"Sốc" với hiệu năng thực tế của chip A16 Bionic – Quá “trâu”!

Cách đây không lâu, trang kiểm tra hiệu năng Geekbench cho thấy sức mạnh của chip A16 Bionic khá thất vọng. Nhưng mới đây, nhóm kiểm tra hiệu năng AnTuTu đã thu thập được kết quả thực tế của chip này từ iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Chỉ cặp iPhone 14 Pro mới được tích hợp chip A16 Bionic mới.

Cụ thể, iPhone 14 Pro đạt tổng điểm là 978.147, iPhone 14 Pro Max đạt 972.936 điểm. Các con số này ghi nhận sự cải thiện khoảng 19% so với các mẫu iPhone 13. Ngoài ra, vì iPhone 14 và iPhone 14 Plus mới sử dụng chip từ bộ đôi iPhone 13 Pro nên đây cũng là một so sánh trong iPhone 14-series. Những chiếc iPhone 14 giá phải chăng cũng đã được nâng cấp lên RAM 6GB.

Đáng chú ý, hiệu suất CPU đã tăng 17% đáng nể, điểm bộ nhớ tăng 10%. Thêm nữa, hiệu suất từ GPU gây ấn tượng với mức tăng 28% so với thế hệ trước. Điều này không được Apple đề cập trong buổi thuyết trình.

Điểm hiệu suất tổng thể của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Mặt khác, kết quả AnTuTu ban đầu cho iPhone 13 Pro vào năm ngoái cho thấy điểm CPU tăng 17% so với thế hệ iPhone 12 Pro và tăng 19% về GPU. Năm ngoái, điểm số bộ nhớ đã gây ấn tượng với mức tăng 44%.

Cặp iPhone 14 Pro được thử nghiệm có dung lượng bộ nhớ trong 1TB, mang lại lợi thế hơn so với các mẫu iPhone có bộ nhớ trong nhỏ hơn. Tuy nhiên, chip A16 Bionic cho thấy sự cải thiện hiệu suất đáng kể so với chip của năm ngoái.

Nâng cấp về hiệu suất giữa chip A16 Bionic và A15 Bionic khá lớn.

Trong khi đó, điểm số cao nhất của chip Snapdragon 8+ Gen 1 nằm trong phạm vi 1.000.000 với Asus ROG Phone 6 đạt 1.110.172 điểm, 261.708 điểm trong bài kiểm tra CPU và 469,592 trong bài kiểm tra GPU.

Sắp tới, chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (sẽ sử dụng cùng một quy trình với Snapdragon 8+ Gen 1 và Apple A16) sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Giới công nghệ đang chờ xem chip mới này có vượt qua được chip A16 mới nhất của "Táo Khuyết" hay không.

