Những điểm nhấn Apple trong tuần không nên bỏ lỡ

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 13:30 PM (GMT+7)

Apple trở thành công ty công nghệ trị giá 2.000 tỷ USD đầu tiên, một số tin tức liên quan đến pin iPhone 12 và cả cuộc chiến gay cấn với Fortnite là những gì nổi bật đối với Apple trong tuần qua.

Không chỉ những chiếc iPhone đã được cài đặt Fortnite có giá hàng nghìn USD trên thị trường đã qua sử dụng mà Apple đang thuê một số luật sư nổi tiếng để sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn với Epic Games. Bên cạnh đó còn có một số thông tin liên quan đến pin iPhone 12, ngày phát hành có thể xảy ra, chương trình sửa chữa mới cho máy Mac hay các chương trình trên dịch vụ Apple TV Plus.

- Apple thành công ty công nghệ 2.000 tỷ USD đầu tiên: Sau khi trở thành công ty công nghệ đầu tiên có giá trị thị trường 1.000 tỷ USD vào tháng 3/2018, giá trị Apple tiếp tục được tăng gấp đôi vào tuần trước, tức chưa đến 2,5 năm - một thành tích rất đáng tự hào. Điều này càng ấn tượng hơn khi Apple đạt được trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy thoái bởi đại dịch Covid-19, trong khi doanh số iPhone không quá tốt. Hiện Apple cũng đang hướng đến cột mốc 3.000 tỷ USD mới.

- Cuộc chiến giữa Fortnite và Apple vẫn tiếp tục: Apple vẫn kiên quyết trong trận chiến với Epic Games, nhà sáng tạo game Fortnite đình đám đã bị gỡ bỏ khỏi App Store do vi phạm “luật chơi”, đồng thời Apple khẳng định “sẽ không tạo ngoại lệ cho Epic Games bởi vì họ đang đặt lợi ích kinh doanh của mình lên trên các nguyên tắc bảo vệ khách hàng Apple”.

- Những chiếc iPhone hỗ trợ Fortnite đang bán với giá rất cao: Mặc dù người dùng không thể tải Fortnite từ App Store ở thời điểm hiện tại nhưng nếu người dùng đã cài đặt nó trên điện thoại, họ vẫn có thể chơi nó. Đó là lý do trên các trang như eBay đang chứng kiến sự tăng vọt của các mẫu iPhone có cài đặt Fortnite được rao bán với giá hàng nghìn USD, thậm chí là 10.000 USD.

- Bảng mạch pin iPhone 12 có thể đơn giản và rẻ hơn: Các thiết bị iPhone 12 hỗ trợ 5G sắp tới sẽ rất tốn kém để tạo ra, vì vậy Apple đang cố gắng giảm chi phí sản xuất để tránh nâng giá tiêu dùng lên quá cao. Điều này bao gồm việc hãng có thể sử dụng bảng mạch pin chất lượng thấp hơn như một phần trong nỗ lực cắt giảm chi phí của mình. Không rõ điều này ảnh hưởng đến tuổi thọ pin iPhone ra sao nhưng dù sao cũng rất thú vị.

- Apple khiến người hâm mộ xôn xao về ngày ra mắt iPhone có thể xảy ra: Kênh YouTube chính thức của Apple đã tải lên một trình giữ chỗ phát trực tiếp có tiêu đề đơn giản là “TEST”. Mặc dù đây không phải là vấn đề lớn, nhưng ngày phát trực tiếp là 10/9. Đây có thể là ngày ra mắt buổi phát trực tiếp của iPhone 12 - vốn đã có nhiều tin đồn trước đó. Khá thú vị, ngày 10/9 là thứ Năm thay vì thứ Ba như lịch ra mắt thông thường của Apple. Ngoài ra, ngày 10/9 là ngày ra mắt của năm ngoái, vì vậy có khả năng video TEST này chỉ là một bản sao của năm ngoái.

- Chương trình sửa chữa độc lập mở rộng cho máy Mac: Việc sửa chữa một sản phẩm Apple bởi một công ty không phải là Apple đã trở nên khó khăn từ lâu. Tuy nhiên, công ty vừa mở rộng Chương trình Nhà cung cấp Sửa chữa Độc lập để bao gồm cả máy Mac. Trước đây, chỉ những chiếc iPhone hết bảo hành mới nằm trong danh sách.

- Sẵn sàng cho một cuộc thi âm nhạc đồng quê: Apple vừa ký thỏa thuận cho một cuộc thi âm nhạc mới với trọng tâm là nhạc đồng quê. My Kind of Country sẽ là sản phẩm độc quyền của Apple TV Plus. Tuy nhiên vẫn không có ngày phát hành được công bố.

- Apple gia hạn Ted Lasso chỉ sau một tuần: Bộ phim hài Ted Lasso của Jason Sudeikis sẽ tiếp tục là nội dung độc quyền của Apple TV Plus, nơi Apple được báo cáo đã gia hạn chương trình cho mùa thứ hai sau khi nó ra mắt chưa đầy một tuần. Mùa thứ hai đang trong tiến độ gấp rút với ngày ra mắt vào năm sau.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-diem-nhan-apple-trong-tuan-khong-nen-bo-lo-50202022813291539.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-diem-nhan-apple-trong-tuan-khong-nen-bo-lo-50202022813291539.htm