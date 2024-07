Quốc gia khóa tính năng khiến iPhone bị mất sẽ không thể tìm lại

Tính năng Find My của Apple sẽ tìm ra chiếc iPhone bị mất ở bất kỳ đâu, trừ khi bạn ở Hàn Quốc hoặc iPhone của bạn được sản xuất tại đây.

Tất cả iPhone được sản xuất để bán tại Hàn Quốc đều bị vô hiệu hóa vĩnh viễn tính năng tìm kiếm Find My. Không chỉ không hoạt động trong nước mà Find My thậm chí còn không thể sử dụng được nếu bạn mang iPhone Hàn Quốc của mình ra nước ngoài.

Tương tự như vậy, lệnh chặn cũng áp dụng cho người dùng iPhone khi đến quốc gia này. Trong khi iPhone được sản xuất ở mọi nơi khác đều có Find My, thì nó sẽ bị vô hiệu hóa khi được mang vào Hàn Quốc.

Do đó, nếu iPhone vô tình bị mất ở Hàn Quốc, nó có thể sẽ bị mất vĩnh viễn. Ngoài ra, chức năng chia sẻ vị trí với bạn bè, người thân thông qua hệ điều hành iOS cũng bất khả thi.

Theo các cuộc thảo luận trên diễn đàn hỗ trợ của Apple, hãng trước đây đã đưa ra lời lý giải rằng hạn chế này là do luật pháp địa phương. Hiện tại, trang hỗ trợ Find My và những tính năng liên quan cũng lưu ý rằng "Chia sẻ vị trí không được hỗ trợ ở Hàn Quốc và có thể không khả dụng ở các khu vực khác do luật pháp địa phương".

Một bản kiến nghị từ người dùng đã được gửi lên trang web của Quốc hội Hàn Quốc. Vấn đề được nêu lên là trường hợp bất thường của Apple, trong khi giải pháp tìm kiếm thiết bị của Samsung vẫn hoạt động bình thường, thì Apple lại vô hiệu hóa Find My tại Hàn Quốc mà không có lý do rõ ràng.

Bản kiến nghị nêu rõ: “Apple không đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho việc cấm Find My ở Hàn Quốc trong hơn 15 năm qua, gây ra nhiều bất tiện cho người dùng, bao gồm nguy cơ bị đánh cắp thiết bị và trở thành nạn nhân của các tin nhắn lừa đảo. Vấn đề này đã được báo chí và mạng xã hội phản ánh nhiều lần, nhưng Apple vẫn giữ im lặng trước sự phân biệt đối xử với người dùng Hàn Quốc”.

Nếu xét về quyền riêng tư và chính sách, thì luật pháp Hàn Quốc nêu rõ rằng mọi dữ liệu vị trí phải được lưu trữ trong sáu tháng, ngụ ý rằng chính phủ phải có khả năng truy cập. Tuy nhiên, ở một số vùng lãnh thổ xa xôi của Hàn Quốc như Baekryeongdo và Ulleungdo, Find My được cho vẫn hoạt động bình thường.

Hồi tháng 6, Apple bị nhà chức trách nước này trên phạt 150.000 USD vì thu thập vị trí người dùng trái phép.

Trước đó vào năm 2023, chính phủ Hàn Quốc đã từ chối cấp phép khi Apple muốn đưa dữ liệu bản đồ có độ chính xác cao ra khỏi nước này, có lẽ là để cải tiến Apple Maps. Đến hiện tại, việc xuất dữ liệu bản đồ tỷ lệ 1:25.000 đã được phép nhưng dữ liệu bản đồ có độ chính xác cao thì không.

Một điều lạ lùng nữa là mặc dù vô hiệu hóa tính năng Find My, cửa hàng của Apple tại Hàn Quốc vẫn bán AirTags - phụ kiện vốn hoạt động dựa trên mạng lưới Find My. Do vậy, nó hoàn toàn vô dụng ở quốc gia này.

