Những iPhone đáng mua nhất vẫn đảm bảo chạy iOS 16 'mướt rượt'

Bên cạnh các mẫu iPhone hiện đại, nhiều sản phẩm được bán dưới dạng likenew hoặc thậm chí tân trang đều khá tốt để người dùng chọn mua, đặc biệt trong bối cảnh mọi người siết chặt chi tiêu như hiện nay.

iPhone 13 Pro/13 Pro Max

- Đối tượng phù hợp: Nếu việc sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, thú vị nhất là quan trọng thì dòng iPhone 13 Pro là sự lựa chọn duy nhất. Cả iPhone 13 Pro và 13 Pro Max đều cung cấp hệ thống quản lý màu TrueTone, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho các nghệ sĩ, người sáng tạo nội dung và người dùng nặng.

- Thông số kỹ thuật đáng chú ý: iPhone 13 Pro và Pro Max có camera đặc biệt nhất trong gia đình iPhone 14, thời lượng pin dài và chip A15 Bionic. Màn hình của iPhone 13 Pro là 6,1 inch, trong khi iPhone 13 Pro Max tự hào có màn hình 6,7 inch với độ phân giải 2.778 x 1.284 pixel. Màn hình của cả hai mẫu đều sáng hơn đáng kể so với các mẫu trước đó và có màn hình ProMotion cho tốc độ làm mới cao hơn.

- Điểm mấu chốt: iPhone 13 Pro hoặc Pro Max sẽ cho phép người dùng tận hưởng trải nghiệm màn hình tuyệt đẹp, nơi hoạt ảnh và đồ họa đều mượt mà và sắc nét.

iPhone 13

- Đối tượng phù hợp: Những cải tiến của iPhone 13 so với các mẫu trước đó về dung lượng lưu trữ, hiệu suất, thời lượng pin và camera khiến nó trở thành một thiết bị xuất sắc và là lựa chọn sáng suốt cho những ai đang tìm kiếm một chiếc smartphone ấn tượng, cao cấp với mức giá hợp lý.

- Thông số kỹ thuật đáng chú ý: iPhone 13 đi kèm chip A15 Bionic giống như iPhoen 13 Pro và 13 Pro Max. iPhone 13 cũng có màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch với độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel, kết nối 5G và camera kép với ống kính rộng + siêu rộng đều ở độ phân giải 12 MP.

- Điểm mấu chốt: iPhone 13 là một thiết bị tuyệt đẹp với nhiều lợi ích của những người anh em iPhone 13 Pro và 13 Pro Max cải tiến nhưng với mức giá thấp hơn và kích thước sẽ thu hút đông đảo công chúng.

iPhone 13 mini

- Đối tượng phù hợp: Với thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và bền, iPhone 13 mini là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tận dụng lợi ích của một chiếc điện thoại hàng đầu trong một kiểu dáng nhỏ gọn.

- Thông số kỹ thuật đáng chú ý: iPhone 13 và 13 mini chia sẻ nhiều tính năng chính, bao gồm cả chip A15 Bionic giống nhau. iPhone 13 và 13 mini cũng chia sẻ màn hình OLED Super Retina XDR, kết nối 5G và camera kép với ống kính rộng + siêu rộng đều ở độ phân giải 12 MP. Thời lượng pin của máy có 17 giờ phát lại video, ít hơn 19 giờ của iPhone 13.

- Điểm mấu chốt: Những người dùng không quan tâm đến thời lượng pin, ưu tiên khả năng bỏ túi và tiết kiệm chi phí sẽ yêu thích iPhone 13 mini.

iPhone SE 2022

- Đối tượng phù hợp: iPhone SE thế hệ thứ ba là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone với giá cả phải chăng, bắt đầu từ 429 USD.

- Thông số kỹ thuật đáng chú ý: iPhone SE 2022 có màn hình 4,7 inch và bao gồm nút Home, đồng thời cải thiện thời lượng pin và hỗ trợ kết nối 5G. iPhone SE 2022 có chip A15 Bionic tương tự như dòng iPhone 13 hàng đầu, giúp cung cấp năng lượng cho thiết bị nhỏ gọn mà không làm chậm các tác vụ như đa nhiệm, chỉnh sửa hình ảnh và mở ứng dụng.

