Tại sao màn hình smartphone càng ngày càng "siêu to khổng lồ"?

Thứ Bảy, ngày 17/07/2021 06:00 AM (GMT+7)

Gần như tất cả smartphone dùng màn hình OLED đều có màn hình trên 6 inch, tại sao lại như vậy?

Một cuộc khảo sát gần đây do UBI Research thực hiện đã tiết lộ một sự thật: gần như tất cả các điện thoại thông minh ra mắt vào năm 2021 có màn hình OLED kích thước từ 6 inch trở lên. Trong tổng cộng 122 smartphone sử dụng màn hình OLED đã được tung ra thị trường từ tháng 1 - 6 năm nay có tới 97,5% (chính xác là 119) có màn hình từ 6 inch.

Màn hình OLED đã khiến cho smartphone có màn hình lớn hơn, hiển thị màu sắc sống động hơn.

Trước đó, vào năm 2018, chỉ 78% điện thoại được trang bị màn hình OLED (Diode phát sáng hữu cơ - Organic Light Emitting Diode) có kích thước từ 6 inch trở lên.

Tại sao màn hình OLED tốt hơn?

Mặc dù màn hình OLED có chi phí sản xuất đắt hơn so với màn hình LCD nhưng chúng cung cấp chất lượng tốt hơn ở mọi cấp độ và được sử dụng trong hấu hết smartphone cao cấp hiện nay. Thay vì có màn hình có đèn nền, các pixel riêng lẻ trong màn hình OLED tạo ra ánh sáng của riêng chúng, kích hoạt chế độ màn hình luôn bật - Always On mà không gây hao pin.

iPhone 12 và Galaxy S21 đều có màn hình chiếm diện tích lớn ở mặt trước, viền siêu mỏng.

Màn hình OLED cũng sử dụng ít năng lượng hơn LCD, có thời gian phản hồi cao hơn và có độ tương phản tốt hơn, màu đen sâu hơn. Tất cả là do chúng có khả năng chọn điểm ảnh nào sáng và điểm ảnh nào tối.

Điện thoại có màn hình OLED nhỏ nhất và lớn nhất năm 2021

Hiện tại, ZenFone 8 của Asus là chiếc điện thoại có màn hình OLED nhỏ nhất - 5 inch. Mặt khác, Xiaomi Mi Mix Fold và Huawei Mate X2 là những điện thoại có màn hình OLED có kích cỡ lớn nhất – hơn 8 inch. Hai chiếc smartphone cỡ lớn đã xóa mờ ranh giới giữa điện thoại và máy tính bảng hiện đại.

Tỷ lệ smartphone có kích cỡ màn hình từ 5 - 8 inch.

Vẫn chưa có bất kỳ điện thoại tích hợp màn hình OLED nào có kích cỡ 7 inch được sản xuất vào năm 2021.

Tương lai màn hình OLED trên smartphone vào năm 2021

Theo thống kê, trong tổng số 122 smartphone có màn hình OLED đang được bán ra vào năm nay, 6 điện thoại có thiết kế viền siêu mỏng, 13 smartphone có thiết kế kiểu “tai thỏ” và đại đa số (103 thiết bị) có thiết kế camera selfie “đục lỗ”. Không chiếc điện thoại nào có nút Home trong thiết kế màn hình.

Về độ phân giải, 64 (hoặc 52,5%) trong số smartphone sở hữu màn hình OLED có mật độ điểm ảnh 400–500 ppi, 28 chiếc có mật độ điểm ảnh dưới 400 pixel/ inch và chỉ 10 thiết bị có màn hình độ phân giải hơn 500ppi. Nói cách khác, smartphone hiện tại có độ phân giải khá cao, đem lại trải nghiệm xem tốt hơn nhiều so với trước đây.

iPhone 12 vẫn có "tai thỏ" như iPhone X.

Cũng theo báo cáo của UBI, có tới 84,4% trong số smartphone có màn hình OLED chiếm từ 80 - 90% diện tích mặt trước, chỉ có 13,9% có màn hình chiếm tới hơn 90% diện tích mặt trước. Tỷ lệ này là do smartphone đã loại bỏ phím Home, cung cấp không gian trải nghiệm màn hình nhiều nhất có thể.

Có thể nói, màn hình điện thoại thông minh hiện đại ngày càng lớn hơn, sáng hơn và tốt hơn theo từng năm. Với việc iPhone 13 Mini sẽ là chiếc iPhone Mini cuối cùng mang tính biểu tượng của Apple, năm 2022 sẽ có 100% (hoặc gần 100%) điện thoại có màn hình OLED kích cỡ 6 inch trở lên, thậm chí tỷ lệ màn hình bao phủ mặt trước sẽ còn lớn hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/tai-sao-man-hinh-smartphone-cang-ngay-cang-sieu-to-khong-lo-5020211775592428.htm