CEO Sam Altman nói ChatGPT chỉ tốn "vài giọt nước", nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều?

Sự nghi ngờ này càng có cơ sở khi đối chiếu với các nghiên cứu độc lập. Năm ngoái, một bài báo của tờ The Washington Post đã chỉ ra rằng để tạo ra một email 100 từ, GPT-4 cần tới "hơn 1 chai nước một chút" – một con số hoàn toàn trái ngược với "vài giọt nước" mà Sam Altman tuyên bố. Tờ báo này cũng nhấn mạnh rằng lượng nước tiêu thụ còn phụ thuộc rất nhiều vào vị trí đặt trung tâm dữ liệu, do đó việc đưa ra một con số trung bình duy nhất có thể là một sự đơn giản hóa quá mức.

Theo An An - The Verge ([Tên nguồn])