cả iPhone 14 Plus và nhiều smartphone cao cấp Android khác. Không chỉ có chip Snapdragon 8+ Gen 1 - "trâu" hơn chip Snapdragon 8 Gen 1 tiền nhiệm, sản phẩm còn có camera chính 200MP, cung cấp ảnh chụp đẹp bất chấp điều kiện ánh sáng. Hơn hết, giá bán của máy cũng cạnh tranh hơn nhiều.

Sở hữu flagship Xiaomi, người dùng sẽ không phải lo lắng về thời lượng pin vì thiết bị có viên pin 5000 mAh, khả năng sạc nhanh 120W, cho trải nghiệm liền mạch. Đồng thời, hệ thống làm mát buồng hơi tích hợp cũng cho phép kéo dài tuổi thọ của máy, chơi game lâu nhưng không nóng điện thoại.

Có giá bán thấp nhất trong danh sách này nhưng cấu hình của OnePlus 10T 5G không hề thua kém các "đối thủ", bao gồm cả iPhone 14 Plus. Hơn thế nữa, mẫu flagship còn có màn hình có tốc độ làm mới cao - 120Hz, RAM lên tới 16GB, bộ nhớ trong lớn và khả năng sạc pin 150W siêu ấn tượng.

Đặc biệt, OnePlus còn tích hợp cho sản phẩm của mình chế độ HyperBoost Gaming Engine, tản nhiệt VC Gia tốc nên cho trải nghiệm chơi game cực "chất". Thêm nữa, viên pin dung lượng 4800 mAh của máy thoải mái sử dụng cả ngày; camera chính chất lượng 50MP dư sức cho ảnh chụp sống động và sắc nét.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/top-smartphone-ngon-hon-iphone-14-plus-gia-thap-hon-1405862.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/top-smartphone-ngon-hon-iphone-14-plus-gia-thap-hon-1405862.ngn