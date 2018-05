Samsung chính thức trình làng TV QLED mới

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 06:00 AM (GMT+7)

Samsung Sự kiện:

Dòng sản phẩm TV QLED 2018 của Samsung có cả màn hình phẳng và màn hình cong, đa dạng về kích thước.

Samsung vừa chính thức trình làng thế hệ TV QLED mới cho mùa World Cup 2018. Dòng sản phẩm TV QLED 2018 của Samsung có cả màn hình phẳng và màn hình cong, đa dạng về kích thước, gồm: Q9F (65-inches và 75-inches), Q8C (55-inches và 65-inches), Q7F (55-inches, 65-inches và 75-inches) và Q6F (49-inches, 55-inches và 65-inches).

TV QLED 2018 có thiết kế độc đáo là sợi cáp quang 5m siêu mảnh giúp kết nối TV với các thiết bị ngoại vi thông qua cổng kết nối One Connect Box. Đây là một sợi cáp đơn trong suốt duy nhất, giúp loại bỏ các yếu tố gây rối ảnh hưởng đến thẩm mỹ và thị giác của người xem, "hô biến" căn phòng trở nên ngăn nắp hơn.

Đặc tính tối giản của chiếc TV QLED còn nhờ vào giá treo ẩn. Giá treo này giúp cho phần khung kim loại của màn hình lắp được gọn gàng, sát nhất có thể vào tường phía sau. Nếu không muốn treo tường, TV cũng có thể kết hợp với một loạt các loại chân đế khác nhau.

Bên cạnh đó, dòng TV QLED 2018 còn có khả năng hòa hợp với môi trường xung quanh ngay cả khi đang tắt. Cụ thể, đội ngũ thiết kế của Samsung đã phát triển chế độ hình nền Ambient Mode, giúp cho chiếc TV như thể phản chiếu bức tường sau lưng. Tất nhiên, Samsung không quên tạo sẵn các ảnh nền màn hình để mang tới cho người dùng trải nghiệm trực quan, biến những vật thông thường như bông hoa, cánh bướm hay lông vũ,... thành những trải nghiệm thị giác mới lạ.

Chế độ Ambient Mode giúp TV hòa quyện với bức tường.

Đi kèm TV còn có ứng dụng SmartThings. Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể tùy chọn hình nền TV sao cho phù hợp với từng không gian, đặc biệt Samsung cũng cho phép người dùng sử dụng hình ảnh của chính bức tường để thiết lập chạy ở chế độ hình nền. Các thông tin thường nhật hữu ích như thời gian và thời tiết có thể hiển thị theo thời gian thực, và dễ dàng tiếp cận nhờ vào các nút điều chỉnh riêng biệt cho chế độ hình nền Ambient Mode trên remote.

Tương tự những gì Samsung thường tuyên bố về chế độ Always On trên smartphone Galaxy, hãng sản xuất khẳng định chế độ Ambient Mode không tiêu tốn nhiều điện năng. Khi kích hoạt, chức năng này chỉ tiêu thụ 40% so với lượng điện năng cần sử dụng để xem TV. Và người dùng có thể an tâm sử dụng tính năng này liên tục vì công nghệ QLED của Samsung sẽ không gây ra hiện tượng lưu ảnh màn hình.

Về chất lượng hình ảnh, hãng công nghệ Hàn Quốc cho biết, công nghệ chấm lượng tử mang đến khả năng hấp thụ và biến ánh sáng thành các sắc màu tinh khiết, thật như cuộc sống. Độ sáng tăng cường mang đến khả năng tái tạo 1 tỉ sắc màu với 100% dải màu sắc, độ sáng lên đến 2.000 nits. Bên cạnh đó, công nghệ tương phản Q HDR chuẩn HDR 10+ giúp cho các khung cảnh tối hoặc nhiều bóng mờ trở nên sắc nét.

Riêng với dòng QLED Q9, Samsung còn sử dụng công nghệ Direct Full Array mới, giúp giảm nhòe hoặc lóa sáng, đồng thời mang đến độ tương phản nguyên gốc với màu đen sâu hơn và màu trắng sáng hơn. Công nghệ chống phản chiếu tiên tiến này được quảng cáo là giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh cũng như độ tương phản sống động ở mọi góc nhìn.

Dòng TV QLED 2018 cũng được giới thiệu là sẽ giải quyết tình trạng nội dung chất lượng thấp được hiển thị trên màn hình kích cỡ lớn. Theo đó, Samsung đã cài đặt Q Engine 4K vào dòng TV QLED 2018 để nâng cấp chất lượng nội dung lên chuẩn 4K dựa trên công nghệ bán dẫn và trí thông minh nhân tạo. Q Engine 4K là công nghệ nâng cấp hình ảnh lớp SD (400.000 pixels) và Full HD (2 triệu pixels) lên lớp 4K (8 triệu pixels).

Tại Việt Nam, TV QLED 2018 có giá từ 55 triệu đồng đến 200 triệu đồng.