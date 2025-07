Tàu do thám ngoài hành tinh đang đến gần Trái Đất?

Nghiên cứu mới đẫn dầu bởi TS Abraham Loeb từ Đại học Havard (Mỹ), người nổi tiếng với các lập luận gây tranh cãi liên quan đến trí thông minh ngoài Trái Đất, đã chỉ ra những điểm nghi vấn cho thấy sao chổi 3I/ATLAS có thể là một tàu do thám trá hình.

3I/ATLAS được phát hiện hồi tháng 7, là vật thể liên sao thứ 3 mà nhân loại biết đến. Vật thể liên sao là những vật thể thuộc về những hệ sao khác, vô tình - hoặc cố tình - đi vào hệ Mặt Trời.

Hầu hết các nhà khoa học tin rằng nó là một sao chổi, nhưng TS Loeb và các cộng sự cho rằng nó cũng có thể là "sản phẩm công nghệ và có khả năng thù địch".

Một bức ảnh ghép từ đoạn phim tua nhanh cho thấy sao chổi 3I/ATLAS - thứ bị nghi là tàu do thám - như một "cầu vồng vũ trụ" khổng lồ - Ảnh: Đài quan sát Gemini/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech

Lý do đầu tiên được đưa ra là 3I/ATLAS tiếp cận gần một cách đáng ngạc nhiên với Sao Kim, Sao Hỏa và Sao Mộc. Ngoài ra, độ nghiêng của mặt phẳng quỹ đạo vật thể này cũng thấp so với mặt phẳng hoàng đạo, do vậy cho phép nó tiếp cận Trái Đất một cách tương đối an toàn.

Nhóm nghiên cứu này cũng cho rằng nó sẽ lợi dụng giai đoạn bị Mặt Trời che khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt người Trái Đất - và cũng là giai đoạn nó đạt điểm cận nhật - để thực hiện một thao tác bí mật giúp nó phanh lại và duy trì sự gắn kết với Mặt Trời.

Bên cạnh đó, họ cho rằng cách mà vật thể này đến gần Trái Đất vào cuối tháng 11 và 12 cũng sẽ tạo điều kiện cho nó tiếp cận Sao Mộc sau đó.

Phân tích lập luận của TS Loeb, TS Sara Webb từ Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) cho rằng sẽ có một số cách để chúng ta kiểm tra giả thuyết.

Viết trên chuyên san The Conversation, TS Webb cho rằng một trong những manh mối rõ ràng nhất mà chúng ta có thể hy vọng tìm thấy đó là quan sát xem liệu vật thể này có tạo ra chiếc đuôi khí nào giống sao chổi không, khi nó đến gần Mặt Trời.

Tiếp theo, kiểm tra sự phát sóng vô tuyến - thứ có thể liên quan đến một hình thức giao tiếp - cũng là giải pháp khả dĩ.

Bên cạnh đó, khi nó đến gần hơn, chúng ta có thể theo dõi sự hoạt động của nó: Có thứ gì dịch chuyển không, có lực đẩy bất thường không. Tàu vũ trụ đôi khi sẽ phải chỉnh ăng-ten hoặc điều chỉnh hướng đi theo cách không tự nhiên.

Và bài kiểm tra cuối cùng là xem liệu nó có bị thu hút bởi thế giới của chúng ta và làm điều gì đó bất thường trong giai đoạn bay gần chúng ta hay không.

Mặc dù vậy, có thể chúng ta không bao giờ biết được câu trả lời. Thứ đang bị hoài nghi là tàu do thám này sẽ chỉ lướt qua chúng ta ở một khoảng cách khác xa, vì vậy việc tìm kiếm một bằng chứng rõ ràng là rất khó.