Mua iPhone 14 thường có phải là lựa chọn thông minh?

Nếu có ý định mua cho mình một chiếc iPhone 14, người dùng có thể cần phải suy nghĩ lại, đặc biệt khi đọc qua bài viết dưới đây.

Vấn đề của iPhone 14

Ngoại trừ việc Apple loại bỏ phiên bản Mini để thay bằng iPhone 14 Plus, iPhone 14 chỉ đơn giản được xem là một chiếc iPhone 13 cải tiến. Apple sử dụng hầu hết các nâng cấp lớn của iPhone 14 như Dynamic Island hướng đến mẫu Pro, trong khi iPhone 14 tiêu chuẩn hầu như không được nâng cấp.

Qua các đời iPhone, Apple luôn nâng cấp chip hàng năm. Đó là điều mọi người luôn coi là đương nhiên, thậm chí cả iPhone SE cũng sử dụng chip A-series mới nhất khi ra mắt. Tuy nhiên, mọi thứ đã khác với iPhone 14 khi nó chỉ sử dụng chip A15 như trên iPhone 13, trong khi chỉ các mẫu Pro mới dùng chip A16 mới hơn.

Apple đã cố gắng xoa dịu người dùng bằng việc tuyên bố chip A15 tốt đến mức về cơ bản họ không cảm thấy cần phải thay đổi chip, nhưng có lẽ lý do thực sự bắt nguồn từ tình trạng thiếu chip đang diễn ra. Apple có thể gặp khó khăn trong việc sản xuất đủ chip A16 cho tất cả người mua iPhone 14, và công ty có thể có một kho dự trữ lớn chip A15 đáng ra cần loại bỏ.

Kết quả là, công ty tận dụng chip cũ cho một iPhone 14 mới mẻ, và đây là lần đầu tiên Apple tái chế một con chip kể từ iPhone 3G ra mắt năm 2008. Nhiều người có thể nghĩ đến iPhone 5C ra mắt năm 2013 sử dụng chip của iPhone 5, tuy nhiên nó có thể được xem như là một tiền thân của iPhone SE với cấu trúc nhựa và không có Touch ID như iPhone 5S ra mắt cùng thời điểm.

Ngay cả khi đặt chip sang một bên, iPhone 14 vẫn chỉ là một chiếc iPhone 13 khi nhìn vào hầu hết các yếu tố. Nó có cùng thiết kế, cùng màn hình 60Hz và notch giống như iPhone 13. Các tùy chọn bộ nhớ cũng giống nhau, từ 128 GB. Thậm chí, nó có thể tệ hơn khi iPhone 14 bản Mỹ chỉ có eSIM và loại bỏ khay SIM vật lý.

Dĩ nhiên, iPhone 14 có một vài nâng cấp, như SOS khẩn cấp qua vệ tinh cũng như khả năng phát hiện tai nạn nhằm cứu chủ nhân của nó khi gặp phải một vụ tai nạn ô tô. Bên cạnh đó, iPhone 14 có camera 12 MP lớn hơn ở mặt sau, camera góc rộng hơn và camera trước cải tiến với khả năng tự động lấy nét. Thời lượng pin cũng được cải thiện rất nhiều. Nếu không, iPhone 14 giống hệt iPhone 13 từ trong ra ngoài.

Có nên mua iPhone 14 Plus?

Dĩ nhiên không thể không nhắc đến iPhone 14 Plus - phiên bản thay thế cho iPhone Mini và đưa thương hiệu Plus trở lại lần đầu tiên kể từ iPhone 8 Plus. Điện thoại nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng cần iPhone cỡ lớn mà không bỏ tiền ra cho bản Pro đắt tiền hơn. Sản phẩm khá giống iPhone 14, ngoại trừ màn hình 6,7 inch thay vì 6,1 inch.

Vì iPhone 13 Plus không tồn tại nên iPhone 14 Plus thực sự là một sản phẩm hoàn toàn mới. Nhưng thật không may, nó cũng đi kèm chip A15 và mắc phải những khiếm khuyết của iPhone 14. Nếu lập luận tương tự áp dụng cho mẫu Plus, có lẽ người dùng nên bỏ qua sản phẩm này.

Tránh mua bản tiêu chuẩn, nên chọn Pro

iPhone 14 có quá ít cải tiến để nổi bật so với iPhone 13, đặc biệt khi iPhone 13 bắt đầu được giảm giá. Nếu đã có iPhone 13, iPhone 14 nhìn chung không phải là bản nâng cấp đáng mua. Hai nâng cấp lớn trên sản phẩm chỉ là SOS khẩn cấp qua vệ tinh và phát hiện tai nạn.

Nếu định nâng cấp chỉ vì hai thứ đó, người dùng được khuyến cáo nên chi nhiều hơn cho một chiếc iPhone 14 Pro hoặc 14 Pro Max với mức tương ứng 100 USD và 200 USD. Đổi lại, người dùng sẽ có đầy đủ các tính năng nâng cấp của thế hệ, như Dynamic Island, chip A16 Bionic và máy ảnh 48 MP tốt hơn.

Trong trường hợp không quan tâm đến các dịch vụ SOS qua vệ tinh hay phát hiện tai nạn, người dùng nên giữ lại iPhone 13 của mình. Nếu chưa có, đây là thời điểm hoàn hảo để mua… iPhone 13. Khi iPhone 14 ra mắt với giá khởi điểm 799 USD, Apple đã giảm giá iPhone 13 xuống mức 700 USD, hoặc iPhone 13 mini có giá 599 USD cũng là lựa chọn tốt.

Tất nhiên không thể không loại trừ thị trường iPhone cũ, nơi người dùng có thể tìm các mẫu iPhone 13 với giá bán tốt hơn. Đối với thị trường này, số tiền cho iPhone 14 hoàn toàn có thể được dùng để mua iPhone 13 Pro hoặc thậm chí 13 Pro Max với nhiều tính năng thú vị như màn hình 120 Hz và camera tốt hơn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/mua-iphone-14-thuong-co-phai-la-lua-chon-thong-minh-1398497.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/mua-iphone-14-thuong-co-phai-la-lua-chon-thong-minh-1398497.ngn