- Điểm mấu chốt: Đối với một chiếc iPhone 5G trong phạm vi ngân sách, iPhone SE 2022 là không thể đánh bại, với sức mạnh và tính năng của một chiếc điện thoại đắt tiền trong một kích thước nhỏ gọn.

iPhone 12 và 12 mini

- Đối tượng phù hợp: Khi chúng được công bố vào năm 2020, iPhone 12 và 12 mini là những thiết bị hàng đầu của Apple, mang đến một thiết kế được đại tu cho dòng sản phẩm iPhone. Ngày nay, chúng vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn có iPhone tầm trung với giá cả phải chăng.

- Thông số kỹ thuật đáng chú ý: iPhone 12 có màn hình 6,1 inch và độ phân giải 2.532 x 1.170, trong khi iPhone 12 mini có màn hình 5,4 inch và độ phân giải 2.430 x 1.080. iPhone 12 kế nhiệm iPhone 11 2019, trong khi iPhone 12 mini đánh dấu là iPhone nhỏ nhất cho đến nay. Cả hai thiết bị đều tự hào có chip A14 Bionic, hỗ trợ HDR, màu sắc sống động, cảm ứng xúc giác và True Tone để điều chỉnh màu sắc của màn hình theo ánh sáng xung quanh.

- Điểm mấu chốt: iPhone 12 có nhiều ưu điểm thuộc dòng iPhone 13 mới hơn với mức giá phải chăng hơn.

iPhone 11

- Đối tượng phù hợp: Nếu không ngại iPhone trông hơi cũ, không cần kết nối 5G và không quá lo lắng về độ bền, iPhone 11 có thể là một lựa chọn tốt và hợp túi tiền.

- Thông số kỹ thuật đáng chú ý: iPhone 11 ra mắt với màn hình OLED HDR tràn cạnh (5,8 inch), hệ thống ba camera và chống nước IP68 nâng cao. Ngoài ra, máy đi kèm hệ thống nhận dạng khuôn mặt Face ID thế hệ tiếp theo để mở khóa iPhone và xác nhận các giao dịch Apple Pay. Nó cũng trang bị chip A13 Bionic và hỗ trợ NFC (Giao tiếp trường gần).

- Điểm mấu chốt: Hãy xem các tính năng của dòng iPhone 12 và 13 và quyết định xem bạn có thể sống thiếu những gì. Nếu 11 phù hợp với nhu cầu và túi tiền của bạn, thì nó rất đáng giá.

Dưới đây là một số mẫu iPhone tiêu biểu hiện không có sẵn từ Apple, nhưng người dùng có thể tìm thấy nó đã được tân trang lại hoặc thông qua các đại lý bên thứ ba.

iPhone XR

Những nét đáng chú ý của iPhone XR:

- Màn hình LCD 6,1 inch tràn cạnh.

- Thời lượng pin: tốt hơn so với người anh em XS vài giờ.

- Máy ảnh: Máy ảnh được cỉa thiện so với các phiên bản trước đó.

- Cung cấp hầu hết các tính năng chính của iPhone 11, bao gồm Face ID, sạc không dây,…

iPhone 8 Plus

Những nét đáng chú ý của iPhone 8 Plus:

- Ưu điểm: Màn hình Retina trông rất tuyệt và sở hữu nhiều tính năng giống như iPhone XR. Hỗ trợ Touch ID thế hệ thứ hai.

- Nhược điểm: Không có Face ID và màn hình không phải là OLED hoặc tràn cạnh, không hỗ trợ HDR.

iPhone 8

- Ưu điểm: Có nhiều tính năng của iPhone 8 Plus và kích thước màn hình lớn. Điện thoại cũng có nhiều tùy chọn lưu trữ, sạc không dây, 3D Touch, Touch ID, hỗ trợ NFC và Apple, cũng như tương thích với Apple Watch.

- Nhược điểm: Không mang lại bất kỳ tính năng tiên tiến nào, cùng màn hình 4,7 inch nhỏ hơn so với iPhone 8 Plus. Mặc dù nó không lớn bằng iPhone 8 Plus và nhỏ hơn nhiều so với iPhone XR hoặc 11 Pro, nhưng đó là một kích thước phù hợp với nhiều người dùng.

Quyết định chiếc iPhone tốt nhất Nguyên tắc chung khi mua hàng công nghệ là mua thiết bị tốt nhất mà người dùng có thể mua được. Điều đó đúng khi quyết định mua iPhone nào. Nếu có đủ khả năng mua dòng iPhone 13, những thiết bị này cung cấp hiệu suất và tính năng tốt nhất, đồng thời sẽ giữ giá trị lâu hơn so với các thiết bị cũ. Nếu quan tâm hơn đến giá cả, các mẫu iPhone cũ hơn gần đây cung cấp các tính năng tuyệt vời với mức giá thấp hơn.

