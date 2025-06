Samsung vừa tung bản cập nhật ẩn chứa điều người dùng Galaxy chờ đợi

Mặc dù bản cập nhật này có vẻ không đáng kể nhưng lại chứa đựng một thay đổi quan trọng, đánh dấu bước chuẩn bị cho One UI 8.

Người dùng Galaxy S25 đã nhận được bản cập nhật đầy thú vị.

Bản cập nhật đầu tiên đã được triển khai tại Hàn Quốc và dự kiến sẽ sớm mở rộng ra nhiều khu vực khác, bao gồm các bản vá bảo mật thông thường cùng với những cải tiến nhỏ về độ ổn định. Đặc biệt, bản cập nhật này nâng cấp phiên bản bộ nạp khởi động cho tất cả các mẫu Galaxy S25, bao gồm Galaxy S25, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra, lên phiên bản 4.

Đây có thể là một thay đổi nhỏ nhưng nó sẽ khóa các thiết bị vào một nhánh phần mềm mới, phù hợp với quá trình thử nghiệm nội bộ của Samsung cho One UI 8. Hiện tại, bản cập nhật không bổ sung tính năng mới nào của One UI 8 nhưng chỉ ra rằng Samsung đã tiến gần hơn đến việc phát hành One UI 8.

Samsung dự kiến sẽ phát triển One UI 8 dựa trên Android 16 mà Google vừa mới công bố, đồng thời lên kế hoạch phát hành vào tháng 7, cùng Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7. Cách tiếp cận này cho phép Samsung duy trì lịch trình hàng năm cho các bản cập nhật One UI lớn vào giữa năm.

Những tính năng mới của One UI 8

One UI 8 sẽ là bản cập nhật phần mềm lớn thứ 8 của Samsung, được công ty tập trung vào các cải tiến gia tăng thay vì thay đổi cơ bản. Theo các báo cáo ban đầu, One UI 8 sẽ có những sửa đổi tinh tế về giao diện người dùng, như các nút tròn trong menu bật lên của các ứng dụng như Thư viện, nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên thiết kế giống One UI 7. Trọng tâm năm nay là tinh chỉnh và cải thiện tính nhất quán.

Điều này cho thấy One UI 8 ổn định đang đến gần hơn bao giờ hết.

Một trong những tính năng đáng chú ý là Now Brief cung cấp gợi ý và lời nhắc cá nhân hóa dựa trên thói quen người dùng. Trước đây chỉ có trên Galaxy S25, tính năng này sẽ được mở rộng sang nhiều thiết bị hơn nhờ One UI 8.

Bản cập nhật này cũng sẽ mang đến các tính năng mới cho các thiết bị khác, như khả năng quay video nhật ký cho Galaxy Z Flip 6 và Z Fold 6, hiện chỉ có sẵn trên dòng Galaxy S25. Một số tính năng nổi bật khác bao gồm:

- Cải tiến chức năng chia sẻ tệp Quick Share.

- Giao diện mới cho trình duyệt Internet Samsung.

- Hỗ trợ màn hình độ phân giải cao được cải thiện trong Samsung DeX.

- Hệ thống lịch mới với các công cụ thông minh hơn để quản lý lời nhắc và lên lịch sự kiện.

Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 sẽ là những thiết bị đầu tiên nhận bản cập nhật, tiếp theo là dòng Galaxy S25 và sau đó là các điện thoại Galaxy tầm trung và giá rẻ. Nút chuyển đổi bộ nạp khởi động đã được kích hoạt và quá trình thử nghiệm nội bộ đã hoàn tất, vì vậy người dùng Galaxy S25 sẽ sớm thấy dấu hiệu của One UI 8.