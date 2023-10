Sẽ là trọn vẹn nếu nâng cấp lên iPhone 15 Pro từ mẫu iPhone này

Để giải thích cho trải nghiệm nâng cấp trọn vẹn này, họ đã liệt kê nhiều trải nghiệm nâng cấp ấn tượng, từ ProMotion, Dynamic Island, thời lượng pin cho đến ống kính…. Đó cũng là trải nghiệm mà nhiều người dùng chia sẻ khi quyết định nâng cấp.

iPhone 15 Pro mang đến trải nghiệm hoàn hảo sau khi nâng cấp từ iPhone 8 Plus.

Theo chủ nhân chia sẻ, chiếc điện thoại cuối cùng mà người này mua là iPhone 8 Plus cách đây 5 năm. Đó thực sự là một chiếc điện thoại di động siêu bền cho đến khi iOS 16 xuất hiện, nơi thiết bị chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về thời lượng pin và gặp phải một số trục trặc nhỏ nhưng hiệu suất vẫn ổn định. Do những hạn chế đó, người này đã quyết định mua iPhone 15 Pro và chia sẻ quan điểm về việc nâng cấp là rất ấn tượng.

Đầu tiên là ProMotion khiến mọi thứ trên màn hình đều trở nên mượt mà và không hề có hiện tượng giật lag. Tiếp theo là Dynamic Island, không chỉ hiện hoạt hình cực kỳ mượt mà mà màu sắc của dạng sóng âm nhạc trong Dynamic Island cũng sẽ thay đổi theo tông màu album, với nội dung hiển thị siêu chi tiết. Người dùng không cần phải vuốt từ phía dưới để chuyển sang Google Map, loại bỏ những bước không cần thiết.

Đề Xuất

Những tính năng như khung titan, màn hình ProMotion mượt mà và siêu sáng.

Ngoài ra, khung hợp kim titan có kết cấu chải mờ ấm áp và có khả năng chống trầy xước tốt hơn. Trong khi đó, hệ thống ống kính bao gồm camera siêu rộng và camera tele có thể mang lại hiệu ứng hình ảnh được chụp bởi iPhone 8 Plus ở những tiêu cự nhất định. Thêm vào đó là màn hình OLED cho trải nghiệm màu đen cực độ và độ tương phản gần như vô hạn. Màn hình không bị mờ ngay cả dưới ánh nắng chói chang và khiến nhiều người kinh ngạc.

Trong thực tế, rất nhiều người thực sự bất ngờ trước thời lượng pin của iPhone 15 Pro. Ban đầu, iPhone 8 Plus sẽ mất từ ​​5 đến 10% chỉ sau vài phút chơi Pokemon Go, nhưng iPhone 15 Pro chỉ mất 2% sau khi chơi một thời gian kéo dài vài hút. Đối với “FaceID” mà có thể nhiều người đã quen thuộc , đây cũng là một trải nghiệm mới đối với những ai chuyển sang từ iPhone 8 Plus. Không cần phải nhấn Touch ID chút nào và cũng không cần lo lắng về việc tay ướt không thể sử dụng được để cảm nhận nó.

Cùng với iPhone X và 8, iPhone 8 Plus cũng không thể chạy iOS 17.

Với tất cả những gì mang lại, nhiều người tin rằng bản thân khi sử dụng iPhone 15 Pro hoàn toàn có thể đủ để cho phép nó chiến đầu lên đến 10 năm thay vì chỉ 5 năm như với iPhone 8 Plus.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]