Sau 4 năm, iPhone 11 sẽ cách biệt iPhone 15 những gì?

Với iPhone 15 năm nay, iFan đang khá tò mò khi so sánh chúng với iPhone 11 - hiện đã bốn năm tuổi. 4 năm là khoảng thời gian đủ để các bản nâng cấp của iPhone trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, dựa trên những tin đồn về iPhone 15, chúng sẽ có những cải tiến gì so với iPhone 11?

Ảnh concept iPhone 15 (trái) và iPhone 11 (phải).

Kỳ vọng về iPhone 15 so với iPhone 11:

● Hiệu suất cao hơn đáng kể

● Màn hình sắc nét hơn, sáng hơn với độ tương phản và màu sắc tốt hơn

● Dynamic Island thay thế “tai thỏ”

● Các cạnh sắc nét thay vì cạnh cong

● Bộ nhớ trong tiêu chuẩn cao hơn (128GB)

● Hệ thống camera được cải tiến vượt bậc

● Các tính năng nhiếp ảnh mới

● Tuổi thọ pin tốt hơn đáng kể

● Tốc độ sạc nhanh hơn

● Có cổng USB-C

Thiết kế và màn hình

iPhone 11 là thế hệ cuối cùng có thân máy cong cạnh. Ngược lại, iPhone 15 sắp ra mắt sẽ có thân máy hình hộp với các cạnh sắc nét.

Thay đổi thiết kế lớn khác là sự chuyển đổi từ “tai thỏ” sang Dynamic Island – được Apple lần đầu tiên đưa vào iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max năm ngoái. Tất cả khiến iPhone 15 trở thành một chiếc điện thoại khác so với “người anh em” cũ hơn nhiều.

Ảnh concept iPhone 15.

Ngoài ra, iPhone 15 sẽ có các ống kính camera lớn ở mặt sau. Các ống kính camera trên iPhone ngày càng lớn hơn qua mỗi năm, do đó, độ tương phản sẽ rất ấn tượng.

Một thay đổi ít được chú ý hơn là việc Apple chuyển từ cổng Lightning sang USB-C.

Về kích thước, iPhone 15 sẽ không quá khác biệt so với iPhone 14, vào khoảng 5,78 x 2,81 x 0,31 inch. Hiện tại, iPhone 11 có kích thước 5,94 x 2,98 x 0,33 inch.

Apple đã mất khá nhiều thời gian để đưa màn hình OLED vào những chiếc iPhone tiêu chuẩn của mình. iPhone 11 là thế hệ cuối cùng không có tính năng này và thậm chí không có độ phân giải Full HD. Kể từ iPhone 12, Apple đã sử dụng màn hình OLED và iPhone 15 cũng sẽ tiếp tục điều này. Tuy nhiên, tốc độ làm mới màn hình sẽ vẫn là 60Hz.

Hiệu suất và phần mềm

Năm 2019, chip A13 Bionic được tích hợp bên trong iPhone 11, vẫn hoạt động khá tốt sau gần 4 năm. Ước tính, bộ xử lý A16 Bionic của iPhone 15 có thể mạnh hơn khoảng 30-40%.

Trên thực tế, người dùng có thể so sánh cả hai con chip này bằng cách so sánh đơn giản giữa iPhone 11 với iPhone 14 Pro - đi kèm chip A16. Bên cạnh hiệu suất CPU và GPU tăng vọt, chip của iPhone 15 cũng sẽ tiết kiệm điện hơn nhiều so với A13 Bionic.

Hiệu năng từ chip A16 Bionic sẽ "trâu" hơn nhiều so với A13 Bionic.

Đối với RAM, iPhone 15 sẽ có thêm 2GB, nâng tổng dung lượng lên 6GB và là chuẩn LPDDR5 nhanh hơn.

Cuối cùng, cả hai điện thoại sẽ hỗ trợ phiên bản iOS mới nhất của Apple, iPhone 15 sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong 5 năm tới hoặc lâu hơn trong khi iPhone 11 sẽ chỉ nhận được 1 hoặc 2 năm cập nhật hệ điều hành.

Camera

Với tất cả những thay đổi tích lũy về phần cứng và phần mềm camera kể từ khi ra mắt iPhone 11, iPhone 15 chắc chắn sẽ vượt trội hơn nhiều. Dự kiến, iPhone 15 sẽ có cảm biến 48MP cho camera chính, mang lại chi tiết xuất sắc và cải thiện khả năng chụp ảnh ở điều kiện ánh sáng yếu.

Ngoài camera chính, camera góc siêu rộng 12MP cũng tốt hơn nhiều so với camera trên iPhone 11 nhờ một số nâng cấp như ống kính có nhiều lớp hơn, ổn định hình ảnh được cải thiện và khẩu độ rộng hơn. Tất cả những nâng cấp này giúp tăng khả năng hấp thụ ánh sáng và do đó, hình ảnh sắc nét hơn.

Camera selfie 12MP trên iPhone 15 cũng sẽ đi kèm với chất lượng hình ảnh tốt hơn, có thể lấy nét tự động và ổn định hình ảnh quang học. Chưa kể khẩu độ f/1.9 rộng hơn, một lần nữa sẽ đem lại nhiều ánh sáng hơn cho camera.

Cuối cùng, iPhone 15 cũng có thể sẽ có các tính năng camera mới - không có trên iPhone 11, chẳng hạn như Chế độ điện ảnh hoặc Chế độ hành động - giúp ổn định cảnh quay hành động.

Chất lượng âm thanh và Haptics

Apple đã có loa âm thanh nổi tuyệt vời trong thời gian dài, liên tục được cải thiện kể từ iPhone 11. Do đó, iPhone 15 sẽ có chất lượng âm thanh tốt hơn nhiều so với iPhone 11.

iPhone 11.

Cả iPhone 11 và iPhone 15 đều có Taptic Engine giống nhau nên sẽ không có bất kỳ sự khác biệt nào.

Tuổi thọ pin và sạc

Thời lượng pin của iPhone 11 khá ngắn. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi đáng kể với sự ra đời của dòng iPhone 13.

Và tất nhiên, iPhone 15 sẽ “đánh bại” iPhone 11 về thời lượng pin. iPhone 15 dự kiến có dung lượng pin 3.279mAh - lớn hơn không nhiều so với viên pin 3.110 mAh của iPhone 11 nhưng chip 16 Bionic bên trong sẽ giúp máy tiết kiệm năng lượng hơn nhiều.

Thêm vào đó, iPhone 15 cũng sẽ có khả năng sạc có dây 20W nhanh hơn một chút so với 18W trên iPhone 11. Tốc độ sạc không dây có sự khác biệt rõ rệt hơn, iPhone 15 có thể hỗ trợ MagSafe lên đến 15W trong khi iPhone 11 chỉ có khả năng sạc tối đa 7,5W thông qua sạc Qi.

Nhìn chung, khoảng cách giữa iPhone 11 và iPhone 15 là quá lớn. iFan sở hữu iPhone 11 có thể yên tâm "lên đời" iPhone 15 mà không sợ "hố".

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/sau-4-nam-iphone-11-se-cach-biet-iphone-15-...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/sau-4-nam-iphone-11-se-cach-biet-iphone-15-nhung-gi-175311.html