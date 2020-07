Những chiếc iPhone đáng mua nhất năm nay

Thứ Năm, ngày 23/07/2020 06:00 AM (GMT+7)

Có vô số lựa chọn hợp lý cho các iFan trong thị trường năm 2020 ở mọi phân khúc giá.

Dòng sản phẩm iPhone của Apple đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Có không dưới 5 mẫu iPhone khác nhau để người dùng lựa chọn, dao động trong khoảng từ 10 – hơn 40 triệu đồng. Nhưng đâu là chiếc iPhone tốt nhất để mua trong số đó?

Bộ ba iPhone 11, iPhone 11 Pro Max và iPhone 11 Pro.

Nếu chưa có nhu cầu mua sắm ngay bây giờ, người dùng có thể lựa chọn chờ đợi iPhone 12. Dòng iPhone 12 dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 9 năm nay với vô số nâng cấp. Nhưng ngay cả khi mua iPhone bây giờ, người dùng vẫn sẽ không thất vọng. Tất cả các phiên bản iPhone hiện tại đều nhanh, có camera mạnh mẽ và sẵn sàng cập nhật lên iOS 14 vào cuối năm nay.

Đâu là chiếc iPhone tốt nhất?

Câu trả lời phụ thuộc rất lớn vào số tiền được bạn dành ra chi tiêu. Dòng điện thoại hiện tại của Apple được phân định rõ ràng như sau:

• iPhone 11 Pro & iPhone 11 Pro Max

• iPhone 11

• iPhone XR

• iPhone SE

Ở ba mức giá này, người dùng sẽ có những sự lựa chọn lý tưởng nhất!

1. iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max

Đây là những chiếc iPhone tuyệt vời nhất hiện tại: iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Tất nhiên, người dùng vẫn có thể lựa chọn một phiên bản có giá thấp hơn - iPhone XS hoặc iPhone XS Max.

Kích thước hợp lý: iPhone 11 Pro

Giá bán từ: 28,49 triệu đồng

Nếu muốn sử dụng iPhone nhanh nhất với kích cỡ vừa phải thì Apple không có nhiều lựa chọn trong năm nay: người dùng buộc phải chọn iPhone 11 Pro. Đây là chiếc iPhone nhỏ nhất với chip A13 Bionic mới. Cả iPhone 11 Pro Max và iPhone 11 đều cồng kềnh hơn đáng kể.

iPhone 11 Pro Max và iPhone 11 Pro.

Apple cung cấp iPhone 11 Pro với nhiều định dạng lưu trữ: 64, 256 và 512 GB với giá lần lượt là 28,49; 32,49 và 35,99 triệu đồng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không thường xuyên quay video, phiên bản 64 GB sẽ là một lựa chọn tốt.

Phiên bản lớn nhất: iPhone 11 Pro Max

Giá bán từ: 30,49 triệu đồng

Nếu có dư khả năng tài chính, người dùng có thể mua một chiếc iPhone 11 Pro Max tuyệt đẹp với màu Bạc, Xám Space, Vàng hoặc Xanh Midnight. Giống như trong iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max có màn hình lớn hơn và pin cũng to hơn. iPhone 11 Pro Max có kích thước tương đương với iPhone 8 Plus và các mẫu iPhone Plus khác nhưng mang lại cảm giác tốt hơn vì mặt trước là toàn màn hình.

Thiết kế không viền giúp người dùng có được trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình tuyệt đẹp! Thực tế, chiếc iPhone này vẫn là đây là một chiếc điện thoại "khổng lồ", vì vậy nếu chưa bao giờ sử dụng các thiết bị lớn như vậy hoặc có xu hướng thích các thiết bị có kích thước lớn thì có thể iPhone 11 Pro Max sẽ là lựa chọn lý tưởng.

2. iPhone giá tốt nhất

iPhone 11.

Nếu muốn tìm một chiếc iPhone có màn hình lớn với giá bán phải chăng, iPhone 11 sẽ là chiếc iPhone hoàn hảo nhất trong năm nay. iPhone 11 Pro Max là chiếc iPhone duy nhất khác có kích thước tương đương và có giá gần gấp đôi. Giống như iPhone XR, iPhone 11 cũng đang trở nên cực kỳ phổ biến - mang lại hiệu năng tuyệt vời với giá bán phải chăng.

Điện thoại cũng có tốc độ xử lý nhanh hơn iPhone XR, nhiều màu sắc hơn và được trang bị thiết lập camera sau kép linh hoạt. Giá bán iPhone 11 cho các phiên bản 64/ 128/256GB lần lượt là 20,99; 22,99 và 24,49 triệu đồng

3. iPhone nhỏ gọn, giá phải chăng

iPhone SE 2020 là chiếc iPhone nhỏ nhất của Apple. Ở bên ngoài, thiết bị không có nhiều khác biệt so với chiếc iPhone 8 nhưng ở bên trong lại có sức mạnh của iPhone 11. Tuy nhiên, thiết kế lâu đời và màn hình nhỏ khiến nó trở nên khó bán đối với những người đã quen với màn hình lớn hơn trên các điện thoại khác của Apple.

iPhone SE 2020.

Chiếc iPhone SE 2020 phiên bản 64GB hiện đang được bán với giá 12,49 triệu đồng ; phiên bản 128 GB có giá 13 triệu đồng. Trong khi đó, tùy chọn 256GB có giá cao nhất – khoảng 15,55 triệu đồng. Theo đánh giá chung, chiếc iPhone này đang vô cùng hấp dẫn tại nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam.

