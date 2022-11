Những tính năng đưa iPhone 15 trở thành sản phẩm "5 sao"

Lý do khiến iPhone 14 chưa thực sự hoàn hảo chính là vì sản phẩm không mang đến nâng cấp lớn so với iPhone 13. Vì vậy, mọi con mắt sẽ đổ dồn về iPhone 15 - một sản phẩm sẽ rất thú vị khi mang trên mình những tính năng hấp dẫn dưới đây.

Dynamic Island

Đây là tính năng hoàn toàn mới của iPhone, tuy nhiên nó chỉ xuất hiện trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max nhằm phân biệt với các sản phẩm tiêu dùng. Mặc dù vậy, Dynamic Island được cho là sẽ đến với iPhone 15 tiêu chuẩn ra mắt vào năm sau. Việc Apple triển khai tính năng này trên các mẫu iPhone cơ bản sẽ khuyến khích nhiều nhà phát triển thử nghiệm với nó, từ đó giúp mọi người trở nên vui hơn.

Camera kính tiềm vọng

iPhone có camera kính tiềm vọng đã được dự đoán trong nhiều năm nay và nằm đầu danh sách các tính năng mà người dùng mong muốn, đặc biệt khi có tin đồn nói rằng camera iPhone 14 Pro được nâng cấp. Về cơ bản, zoom quang vẫn là một điểm yếu trong máy ảnh iPhone, và một ống kính tiềm vọng sẽ cho phép Apple cung cấp một cái gì đó tốt hơn. Khi tính năng này xuất hiện, nó gần như chắc chắn có trong các mẫu Pro và Ultra, tuy nhiên nhiều người vẫn hy vọng Apple sẽ không giới hạn điều đó.

Màn hình Always On

Always On trong iPhone 14 Pro và 14 Pro Max vô cùng hữu ích, đặc biệt khi người dùng kết hợp nó với các chế độ Focus và tiện ích, giúp điện thoại có thể thay đổi một cách tinh vi tùy thuộc vào những gì người dùng đang làm và hỗ trợ các hoạt động trực tiếp từ bên thứ ba thông qua các ứng dụng thể thao và Uber. Đây là lĩnh vực mà ít nhất những chiếc iPhone rẻ hơn của Apple đang tụt hậu xa so với các điện thoại Android như Galaxy S22.

Thời lượng pin tốt hơn

Thành thật mà nói, nhiều người dùng vẫn cảm thấy lo lắng về pin trên điện thoại của mình khi đi ra ngoài trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

USB-C

Không chỉ giúp giảm cáp mà USB-C còn nhanh hơn rất nhiều so với Lightning. Cổng kết nối Lightning của iPhone 14 có tốc độ tối đa là 480 Mbps, trong khi USB-C trên iPad Pro có thể đạt tốc độ 40 Gbps. Những chiếc iPad cấp thấp hơn có USB-C không nhanh như vậy, nhưng chúng vẫn tốt hơn tốc độ USB 2.0 của Lightning. Đó là điều rất quan trọng nếu người dùng đang quay video độ phân giải rất cao trên iPhone Pro hoặc Pro Max, và đây sẽ là bản nâng cấp đáng hoan nghênh trên iPhone 15 Pro và Ultra.

Camera selfie kép

Đã có tin đồn nói rằng iPhone 15 sẽ đi kèm camera kép ở mặt trước. Điều này cho phép người dùng chụp ảnh selfie rộng hơn nhiều và sẽ đặc biệt tuyệt vời đối với ảnh chụp selfie nhóm/gia đình - vốn đang là khó chịu đối với người dùng iPhone.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nhung-tinh-nang-dua-iphone-15-tro-thanh-san-pham-5-sao-1413612.ngn